Geheimes Timing der Natur: Wann legen Schildkröten Eier?

Von der eher harmlosen Verfolgung und Umkreisung des Weibchens bis hin zu Rammstößen gegen den Panzer und kräftigen Bissen in ihre Extremitäten ist alles dabei. Dieses Balzverhalten wirkt aus menschlicher Sicht zum Teil recht grob.

Haltungstipp: Ein Männchen sollte mit mindestens zwei, besser noch drei Weibchen zusammenleben. So wird der Stress für die Weibchen verringert und man beugt Verletzungen durch zu häufige Paarungsversuche vor.

Ebenso gibt es bezüglich der Häufigkeit der Ablage je nach Art Unterschiede. Meeresschildkröten legen nur alle zwei bis drei Jahre Eier, Sumpf- und Landschildkröten in der Regel jedes Jahr.

Diese Signale zu erkennen, ist besonders in der Heimtierhaltung wichtig, um rechtzeitig eingreifen und ideale Bedingungen schaffen zu können.

In freier Natur wandern Schildkröten oft kilometerweit, um einen geeigneten Eiablageplatz zu finden. Gewählt wird in der Regel eine sehr sonnige und warme Lage. Der Boden ist an dieser Stelle gut durchlässig, sandig bzw. locker.