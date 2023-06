Schönster Hund der Welt - ausgezeichnet in New York

Der schönste Hund der Welt ► Alle Infos rund um die Auszeichnung, und die Gewinner findest Du auf TAG24!

Von Lilli Friedrichs

Der schönste Hund der Welt - den kürt die Westminster Dog Show jährlich in New York. In den Jahren 2022 und 2023 gewannen zwei Jagdhunde den begehrten Preis "Best in Show".

Die Westminster Kennel Club Dog Show kürt den schönsten Hund der Welt

Der Bluthund Trumpet gewann 2022 den Titel Best in Show. © dpa-Bildfunk/Frank Franklin Ii/AP/dpa Jährlich findet in New York die wohl bekannteste Hundeshow der Welt statt, die Westminster Kennel Club Dog Show. Die Show zieht Hundebesitzer aus der ganzen Welt an und kürte 2023 zum 147. Mal die besten und schönsten Hunde in sieben verschiedenen Kategorien. Die Show unterscheidet zwischen den Kategorien: Tierrekorde Längste Hundezunge der Welt versetzt ins blanke Staunen! Jagdhund

Toy

Non-Sporting

Hütehund

Sporting

Working

Terrier In jeder Kategorie wird ein Gewinner gekürt, welcher dann um den rassenübergreifenden Titel "Best in Show" antreten darf. 2022 wurde der Bluthund "Trumpet" und 2023 der Petit Basset Griffon Vendéen "Buddy Holly" als schönster Hund der Welt gekürt. Mehr unglaubliche Rekorde findest Du auf der Themenseite Tierrekorde.

Buddy Holly holt 2023 den Sieg als schönster Hund

Buddy Holly, ein Petit Basset Griffon Vendéen, macht den Tag für seine Besitzerin unvergesslich! Sie träumt bereist seit ihrem neunten Lebensjahr von diesem Tag. Dazu kommt, dass es ein ganz besonderer Sieg ist, der definitiv in Erinnerung bleibt, denn Buddy Holly ist der erste Hund seiner Rasse, der den Contest für sich entscheidet. Auch Buddy Holly gewann, wie der Sieger des Vorjahres, in der Kategorie "Jagdhund" den ersten Preis, um dann den angestrebten Titel "Best in Show" zu erhalten. Buddy Holly ist der erste Petit Basset Griffon Vendéen, der sich in die Liste der "Best in Show" Gewinner einreiht!

Trumpet ist der Sieger im Jahr 2022

Der Bluthund Trumpet war geboren, um zu gewinnen, denn der schönste Hund des Jahres 2022 stammt aus einer prominenten Familie. Die Besitzerin von Trumpet war nicht aus Zufall auf ihren Bluthund gestoßen. Der Rüde hat einen erfolgreichen Stammbaum, denn sein Vater gewann 2014 schon den ersten Platz in der Kategorie der Jagdhunde. Der vierjährige Bluthund setzte sich gegen mehr als 3000 Konkurrenten durch. Er strahlte als Bester in der Kategorie "Jagdhund" und gewann den begehrtesten Titel "Best in Show". Somit ist er der erste Bluthund, der seit 146 Jahren den Sieg mit Nachhause nimmt.

So sieht die Zukunft der Gewinner der bekannten Hundeshow aus

Das große Preisgeld winkt den Gewinnern und seiner Besitzerin nicht. Die Westminster Kennel Club Dog Show verzichtet auf ein Preisgeld und spendet seit Jahren ihre Gewinne an gemeinnützige Organisationen für Hunde in Not. Man kann aber davon ausgehen, dass Trumpet und Buddy Holly eine glorreiche Zukunft vor sich haben und viele rekordverdächtig schöne Nachkommen in die Welt setzen werden.