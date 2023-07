Hässlichste Katze der Welt: Wilfred der "Petfluencer" & Co.

Der Titel "Hässlichste Katze der Welt" sollte ihm gebühren. Wilfred ist der neue "Petfluencer" in den sozialen Netzwerken. Mit seinem zerzausten Fell und seinem Überbiss zieht der Chinchilla-Perser-Kater alle Blicke auf sich. Welche Katzenrassen außerdem besonders hässlich sind und was es aus tierschutzrechtlichen Gründen dabei zu bedenken gibt, erfährst Du im Beitrag.

Sein ausgesprochen hässlicher Look wirkt dennoch irgendwie niedlich und anziehend. So hat "Wilfred Warrior" derzeit stolze 966.000 Follower auf Instagram.

Bereits 1880 wurde die erste Chinchilla-Perserkatze in Großbritannien geboren. Sie entstand durch die Kreuzung einer Perserkatze der Farbe "Smoke" und einer Perserkatze der Farbe "Silver Tabby". Prinzessin Viktoria hatte großen Gefallen an der Chinchilla-Perserkatze und verhalf der Verbreitung der Rasse. 1901 wurde die Rasse in Großbritannien offiziell anerkannt. Die Zucht durfte allerdings nur unter sehr strengen Kriterien durchgeführt werden. Im Zuge des Zweiten Weltkriegs wurde die Verbreitung der Rasse in Europa stark eingeschränkt.

Die Chinchilla-Perserkatze hat viel mit der Perserkatze gemeinsam. Es gibt aber ein paar feine Unterschiede. Die Chinchilla-Perserkatze ist etwas kleiner als normale Perserkatzen. Ihre Nase ist nicht ganz so flach, ihr Kopf ist etwas schmaler und die Ohren sind etwas länger. Sie ist mittelgroß, hat kurze Beine und einen robusten Körper. Chinchilla-Perser bestechen vor allem durch ihre smaragdgrünen Augen und ihr weißes Fell, das an den Haarspitzen vereinzelt schwarz gefärbt ist, wodurch ein silbriger Glanz entsteht.

Bei dieser Zucht liegen aufgrund des verkürzten Kopfes und des abgeflachten Gesichts oft Kieferfehlstellungen vor. Diese können Probleme beim Fressen und Trinken verursachen. Dennoch sind die Chinchilla-Perser vor allem durch ihr sanftmütiges und aufgeschlossenes Wesen sehr beliebt.