Kleinster Affe der Welt: Dieser kleine Primat passt in eine Hand

Affen gibt es in den unterschiedlichsten Farben, Formen und Größen. Besonders entzückend sind kleine Affen, die oft ein putziges Gesicht und winzige Nachkommen haben. Wie groß ist der kleinste Affe der Welt? Der kleinste Affe ist das Zwergseidenäffchen, welches ausgewachsen immer noch in eine Hand passt.

Ein ausgewachsenes Zwergseidenäffchen würde noch in die Hand eines erwachsenen Menschen passen. Wesentlich länger als ihr Körper ist der Schwanz der Zwergseidenäffchen, welcher 17 bis 23 Zentimeter lang werden kann.

Das Grundnahrungsmittel der Zwergseidenäffchen ist Baumsaft. Um an diesen zu gelangen, beißen sie die Rinde der Bäume auf und lecken den Saft heraus. Diese Löcher dienen den Äffchen auch als Fallen für Insekten, die ebenfalls auf ihrem Speiseplan stehen. Außerdem fressen die Tiere Früchte, Blätter und Vogeleier.

Die Jungtiere sind anfangs nur knapp fünf Zentimeter groß, was in etwa der Größe des Daumens einer menschlichen Hand entspricht .

Aufgrund ihrer Größe und ihrem allgemeinen Erscheinungsbild werden Zwergseidenäffchen von vielen Menschen als besonders niedlich wahrgenommen. © 123RF/bjuty

Da der Bestand abnimmt, stehen manche Unterarten der Zwergseidenäffchen auf der "Roten Liste" der IUCN ("International Union for Conservation of Nature", zu Deutsch: "Internationale Union zur Erhaltung der Natur") und sind als gefährdet eingestuft.

Die Ursachen für den Schwund liegen größtenteils beim Menschen. Zwergseidenäffchen leben in den dicht bewachsenen Regenwäldern im oberen Amazonas, also in den Ländern Bolivien, Brasilien, Ecuador, Kolumbien und Peru. Das dortige Ökosystem und die Pflanzendickichte sind Existenzgrundlage der Primaten. Durch die Abholzung und Zerstörung des Regenwaldes wird den Zwergseidenäffchen ihr Lebensraum genommen.

Außerdem empfinden viele Menschen die kleinen Rekord-Äffchen als besonders niedlich, weshalb sie illegal gefangen werden, um sie für die Haltung als Haustiere zu verkaufen.

Um den illegalen Handel nicht zu unterstützen, sollte man sich kein Zwergseidenäffchen im Internet kaufen. Die Tiere sind generell nicht für die Haltung als Haustiere geeignet.