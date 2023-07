In diesen 11 Eisdielen in Hamburg gibt es fantastisches Eis

Köstliches Eis bei jedem Wetter - 11 Empfehlungen für Eisdielen in Hamburg - hier schmeckt das Eis besonders lecker!

Von Tristan Mößmer

Hamburg - Von Altona bis Wandsbek und von Niendorf bis nach Wilhelmsburg - in den Eisdielen in Hamburg gibt es frisches Eis auf die Hand oder fein drapierte Kreationen im Becher. TAG24 präsentiert elf der besten Eisdielen und führt Euch dabei querbeet durch die ganze Stadt.

Die Eisdielen in Hamburg bieten ausgefallene Sorten und beliebte Klassiker. (Symbolbild) © 123Rf/rh2010 Als Erfrischung an heißen Tagen oder als Dessert den Rest des Jahres - Eis geht bekanntlich immer. Die folgenden Eisdielen sind in Hamburg zu finden und servieren cremiges Milcheis, pflanzliche Alternativen und fruchtige Sorbets. Auf ganz Hamburg verteilt sind die fantastischen Eisdielen, die mit Leidenschaft ihr Eis produzieren und verkaufen. Dazu verfolgen viele noch weitere spannende Missionen, wie einen energiesparenden Betrieb, ausschließlich natürliche Eisrezepturen, umweltschonende Serviermöglichkeiten und vieles mehr. Es lohnt sich, den zahlreichen Eisdielen in Hamburg einen Besuch abzustatten und dabei die schönsten Ecken der Hansestadt näher kennenzulernen - natürlich mit einem Eis in der Hand. Die meisten Eisdielen stehen spätestens pünktlich zur Saison parat - manche sind sogar das ganze Jahr über geöffnet. Weitere Empfehlungen, um die Hansestadt zu erkunden, findet Ihr im Hamburg entdecken: Ratgeber.

11 beliebte Hamburger Eisdielen

Die Eisherstellung der Eisdielen und Eiscafés ist natürlich sehr unterschiedlich. Individuelle Rezepturen, Spezialsorten, die es sonst nirgends gibt oder ausgewählte Zutaten machen jeden Eisverkäufer und jede Eisverkäuferin in Hamburg besonders. Was allerdings alle gemein haben, ist die Leidenschaft zum Eis. Lasst Euch von diesen elf verschiedenen Eisdielen in Hamburg inspirieren und radelt los in die nächste Eisdiele. Hinweis: Die Angaben zu den Angeboten und Öffnungszeiten stammen von Juli 2023 und sind ohne Gewähr.

1) Eis & Innig: Qualität und Nachhaltigkeit genießen

Bei Eis & Innig gibt es köstliches Eis und dazu ein durchdachtes und verantwortungsbewusstes Konzept. Neben der Produktion der kalten Süßspeise spielen Faktoren wie Energieeffizienz, natürliche Zutaten und umweltschonende Becher eine Rolle. Am Mühlenkamp und im Viertel Hoheluft steht man zwar manchmal ein paar Minuten in der Schlange, aber das Warten lohnt sich. Zur Auswahl stehen Milcheis, veganen Varianten und Sorbets. Eis & Innig auf der Klosterallee Öffnungszeiten: montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr; samstags von 12 bis 20 Uhr; sonntags von 12 bis 13 Uhr

Adresse: Klosterallee 102, 20144 Hamburg-Eppendorf Eis & Innig auf dem Mühlenkamp Öffnungszeiten bei schönem Wetter: montags bis freitags von 13 bis 21 Uhr; samstags und sonntags von 12 bis 21 Uhr

Adresse: Mühlenkamp 46, 22303 Hamburg-Winterhude Weitere Informationen

Website: eisundinnig.eu

Für extra gute Qualität wird das Eis bei Eis & Innig in kleinen, runden Behältern gelagert. (Symbolbild) © 123rf/leaf

