Spaß beim Bowling in Magdeburg: Hier schiebst Du keine ruhige Kugel

Magdeburg - Bowling in Magdeburg ist sehr beliebt. Es gibt verschiedene Bowlingcenter, in denen man seine Strikes werfen oder einfach nur ein paar schöne Stunden miteinander verbringen kann.

Für alle Fans und Interessierten wird Bowling in Magdeburg im Folgenden mit seinen verschiedenen Bowlinghallen näher beleuchtet.

Egal, ob man schon ein Bowlingexperte ist oder man gerade erst mit dem Bowling beginnt, in Magdeburg findet man bestimmt eine Bowlingbahn, die den eigenen Bedürfnissen entspricht.

In Magdeburg gibt es unterschiedliche Bowlingbahnen für Profis sowie Amateure und sogar einen Verein.

Die Bowlingbahnen in Magdeburg bieten eine optimale Gelegenheit, seinen Wettkampfgeist unter Beweis zu stellen und ein paar schöne Stunden mit Freunden, der Familie oder mit Arbeitskollegen zu verbringen.

Im neuen Anstrich erstrahlt das "Bowl and Fun" in Magdeburg. Diese Adresse ist ein beliebter Hotspot für Bowlingfreunde. Neben Bowling kann man im Bowl and Fun auch Darts und Billard spielen.

Öffnungszeiten:

montags: Ruhetag

dienstags bis donnerstags: 14 bis 23 Uhr

freitags und samstags: 14 Uhr bis Mitternacht

sonntags: 10 bis 18 Uhr

Änderungen an Feiertagen möglich

Bahnpreise und Angebote:

je nach Wochentag und Uhrzeit zwischen 18 und 30 Euro pro Bahn und Stunde

dienstags bis donnerstags von 14 bis 16 Uhr: 30 Prozent Rabatt für Senioren, Studierende und Schüler

Family Day immer sonntags: 20 Prozent Rabatt für Familien mit mindestens einem Kind

Kindergeburtstag: 10,50 Euro pro Kind für eine Stunde Bowling - inklusive Leihschuhe, Softdrinks und Pizza für alle

Bowlingschuhe: 2,50 Euro pro Paar

Adresse:

Lemsdorfer Weg 27

39112 Magdeburg

Website: bowl-and-fun.de

Anfragen und Reservierungen kann man telefonisch oder auf der Webseite vornehmen. Kinder bis zum zwölften Lebensjahr können ihren Geburtstag mit Freunden auf der Bowlingbahn feiern.