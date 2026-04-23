23.04.2026 10:55 Was bedeutet es, wenn Katzen mit der Schwanzspitze auf den Boden schlagen

Was sie Dir sagen will, wenn Deine Katze mit ihrer Schwanzspitze beim Liegen auf den Boden schlägt, verrät Dir TAG24 im spannenden Katzenratgeber.

Fragst du dich auch manchmal, was deine Katze gerade denkt oder fühlt? Während du natürlich nicht ihre Gedanken lesen kannst, gibt es andere Anzeichen, die Auskunft über die Laune deiner Samtpfote geben. Was bedeutet es zum Beispiel, wenn die Katze beim Liegen mit ihrer Schwanzspitze schlägt? Weitere interessante Artikel zu den Verhaltensweisen der süßen Vierbeiner findest Du übrigens im Katzenratgeber von TAG24.

Um seine Katze verstehen zu können, ist es wichtig, auf die Körpersprache des kleinen Vierbeiners zu achten - z. B. auf das Schlagen der Schwanzspitze beim Liegen. © 123RF/liubov24 Ist Dir das schon mal passiert: Entspannt streichelst Du Deine Katze und kraulst sie am Kopf. Ihr scheint es zu gefallen, aber plötzlich springt sie auf und fährt Dich an. So plötzlich wie es scheint, ist dieser Stimmungswandel wahrscheinlich gar nicht. Vermutlich hast Du die ersten Warnsignale verpasst und ignoriert. Katzen kommunizieren sehr viel über Mimik und Gestik, mehr als durch verbale Kommunikation. Daher ist es wichtig, auf ihre Körpersprache und vor allem ihren Schwanz zu achten. TAG24 erklärt, was es damit auf sich hat, wenn die Katze mit der Schwanzspitze auf den Boden schlägt.

Warum schlägt die Katze mit der Schwanzspitze?

Eine Form der Körpersprache ist bei Katzen das Schlagen mit der Schwanzspitze - selbst im ruhigen Liegen. Dieses Verhalten wird von vielen mit dem Schwanzwedeln bei Hunden gleichgesetzt und daher missverstanden. Das kann schon mal mit Kratzern enden. Ähnlich wie beim Hund muss das Wedeln oder Schlagen bei der Katze nicht unbedingt für fröhliche Aufregung sprechen. Schwanzschlagen kann je nach Intensität und weiterer Körpersprache einiges bedeuten:

Unentschlossenheit

Beunruhigung und Angst

Energie

Verärgerung, genervte Stimmung, Aggressionen

Schmerz.

Ist die Katze angespannt oder erregt, wedelt sie mit der Schwanzspitze und schlägt diese hin und her. © 123RF/natalia7

Vielleicht grübelt die Katze bloß, während sie mit dem Schwanz auf den Boden schlägt

Wirkt die Katze abgelenkt beispielsweise von einem Tier oder Regen, kann das Schwanzschlagen für ihre Unentschlossenheit und für das Überlegen oder dem Abwägen der nächsten Handlung sprechen. Das Verhalten kann auch ein Indiz für zu viel Energie sein. So kann sie damit ausdrücken wollen, genug gestreichelt worden und nun bereit zum Spielen zu sein.

Das Schlagen mit dem Schwanz kann ein Warnsignal der Katze sein

Wenn sie dabei dicht am Boden kauert, könnte sie dagegen beunruhigt oder ängstlich sein. Ein peitschendes Schlagen kann auch für eine Reizüberflutung sprechen. Wenn Du sie zum Beispiel schon eine ganze Weile gestreichelt hast, kann sie überstimuliert und genervt sein. Das kann zu Aggressionen führen. Kombiniert mit anderen Auffälligkeiten wie dem Verstecken oder plötzlicher Aggression, kann das Schlagen mit dem Schwanz auch für Schmerz sprechen.

Katze schlägt mit Schwanzspitze im Schlaf - was bedeutet das?

Wenn Katzen im Schlaf mit ihrem Schwanz wedeln, zucken oder schlagen, scheint das ein Anzeichen dafür zu sein, dass sie träumen. Das ist also ganz normal.



Während sie schlafen, zucken oder schlagen einige Katzen mit ihren Schwänzen. © Unsplash/Nick Page

Was tun, wenn die Katze mit der Schwanzspitze schlägt?

Ein solches Verhalten Deiner Schmusekatze solltest Du erst einmal als Warnung sehen. Ob schlafend oder nicht - wenn Deine Katze mit der Schwanzspitze schlägt, sollte sie in Ruhe gelassen werden. Wenn Du gerade noch am Streicheln warst, solltest Du daher spätestens jetzt damit aufhören. Hast Du gerade noch versucht, sie mit einem Spielzeug zu locken oder provozieren, solltest Du auch das nun aufgeben. Dass Du Deine schlafende Katze in Frieden schlafen lassen solltest, anstatt ihr auf den Geist zu gehen, sollte selbstverständlich sein. Wenn sie doch weiter gestreichelt werden möchte, oder will, dass Du mit ihr spielst, wird sie Dich das schon wissen lassen.

Auch eine Katze hat irgendwann einmal die Nase voll vom Spielen. © 123rf/detry

Achte auf die Körpersprache deiner Katze