Das größte Säugetier der Welt hat ein riesiges Herz

Er ist der Gigant der Erde und braucht pro Tag etwa 16 Tonnen Futter. Das größte Säugetier der Welt ist in allen Weltmeeren zu Hause und gilt als stark gefährdet: der Blauwal.

Um diese Masse in Schwung zu halten, ist es kein Wunder, dass der sanfte Meeressäuger sogar das größte und schwerste Herz aller Lebewesen besitzt.

Geht man in der Erdgeschichte zurück, übertreffen nicht einmal die größten Dinosaurier die Körpergröße des Blauwals. Er ist nach aktuellem Stand der Forschenden das größte Tier der Erdgeschichte!

Es ist gar nicht so leicht, sich die Giganten vorzustellen, daher ist eine Grafik mit einem Größenvergleich hilfreich - hier die Plätze eins bis vier im Verhältnis:

Es kommt also etwas auf die Perspektive an, welches landlebende Säugetier man auf Platz vier setzt.

Elefant: Von der Masse her befindet sich der Afrikanische Elefant auf dem vierten Platz. Er wird knapp vier Meter groß, und ausgewachsene Bullen wiegen mehr als sechs Tonnen. Giraffen erreichen hingegen ein maximales Gewicht von etwa 1,6 Tonnen.

Schließlich folgen in der Körpergrößen-Bestenliste landlebende Säugetiere.

Blauwale sind nicht nur in puncto Größe rekordverdächtig. Auch viele andere Merkmale wie die Größe und die Leistung ihres Herzens, die Atmung und die Nahrungsaufnahme sind verblüffend.

Das Herz eines Blauwals wiegt etwa 300 Kilogramm und ist so groß wie ein Mensch. Es pumpt bis zu 5.000 Liter Blut pro Minute in den gigantischen Körper. Zum Vergleich: Das menschliche Herz presst im Normalfall pro Minute etwa fünf Liter aus dem Inneren des Herzens in den Körper.

Forschern ist es sogar gelungen, ein Elektrokardiogramm (EKG) bei einem 15-jährigen Blauwal aufzuzeichnen. Die Ergebnisse waren verblüffend:

Sobald der Wal in die Tiefe taucht, sinkt seine Herzrate stark ab. Sein großes Herz schlägt dann nur zwei bis achtmal pro Minute.

Sobald das größte Säugetier der Welt zum Atmen wieder an die Wasseroberfläche kommt, beginnt sein Herz sehr schnell zu schlagen; es schafft in kurzer Zeit 30 bis 37 Schläge pro Minute.

Laut den Forschenden bewegt sich das Herz des Blauwals damit an den Grenzen des biologisch Möglichen. Kein Wunder, dass das größte Säugetier der Welt einen gewaltigen Atemzug hat.