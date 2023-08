Grillplätze in Hamburg: Die schönsten Wiesen und Stellen zum Grillen

Hamburg - Nicht jeder hat die Möglichkeit, zu Hause auf dem Balkon oder im eigenen Garten zu grillen. In Hamburg gibt es zum Glück öffentliche Grillplätze, sodass man nicht auf ein selbst zubereitetes Barbecue verzichten muss.

Grillen ist in Hamburg nur an den dafür ausgewiesenen Stellen erlaubt. (Symbolbild) © Unsplash/Matthieu Joannon

Wer in Hamburg in der Öffentlichkeit grillen möchte, darf das nur auf den offiziellen Grillplätzen und in den ausgewiesenen Grillzonen tun.

Das Grillen in den in Wäldern, Mooren und Heiden ist laut der Stadt Hamburg grundsätzlich verboten. Außerdem sollte man keine Einweggrills verwenden.

In Hamburg gibt es viele Grill-Spots, die zum Teil im Grünen liegen und von denen aus man teilweise auch einen guten Blick auf die schönsten Stellen der Hansestadt genießen kann.

An welchen Orten das Grillen in Hamburg gestattet ist, erfährst Du im Folgenden von TAG24.