2) Eisprinzessinnen: Eis aus natürlichen Zutaten

Die selbsternannten Eisprinzessinnen übernahmen den Titel direkt als Namen für ihr Quereinsteiger-Projekt. Inhaberin Katrin Kerkhoff schmeißt den Laden mit ihrem Team in Ottensen seit 2014 und gehört damit fest zum Repertoire der Hamburger Eisdielen. Frisch kommt das selbstgemachte Eis aus dem Eislabor, in dem der cremig kalte Sommersnack nur mit natürlichen Zutaten hergestellt wird. Als Gesamtpaket ist das Eiscafé der Eisprinzessinnen eine Anlaufstelle für gutes Eis mit toller Location. Das Wichtigste zum Eiscafé der Eisprinzessinnen Öffnungszeiten Mitte Februar bis Mitte März: dienstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr

Öffnungszeiten Mitte März bis Mitte Oktober: täglich von 12 bis 20 Uhr

Öffnungszeiten Mitte Oktober bis Mitte Dezember: dienstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr

Adresse: Am Rathenaupark 15, 22763 Hamburg

Website: eisprinzessinnen.de

Schon viele Jahre ist das Eiscafé der Eisprinzessinnen beliebt und bewährt. (Symbolbild) © 123RF/bnenin

3) Nonna Neta: Eis nach italienischer Tradition

Bei Nonna Neta gibt es traditionelles italienisches Eis. Mit Milch und Sahne aus der Region werden die eigens kreierten Eisrezepte in klassische und ausgefallene Eissorten verwandelt. In Eppendorf, nicht weit von der Alster, könnt Ihr Euch die liebsten Kugeln auf die Hand geben lassen und am Wasser entlang spazieren. In die andere Richtung geht es entlang der Eppendorfer Landstraße zu vielen Shops und kleinen Läden - einem der Shopping-Hotspots in Hamburg.

Die wichtigsten Informationen zu Nonna Neta Öffnungszeiten von März bis November: dienstags bis sonntags von 12 bis 19 Uhr

Adresse: Erikastraße 45, 20251 Hamburg

Website: nonnaneta.de

Bei Nonna Neta kann man geschmacklich kurz nach Italien reisen. (Symbolbild) © 123RF/chechotkin

4) Eispatisserie Oehlers: Premium Desserts in Eimsbüttel

Am Eppendorfer Weg zwischen Hoheluft und Eimsbüttel ist das Oehlers. In den Sommermonaten stellen sie in liebevoller Arbeit Eis her - den Rest des Jahres gibt es hier fantastischen Kuchen. Mit ihrem Eis haben sie sich bereits einen Namen in der Stadt gemacht. Wer Lust auf köstliches Eis und ansprechendes Ambiente hat, sollte das Oehlers unbedingt mal ausprobieren. Ein junges und engagiertes Team kümmert sich um die Bestellungen und versorgt die Gäste mit den Sorten des Tages, Kaffee und anderen Leckereien. Das Wichtigste in Kürze zur Eispatisserie Oehlers Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 12 bis 19 Uhr; freitags bis sonntags von 12 bis 20 Uhr

Adresse: Eppendorfer Weg 161, 20253 Hamburg



Website: facebook.com/eppendorferweg161

Im Eislabor entsteht täglich frisches Eis in Oehlers-Qualität. (Symbolbild) © Unsplash/Erwan Hesry

5) Ein Abstecher über die Elbe zum Wilhelmsburger Eisdealer

Ab nach Wilhelmsburg zum Eisdealer! Hier bekommt man Qualität und gute Vibes in der Waffel und im Becher. Für alle, die in Südhamburg zu Hause sind oder einen Ausflug über die Elbe ins schöne Wilhelmsburg machen möchten, ist der Wilhelmsburger Eisdealer die ideale Anlaufstelle. Als Kehrpunkt eines ausgiebigen Spaziergangs durch den Alten Elbtunnel oder als Zwischenstopp einer Fahrradtour - dabei könnt Ihr dem Getümmel entfliehen, Hafenluft schnuppern und sensationelles Eis genießen. In der Diele findet man ausgefallene Kombinationen wie Himbeere mit Lavendel, Sorten mit großen Keksstücken und auch alkoholische Varianten. Auf dem Instagram-Kanal vom Wilhelmsburger Eisdealer tauchen regelmäßig spannende Eindrücke sowie Informationen zu Sorten und Änderungen auf. Die wichtigsten Informationen zum Wilhelmsburger Eisdealer Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 19 Uhr

