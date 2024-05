Ist die älteste Pflanze der Welt älter als Tyrannosaurier?

Ähnliche spannende Artikel findest Du in der Rubrik " Naturrekorde " .

Du interessierst Dich für die älteste Pflanze der Welt? Die ist tatsächlich gar nicht so leicht zu identifizieren.

Warum Antworten auf diese Fragen gar nicht so einfach sind, aber dennoch eine beeindruckende Auflösung samt spannenden Informationen enthalten, erfährst Du nun.

Häufig wird bei der ältesten noch lebenden Pflanze von der Lomatia tasmanica geredet. Dabei handelt es sich um bis zu acht Meter hohe Sträucher der Silberbaumgewächse. Von ihr existiert nur noch eine einzige Klonkolonie, also ein Kollektiv aus Pflanzen, das sich vegetativ vermehrt oder klont. Diese befindet sich im Südwesten von Tasmanien, wobei der genaue Standpunkt nicht bekannt ist, um die Pflanze zu schützen.

Aufgrund des Klimas wächst sie nur langsam, lediglich etwa 0,3 Millimeter im Jahr. In 60 Jahren erreicht sie daher eine Stammdicke von ungefähr zwei Zentimeter, in 240 Jahren von etwa sechs Zentimeter.

Noch älter als einige schlappe Jahrtausende ist die Moosgattung Takakia, die zwei Arten umfasst. Dieses nur wenige Millimeter hohe Moos wächst sogar seit Jahrmillionen im tibetischen Hochland und heute auch vereinzelt und unerklärlicherweise in Nordamerika.

In all den Jahrtausenden und -millionen setzte das "lebende Fossil" gegen extreme Bedingungen durch: Von Monaten unter dicker Schneedecke bis hin zu Monaten, in denen es starker UV-Strahlen ausgesetzt war - das Moos hat sich dank einer Vielzahl schnell evolvierender Gene schnellstens anpassen können.

Trotz Anpassungen an die sich verändernden harschen Bedingungen sollen sich die Takakia-Moose außerdem seit ganzen 165 Millionen Jahren äußerlich nicht mehr verändert haben.

Aber selbst für das schnell anpassende Erbgut der Pflanze passiert der Klimawandel zu schnell und droht nun, in den nächsten 100 Jahren für das Aussterben der Pflanzenart zu sorgen, denn die Pflanze zieht sich immer mehr zurück.