Langhaarkatzen: 10 flauschige Fellfreunde im Kurzportrait

Auch die "Pheromone", also die Duftstoffe einer Katze, verbreitet sie über ihre Haare.

Das Fell einer Katze dient ihr als Schutzfunktion vor äußeren Einflüssen wie Verletzungen, Kälte, Hitze und damit verbunden direkte Sonneneinstrahlung und Wasserverlust. Außerdem nutzt die Katze ihr Fell auch zur Kommunikation mit anderen Katzen. So plustert sie ihr Fell bei Gefahr auf, um vor dem Feind noch größer zu wirken.

Katzen werden in Kurzhaarkatzen, Halblanghaarkatzen und Langhaarkatzen unterteilt.

Anzahl Haare = (Körpergewicht der Katze in Gramm)2/3 x 250.000

Die American Curl ist auch als "Peter Pan" unter den Katzen bekannt, da sie viel beschäftigt werden möchte. Sorge also immer wieder mit neuem Spielzeug für ausreichend Abwechslung.

Besonders bemerkenswert sind bei der American Curl natürlich ihre runden Ohren. Die Katzenrasse wurde im 20. Jahrhundert in Kalifornien gezüchtet.

Die Britisch Langhaar stammt von der Kreuzung der Britisch Kurzhaar mit einer Perserkatze ab. Züchter versuchten durch das Einkreuzen von Persern Erbkrankheiten zu vermeiden. Kitten mit langen Haaren waren bei der Zucht ein Indiz dafür, dass die Britisch Kurzhaar schon ein Gen für langes Haar versteckt in sich trug.

Die Deutsche Langhaarkatze ist eine mittelgroße, robuste Katze mit muskulösen Beinen und dem Namen nach langen Haaren. Ihr Fell kann alle möglichen Färbungen annehmen. Auch die Augen kommen in allen Farben vor.

Auch die Himalayan tendiert zu Gewichtszunahme. Bei der Fütterung solltest Du Dich nicht auf ihr betteln einlassen und Dich an die empfohlene Tagesration halten. Um ihr weiches Fell zu pflegen, solltest Du Deine Samtpfote regelmäßig bürsten und auch gelegentlich baden.

Der Körperbau der Himalayan Katze ist stämmig und wird als "cobby" bezeichnet, da er so kurz ist. Sie haben kurze Beine, einen runden Kopf und eine kurze Nase. Ihr dichtes Fell hat Unterwolle. Achte darauf, eine Himalayan ausreichen zu bürsten.

Du solltest eine Neva Masquerade besser als Freigänger halten. Das Spielen und Klettern in freier Natur sollte ihr nicht verwehrt bleiben.

Auch die Neva Masquerade besticht mit ihren strahlend blauen Augen und der "Point-Zeichnung" ihres Fells. Die Neva Masquerade ist eigentlich eine Sibirische Katze, die ebenfalls durch Zucht die Farbvariante "Colourpoint" erhalten hat. Das Fell der Neva Masquerade kann in Schwarz, Braun, Rot oder Creme vorkommen, es hat aber immer eine "Point-Zeichnung".

Die Massenzucht in den 70er-Jahren führte bei den Tieren zu fatalen Folgen für deren Gesundheit. Vor allem die stark verkürzte Nase bereitet den Katzen Atemnot. Auch tränende Augen resultieren aus dem verlegten Nasen-Tränen-Kanal, worunter Perserkatzen häufig leiden.

Der Ursprung der Perserkatzen wird in Persien vermutet, weshalb es zu der Namensgebung "Perserkatzen" kam. Schon im 17. Jahrhundert brachten französische Züchter Langhaarkatzen aus Kleinasien mit nach Europa. Die Zucht der heutigen Perserkatzen begann allerdings im 19. Jahrhundert in England, wo die Perserkatze zu dieser Zeit als Statussymbol galt.

Da die Sibirische Katze viel Ähnlichkeit mit der Maine Coon und der Norwegischen Waldkatze hat, wird sie oft verwechselt. Es gibt aber doch ein paar Erkennungsmerkmale, wie etwa die rundere und breitere Kopfform. Außerdem sind Sibirische Katzen etwas kleiner und leichter. So erreichen sie ein Gewicht von etwa vier bis neun Kilo.

Der Zoologe Alfred Brehm erwähnte die Sibirische Katze bereits 1864 in seinen Studien. Damit gilt die langhaarige Katzenrasse aus Russland als eine der ältesten Hauskatzen.

Noch älter als die Sibirische Katze wird die Herkunft der Türkisch Angora datiert, nämlich bereits auf das 16. Jahrhundert. Schon der Prophet Muhammad soll eine Türkisch Angora gehalten haben.

Die Türkisch Angora gehört ebenfalls zu den Halblanghaarkatzen. Ihr Fell hat um einiges weniger Unterwolle, weshalb sie nicht ganz so voluminös wie z. B. eine Maine Coon wirkt.

Am häufigsten kommt die Türkisch Angora in Weiß vor. Ihr Fell kann aber auch rot, braun oder schwarz sein. Manchmal kommt es vor, dass die Türkisch Angora zwei verschiedene Augenfarben hat. Oft kann sie dann auf der Seite des blauen Auges nicht so gut hören. Beim Kauf einer Türkisch Angora solltest Du Dich deshalb nach einem audiometrischen Hörtest erkundigen.

Da die Türkisch Angora nicht gerne allein ist, solltest Du sie am besten mit einem zweiten Fellfreund halten. So wird der spielfreudigen und streichel-bedürftigen Katze nicht langweilig.