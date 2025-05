Hamster im Laufrad: Wie der Sport im Käfig nicht zur Gefahr wird

Hamster sind niedliche, kleine Wesen - doch in ihnen steckt ein erstaunlicher Bewegungsdrang. Kein Wunder also, wenn sich viele Halter und Halterinnen fragen: Brauchen Hamster ein Laufrad? Oder könnte es ihnen womöglich sogar schaden?

Hamster laufen enorm weite Strecken. © 123RF/liliyafilakhtova

Hamster sind von Natur aus viel in Bewegung. Das ist vor allem in freier Wildbahn wichtig, wenn sie auf der Suche nach Nahrung oder einem neuen Bau sind, sich aber gleichzeitig vor Fressfeinden in Acht nehmen müssen.

Besonders nach Einbruch der Dunkelheit bzw. in der Abend- oder Morgendämmerung legen die nachtaktiven Hamster dann oft weite Strecken zurück.

Dieser natürliche Instinkt ist tief in den Nagern verankert und bleibt auch in der Heimtierhaltung bestehen. Doch selbst der größte Käfig, eingerichtet mit Röhren, Buddelkisten und Klettermöglichkeiten, bietet kaum genug Platz für ausreichend Bewegung auf Strecke.

Diese Form der Fortbewegung ist aber äußerst wichtig für die Tiere. Daher brauchen Hamster ein Laufrad. Was es dabei zu beachten gibt und viele weitere Infos liefert dieser Ratgeber.