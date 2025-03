Sieht so der gefährlichste Vogel der Welt aus?

Ja, so sieht der gefährlichste Vogel der Welt aus. Neben Raubtieren und bestimmten Insekten wirken Vögel als Klasse meist nicht besonders bedrohlich. Das heißt aber nicht, dass keiner von ihnen tödlich sein kann.

Welcher unter ihnen ist der gefährlichste Vogel der Welt und was genau macht ihn so bedrohlich?

Manchmal ist es enorme Aggressivität, die Todesopfer fordert, in anderen Fällen sind es körpereigene Waffen.

Außer in Filmen wie Alfred Hitchcocks "Die Vögel" wirken sie häufig nicht besonders bedrohlich. Einige Vögel können aber auch gefährlich sein und sogar zu Todesfällen führen.

Der gefährlichste Vogel der Welt ist der Rothalskasuar (Casuarius unappendiculatus). Er wird auch Einlappenkasuar oder Goldhalskasuar genannt.

Bei ihm handelt es sich um einen Laufvogel, der zurückgezogen in nördlichen Fluss- und Küstenregenwäldern in Papua-Neuguinea frei vorkommt. Verwandte Arten leben auch in Australien.