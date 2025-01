So alt werden Nymphensittiche im Durchschnitt

Weitere Infos zu Vögeln und Co. gibt es im Kleintierratgeber .

Nymphensittiche sind lebhafte, kluge und faszinierende Tiere, die eine recht hohe Lebenserwartung haben. Und wie hoch ist die genau? Wie alt werden Nymphensittiche? Gibt es einen Unterschied zwischen den in Heimtierhaltung und den frei lebenden Vögeln?

Unter idealen Bedingungen wie einer artgerechten Haltung sowie keinen gesundheitlichen Einschränkungen kann das individuelle Alter eines Nymphensittichs durchaus 30 Jahre betragen.

Im Durchschnitt werden die Vögel in Gefangenschaft aber meist etwa 15 bis 20 Jahre alt.

So oder so ist das eine beträchtliche Zeitspanne, über die man sich vor der Anschaffung Gedanken machen und die man in sein Leben einplanen sollte.