Adresse: Weimarer Straße 85, 21107 Hamburg

Website: wilhelmsburger-eisdealer.de

Frisch aus der Boku-Eismaschine kommen die diversen Eissorten des Wilhelmsburger Eisdealers. © Wilhelmsburger Eisdealer

6) Köstliches Eis, urbanes Ambiente, mitten in der Stadt - in der Eiskantine

Als längst bewährte Eisdiele kommt die Eiskantine mit auf die Liste der empfehlenswerten Eisdielen in Hamburg. In der Neustadt servieren sie seit 2011 ausgewählte und leckere Eissorten. Das urbane Café lenkt den Fokus auf das Eis in der Auslage und bietet draußen wie drinnen einige Sitzmöglichkeiten. Wer mag, bekommt zum Eis noch einen Kaffee, Gebäck oder belegte Baguettes. Nützliche Informationen zur Eiskantine Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 12 bis 18 Uhr

Adresse: Kohlhöfen 10, 20355 Hamburg

Website: eiskantine.com

Die Eiskantine in der Neustadt serviert seit über zehn Jahren Eis. (Symbolbild) © 123RF/lizaelesina

7) Nice Cream: Frisches Eis aus der Bubble Waffle

In Dulsberg, direkt am Alten Teichweg, ist das Café von Nice Cream. Hier bekommt man das Eis nicht nur in der herkömmlichen Waffel. Die liebsten Kugeln gibts auch in der Bubble Waffle oder sogar im Croissant. Das Eis kann in dem stilvoll eingerichteten Café oder direkt vor der Tür bei strahlendem Sonnenschein verputzt werden. Eine Straße weiter kann das Eis in den Park oder an den Kanal ausgeführt werden. In den sozialen Netzwerken lässt sich wunderbar mitverfolgen, wie das Café liebevoll aufgebaut wurde, wie das Inhaberpaar Pläne schmiedete und natürlich findet man hier auch Aktuelles aus dem Café Nice Cream. Die wichtigsten Informationen zum Café von Nice Cream Öffnungszeiten: montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr; samstags und sonntags von 12 bis 20 Uhr

Adresse: Tondernstieg 1, 22049 Hamburg

Soziale Medien: Instagram; Facebook

Neben außergewöhnlichen Kreationen gibt es bei Nice Cream auch die klassischen Kugeln aus der Waffel. (Symbolbild) © Unsplash/JC Bonassin

8) Frau Meis Eisladen: Fruchteis mit Obst aus der Region

Bei Frau Meis Eisladen gibt es handgemachtes Glück. Hergestellt wird das Eis in Ottensen, wo auch der Eisladen zu finden ist. Regionalität steht bei Frau Meis mit an oberster Stelle. Milch und Sahne kommen aus der direkten Umgebung und auch die heimischen Fruchtsorten gibt es nur dann, wenn die Früchte in der Region reif sind. Grundsätzlich ist die Nachhaltigkeit bei Frau Meis von großer Bedeutung. Vieles in und um den Eisverkauf herum wurde an neue Standards angepasst. Becher, Löffel und Strohhalme sind biologisch abbaubar. Der Strom, der die Maschinen betreibt, ist öko und der Kaffee ist bio und fair. Die wichtigsten Eckdaten zu Frau Meis Eisladen Öffnungszeiten: ab März täglich von 12 bis 19 Uhr; ab April bis September von 12 bis 20.30 Uhr

Adresse: Fischers Allee 39, 22763 Hamburg

Website: fraumeis.de

Frau Meis Eisladen kreiert leckeres Eis und orientiert sich dabei an nachhaltigen Konzepten. (Symbolbild) © 123Rf/rh2010

