Kleinste Spinne der Welt: So süß sind die Mini-Spinnen

Ein winziger Körper mit riesigen Augen - die kleinste Spinne der Welt ist einfach niedlich. Normalerweise überkommt viele ein kalter Schauer, wenn sie an die achtbeinigen Krabbeltiere denken. Doch zwei ihrer Art werden von den meisten eher total süß gefunden.

Das kann man bei einem Blick auf die Größe des aktuellen kleinsten Exemplars gut nachvollziehen. Dieses ist nämlich grade mal 0,37 Millimeter groß und mit dem bloßen Auge gar nicht so einfach zu entdecken.

Man geht davon aus, dass es in den Tiefen der Wälder noch viele kleine Exemplare gibt, die man bisher jedoch noch nicht gefunden hat.

Die kleinste Spinne der Welt ist allerdings gar nicht so einfach zu bestimmen. Denn Wissenschaftler sind sich sicher, dass sie noch lange nicht alle Spinnenarten entdeckt haben.

Die Patu digua gilt aktuell als die kleinste Spinne der Welt.

Sie ist grade mal 0,37 Millimeter groß und somit um einiges winziger als ein Stecknadelkopf.

Über die winzige Spinne, die aussieht wie ein niedliches Schlossgespenst auf acht Beinen, kann bisher nur wenig berichtet werden. Was man allerdings mit Sicherheit bestimmen konnte, ist ihr bevorzugter Lebensraum. Die Patu digua wurde in Kolumbien entdeckt. Sie lebt in den hochgelegten Nebelwäldern. Dort herrscht eine hohe Luftfeuchtigkeit und schwankende Temperaturen zwischen acht und zwanzig Grad.

Außerdem ernährt sich die winzige Spinne von kleinen Gliederfüßern.