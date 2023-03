Rekord: Elefanten haben eine extrem lange Schwangerschaft

In der Regel kann man davon ausgehen, dass die Tragzeit der Tiere mit der jeweiligen Größe im Zusammenhang steht. Dabei spielen allerdings noch andere Faktoren wie die Hormonproduktion oder der Stoffwechsel eine Rolle. Wie die längste Schwangerschaft auch erklärt werden kann, verrät dieser Beitrag.

Ein ausgewachsener Elefant benötigt rund 150 Kilogramm Nahrung am Tag. © 123rf/xiebiyun

Tiere sind im Vergleich zum Menschen völlig unterschiedlich lange schwanger. Während beim Menschen eine Schwangerschaft rund neun Monate dauert, variiert sie je nach Tierart von etwa zwei Wochen bis hin zu zwei Jahren.

In der Tierwelt spricht man dabei auch von der sogenannten Tragzeit. Damit ist die Zeit von der Empfängnis bis zur Geburt des Tieres gemeint.

Mit rund 22 Monaten gilt der Elefant unter den an Land lebenden Säugetieren als das Lebewesen mit der längsten Schwangerschaft, wobei am Ende in der Regel ein Junges geboren wird.

Eine der kürzesten Tragzeiten, nämlich 12 bis 14 Tage, haben dagegen die Opossumweibchen. Auch Hamster sind nur gut zweieinhalb Wochen trächtig.

