Second-Hand Berlin: Die Top 10 Läden der Hauptstadt!

Doch neben Vintage Mode bieten Second-Hand-Shops in Berlin natürlich auch kostengünstig aktuelle Modekollektionen von großen und kleinen Marken an.

In diesem Second-Hand-Shop in Berlin wird ganz schnell klar: Kleidung aus zweiter Hand ist nicht nur nachhaltiger, sondern auch viel individueller!

Dieser Second-Hand-Laden in Berlin steht für Diversität und kreative, ausdrucksstarke Mode. Daher ist die Bandbreite an Marken und Kleidungsstücken nicht nur groß, sondern auch von den Inhabern handverlesen.

"Haha, Du kaufst gern Second-Hand-Kleidung!" oder "Dein Style ist aber hässlich!" Mit diesem Stigma über Vintage Kleidung und einem ganz individuellen Look räumt hahayoureugly gern auf. Hier ist der Name garantiert nicht Programm!

Frühstücken in Berlin: 5 Top-Adressen für einen guten Start in den Tag

Unverpackt-Läden in Berlin: Die Top 6 Adressen für den Zero Waste Einkauf

Die Einnahmen der Oxfam Shops werden direkt in weltweite gemeinnützige Hilfsprojekte gesteckt. Neben Kleidung findest Du in diesen Second-Hand-Shops Berlins auch Schuhe, Taschen, Accessoires, Bücher, Spielzeug und Artikel für Dein Zuhause wie Deko oder Glaswaren.

Gleich achtmal gibt es Oxfam Second-Hand-Läden in Berlin. In den Stadtteilen Kreuzberg, Spandau, Prenzlauer Berg, Schöneberg, Weißensee und Wilmersdorf kannst Du nicht nur tolle Sachen aus zweiter Hand shoppen, sondern dabei auch noch Gutes tun.

Mit etwas Glück findest Du auch hier die neuesten Trends in Sachen Mode oder Du kannst Dir ein ganz persönliches Outfit zusammenstellen, was so garantiert keiner hat!

Diese Second-Hand-Shops in Berlin gibt es gleich an 22 verschiedenen Standorten. Ob Kreuzberg, Steglitz oder Tempelhof: Europas größtes Second-Hand-Kaufhaus der Humana-Kette befindet sich am Frankfurter Tor 3.

Du liebst Mode und möchtest Deinem Look endlich mal mehr Glamour verleihen? In ReSales Filialen findest Du natürlich auch ausgewählte Abendgarderobe und funkelnde It-Pieces aus Paillette & Co.

Für außergewöhnliche Looks lohnt sich ein Besuch in diesem Berliner Second-Hand-Laden immer. Neben einer großen Auswahl an Marken bietet ReSales auch Mode in Übergrößen an, die neu gekauft schnell mal sehr teuer werden kann.

Natürlich gibt es in diesem Second-Hand-Shop in Berlin auch eine vielfältige Auswahl an Schuhen, Taschen und weiteren Accessoires.

Das Made in Berlin gehört zur bekannten Picknweight Gruppe und verkauft Mode nach dem "Kilo-Prinzip". Hierbei berechnet sich der Preis anhand der gekauften Menge an Ware. Hier lohnt es sich, ausgiebig nach Schnäppchen zu suchen!

Made in Berlin ist vielen bekannt aus Guido Maria Kretschmers Sendung Shopping Queen. Der hippe Berliner Second-Hand-Store befindet sich direkt in Mitte unweit des Alexanderplatzes. Hier beweist die Hauptstadt, dass gebrauchte Mode viel schöner sein kann als neue.

Ob rockiger Chic oder edler Glamour: In diesem Second-Hand-Shop in Berlin finden Mann und Frau stylische Mode aus zweiter Hand.

Zu Paul's Boutique in der Oderberger Str. 47 gehören mittlerweile noch drei zusätzliche Second-Hand-Shops in Berlin.

Im Picknweight Berlin bezahlst Du Kleidung nicht pro Stück, sondern kiloweise. (Symbolbild) © Unsplash/NordWood Themes

Neben dem "Made in Berlin" hat Picknweight in der Hauptstadt noch drei weitere Filialen in Kreuzberg und zwei in Mitte. Wie es der Name schon verspricht, wird in diesem Berliner Second-Hand-Laden nicht nach Stückpreis, sondern Warenmenge bezahlt.

Hierfür findest Du bei Picknweight Berlin auch coole Retro-Waagen, um beim Shoppen nicht den Überblick über den Kaufpreis zu verlieren. Der Berliner Second-Hand-Store verkauft Vintage-Kleidung für Mann und Frau sowie Accessoires, Taschen und Schuhe.

Der erste Besuch in einem Picknweight kann ungeübte Second-Hand-Shopper auch erst mal überfordern. Bei der Menge an einmalig schönen Second-Hand-Kleidungsstücken auch kein Wunder!

Es empfiehlt sich, beim Shoppen in diesem Vintage Store in Berlin einfach etwas mehr Zeit einzuplanen, um Ambiente und Auswahl an Kleidung auf sich wirken zu lassen. So entstehen Handumdrehen einmalig schöne und nachhaltige Outfitideen zum kleinen Preis!

Adresse:

Picknweight-Vintage Kilo Store



Münzstraße 19



10178 Berlin



Weitere Standorte siehst Du auf der Website: picknweight.de.

Öffnungszeiten: