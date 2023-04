Das älteste Lebewesen der Welt lebt selbst nur wenige Wochen

Es existierte bereits zu Zeiten der Dinosaurier - das älteste Lebewesen der Welt. Den Urzeitkrebs Triops cancriformis gibt es bereits seit über 220 Millionen Jahren. Aber wie ist es möglich, dass eine Tierart so lange fortbestehen kann? Mehr dazu erfährst Du in diesem Beitrag.

Gründe für die Existenz rezenter bzw. heute noch lebender Tierarten ist unter anderem, dass sie wenigem Konkurrenzdruck bezüglich Nahrung oder Feinden ausgesetzt sind. Zudem haben sie sich in einem bestimmten Lebensraum angesiedelt, dessen Umweltfaktoren kaum Einfluss auf das Überleben der Tiere haben.

Die geschlüpften Larven durchlaufen mehrere Stadien und sind bereits nach wenigen Wochen ausgewachsen und voll geschlechtsreif. Unmittelbar danach legen sie wiederum ihre Eier in den sumpfigen Gebieten ab.

Triopse gelten als wahre Überlebenskünstler, nicht umsonst sind sie bisher nicht ausgestorben. Aber warum gibt es den Urzeitkrebs heute noch? Eine Erklärung dafür könnte sein, dass sie ideal an ihren Lebensraum angepasst sowie kaum Fressfeinden ausgesetzt sind.

Älteste Katze der Welt: So erstaunlich alt ist sie!

Neuer ältester Hund der Welt schlägt gleich zwei Rekorde: So alt ist Bobi!

Gefundenes Fossil eines Urzeitkrebses: Triopse existieren seit Millionen von Jahren. © 123rf/gamer2499

In den 1930er Jahren wurden Fossilien der Urzeitkrebse in Sedimentgesteinen des Steigerwaldes (Mittelgebirge in Bayern), die über 220 Millionen Jahre alt sind, gefunden. Sie lebten somit bereits zu Zeiten der ersten Dinosaurier und gelten als langlebigste noch existierende Spezies.

#1 Wortherkunft und Aussehen

Der Triops cancriformis hat ein krebsartiges Aussehen (= cancriformis) sowie drei Augen (= triops), bestehend aus zwei Komplexaugen, die ähnlich wie bei Insekten aus Tausenden Einzelaugen bestehen und somit ein besonders großes Blickfeld bieten, und einem Naupliusauge, mit dem sie Helligkeitsunterschiede wahrnehmen können.

Der Urzeitkrebs wird durchschnittlich etwa sechs bis acht Zentimeter groß, selten auch länger. Er besitzt je nach Art etwa 35 bis 71 blattförmige Beinpaare, mit denen er schwimmen und Nahrung aufnehmen kann. Ein Rückenpanzer bedeckt den Kopf und die beintragenden Abschnitte.

#2 Lebensraum

Als typischer Lebensraum der Triopse gelten Gewässer, die lediglich über einen kurzen Zeitraum mit Wasser gefüllt sind und anschließend wieder austrocknen. Dazu zählen beispielsweise Wassertümpel in der Nähe von Bächen und Flüssen, die sich aufgrund von Überschwemmungen im Frühjahr bilden.

#3 Fortpflanzung

Triopse besitzen eine Zwitterdrüse, die sowohl Eizellen als auch Spermien produzieren kann. Daher erfolgt die Befruchtung der Eier meist ungeschlechtlich durch Selbstbefruchtung.