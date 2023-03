Beste Restaurants in Hamburg: Diese 10 Food Hotspots sind ein Muss

Aber keine Sorge - wir haben da was! Diese Restaurantempfehlungen sind Garanten für authentisches Essen, herrliches Ambiente und einen vollen Magen. Diese Food Hotspots sind bekannt und beliebt in der ganzen Stadt.

Ihr sucht ein gutes Restaurant? Hamburg ist zur Stelle. Wir stürzen uns in diesem Artikel gemeinsam auf die Hotspots der Stadt und präsentieren Euch eine Auswahl der angesagtesten Restaurants in Hamburg.

Schon zum Frühstück mit türkischen Spezialitäten lohnt es sich herzukommen - das gibt es jeden Tag und am Wochenende sogar als Brunch. Ansonsten ist die Auswahl an Hauptspeisen mit Fleischgerichten riesig. Wer auf Fleisch verzichtet, ist allerdings mit verschiedenen Pide-Varianten, Falafel und Salaten bestens versorgt.

Social Dining lautet das Konzept hier. Reichlich Bulgur, Fleisch, Gemüse, Backwaren und Co. werden in der Mitte des Tisches platziert und in geselliger Runde geteilt. Es geht um das Beisammensein, Quatschen und Lachen in guter Gesellschaft. Natürlich können Gerichte aber auch solo verputzt werden.

Achtung: In der Filiale am Hauptbahnhof kann nur mit Bargeld gezahlt werden.

In direkter Nähe zum Hauptbahnhof, zur Mönckebergstraße und zur Binnenalster ist die Filiale im Zentrum aus allen Richtungen optimal zu erreichen. Das Restaurant in Winterhude nahe dem Mühlenkamp befindet sich auch an einem absoluten Hotspot Hamburgs. Auf Instagram informiert Euch das Team von Quan Do über Neuigkeiten, teilt leckere Gerichte und die schönsten Momente.

Wahrhaftig vietnamesisch ist es im Quan Do. Hier kann es auch mal voller und etwas enger werden, aber so ist es auf den Straßen Vietnams auch. Dieses Gefühl bringt Quan Do gekonnt und authentisch nach Hamburg. Die beiden Restaurants sind schlicht und unkompliziert und werden von den Hamburgerinnen und Hamburgern gerne als Treffpunkt zu einer gemeinsamen Mahlzeit genutzt.

In Hamburg gibt es gleich drei Himmelspforten, die Euch auf direktem Wege in den siebten Burger-Himmel katapultieren. In Winterhude, im Karoviertel und in Eimsbüttel öffnen täglich drei Restaurants in coolem Look und mit ausgefallenen Details. Wer Dulf's noch nicht kennt, dem soll gesagt sein: Es besteht dringender Nachholbedarf - diese Lücke sollte schleunigst geschlossen werden!

Die Burger hier reihen sich ein in das Ranking der besten Burger der Stadt. Tropfend saftige Pattys, Pommes mit geschmolzenem Käse on top und kreative Burger-Kreationen. Bio-Fleisch aus Schleswig-Holstein, vor Ort frisch durch den Fleischwolf gedreht und über offenem Feuer auf dem Lavasteingrill gegart. Verschiedene täglich frisch gebackene Burger-Buns gehören natürlich auch dazu, aber von allen weiteren Einzelheiten zu den Burgern überzeugt Ihr Euch am besten selbst beim nächsten Besuch.

Mit einem Falafel-Patty oder Beyond Meat und verschiedenen veganen Mayos werden auch fleischlose Burgerfans gut versorgt. Hausgemachte Limonaden und Eistees sowie eine breite Palette an Drinks, Milchshakes und Desserts sorgen für die ideale Balance zwischen süß, salzig, spritzig und cremig.

Öffnungszeiten

sonntags bis donnerstags von 11.30 bis 22 Uhr

freitags und samstags von 11.30 bis 23 Uhr

Reservierungen sind nicht möglich

Adresse

Winterhude

Gertigstraße 57, 22303 Hamburg

Karoviertel

Karolinenstraße 2, 20357 Hamburg

Eimsbüttel

Eimsbütteler Chaussee 25, 20259 Hamburg

Für Details besucht die Website dulfsburger.de oder stöbert in der Speisekarte.