9) Pures Glück mit täglich wechselnden Sorten gibts bei Delzepich

Der Eisladen Delzepich in Uhlenhorst ist schlappe 300 Meter von der Alster entfernt und damit in optimaler Lage, um das Eis bei einem herrlichen Spaziergang zu genießen. Aber auch vor dem Laden gibt es Hocker und Bänke für eine kurze Eis-Pause. Die zahlreichen Sorten wechseln täglich und können auf der Website von Delzepich schon im Voraus erkundet werden. Mit Frischmilch und natürlichen Zutaten wird das Eis selbst hergestellt - einsehbar für alle, denn in die Eisküche kann man hineinschauen. An geöffneten Tagen startet ab 17.30 Uhr der Ausverkauf. Die wichtigsten Informationen zum Eisladen Delzepich Öffnungszeiten: dienstags bis sonntags von 12 bis 18.30 Uhr

Adresse: Winterhuder Weg 67, 22085 Hamburg

Website: delzepicheis.de

So sieht es in Delzepich's modern eingerichtetem Laden in Uhlenhorst aus. © Milana Hupe

10) Eisbande: Köstliches Eis aus Kuh-, Soja- oder Erbsenmilch

Bei der Eisbande in der Sternschanze ist das klassische Milcheis schon fast etwas Besonderes, denn hier gibt es allerhand veganes und zuckerfreies Eis in verschiedensten Sorten - mit und ohne Soja, Eis aus Erbsenmilch oder Kuhmilch. Außerdem süßen sie einige Sorten mit Süßungsalternativen, ohne raffinierten Zucker. Das macht das Eis sehr besonders und ist gerade für diejenigen eine Empfehlung, die auf der Suche nach leckeren Alternativen sind. Die besondere Auswahl hält für alle Geschmäcker und Vorlieben etwas bereit. Besondere Zutaten bedeuten jedoch auch besonderen Aufwand und entsprechende Preise. Für das Eis und die Idee ist es der Besuch in Hamburgs Szeneviertel aber auf jeden Fall Wert. Das Wichtigste zur Eisbande Öffnungszeiten: täglich von 12.30 bis 20 Uhr

Adresse: Bartelsstraße 1, 20357 Hamburg

Soziale Medien: Instagram; Facebook

Bei der Eisbande gibt es die süße Sünde mit guten Absichten - mit Milchalternativen und zuckerfrei. (Symbolbild) © 123RF/alexsalcedo1

11) Fünfmal in Hamburg - Otto's Eiscafé von Wandsbek bis nach Niendorf

Das Café hat schon über 60 Jahre auf der Uhr und gerade deshalb ist es immer noch eine tolle Adresse für hausgemachtes Eis und andere Leckereien. An allen fünf Standorten von Otto's sorgt ein modernes Ambiente für reichlich Wohlgefühl. Otto's Eiscafés öffnen von früh bis spät - das ganze Jahr über. Otto's Eiscafé Wandsbek Öffnungszeiten täglich von 10 bis 19 Uhr

Adresse: Wandsbeker Chaussee 181, 22089 Hamburg Otto's Eiscafé Groß Borstel Öffnungszeiten täglich von 12 bis 18 Uhr

Adresse: Warnckesweg 1, 22453 Hamburg Otto's Eiscafé Schnelsen Öffnungszeiten täglich von 12 bis 18 Uhr

Adresse: Heidlohstraße 2B, 22459 Hamburg Otto's Eiscafé Eppendorf Öffnungszeiten täglich von 13 bis 17 Uhr

Adresse: Eppendorfer Landstraße 33, 20249 Hamburg Otto's Eiscafé Niendorf Öffnungszeiten täglich von 13 bis 17 Uhr

Adresse: Rudolf-Klug-Weg 7-9, 22455 Hamburg Weitere Informationen Website: ottoseiscafe.de

Das alte Eiscafé in frischem Look - Otto's gibt es fünfmal in Hamburg. (Symbolbild) © 123Rf/rh2010