Hässlichster Hund der Welt: Mr. Happy Face erobert die Herzen

Der hässlichste Hund der Welt ist eine echte Glücksnase.

Von Lilli Friedrichs

"World's Ugliest Dog Contest" in Kalifornien, USA: Die Kandidaten kommen aus dem ganzen Land angereist, doch Mr. Happy Face übertrifft sie alle und gilt aktuell noch als hässlichster Hund der Welt.

Die Besitzerin von Mr. Happy Face ist sichtlich stolz auf ihren Senioren-Vierbeiner. © D. Ross Cameron/AP/dpa Der hässlichste Hund der Welt wird jährlich in Petaluma, Kalifornien gekürt. Nach zwei Jahren Pause konnte der "World's Ugliest Dog Contest" 2022 endlich wieder stattfinden. Unter den zehn Teilnehmern befand sich der 17-jährige Mr. Happy Face mit seiner Besitzerin Jeneda Benally. Die Teilnahme an dem Contest war spontan und eher ein Zufall. Die stolze Besitzerin von Mr. Happy Face befand sich zu ihrem Geburtstag auf einem Städtetrip in Petaluma. Da sie, wie sie in der Today Show sagt, etwas anderes an ihrem Geburtstag machen wollte, entschied sie sich, mit ihrem Vierbeiner gegen die neuen anderen Teilnehmer im Wettbewerb um den Titel "Hässlichster Hund der Welt" anzutreten. Tierrekorde Welches ist das größte fliegende Insekt Deutschlands? Motte, Schmetterling oder Käfer? "Create Kindness! Old Dogs Rock!" schreibt die Besitzerin Jeneda auf dem Instagram-Account ihres Vierbeiners: mrhappyface_wud. Schau für mehr unglaubliche Tiere und ihre tollen Geschichten bei den Tierrekorden vorbei.

World's Ugliest Dog Contest 2023

Auch in diesem Jahr findet der Wettbewerb in Kalifornien statt, und zwar am 23. Juni. Bis dahin darf man gespannt sein, wer den Titel für diesen Hunderekord einheimsen kann.



Mr. Happy Face - Ein ehemaliger Tierheimhund

Wo und wann die Geschichte von Mr. Happy Face begann, ist unklar. Er wurde von Tierschützern aus einer schlechten Haltung gerettet und war in einem sehr kritischen Zustand. Der heute so berühmte Hund hatte anfangs kein Vertrauen zu Menschen, denn er hatte in seinem früheren Leben Gewalt erfahren. Als Jeneda ihn adoptierte, wollte sie Gutes tun. Sie wollte den Hund retten, der die geringste Chance hatte, eine neue, liebevolle Familie zu finden. Jeneda hat sich sofort in den kleinen Vierbeiner verliebt. Nun sei er ein sehr fröhlicher Hund, sagt sie in der Today Show, daher stamme auch der Name Mr. Happy Face.

Der hässlichste Hund? So schön kann Außergewöhnlich sein!