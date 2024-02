Winter in Magdeburg: Tipps für die kalte Jahreszeit

Magdeburg - Draußen ist es kalt und drinnen recht schnell langweilig. In der kalten Jahreszeit weiß man oft nichts mehr mit sich anzufangen. Etwas Inspiration für die Freizeitgestaltung im Winter in Magdeburg liefert Dir TAG24.

Es gibt viele Dinge, die man in Magdeburg im Winter unternehmen kann. © dpa/Stephan Schulz

Wenn die Tage kalt, kurz und dunkel sind, dann ist es oft nicht so einfach, seine Freizeit sinnvoll zu füllen.

Ist man jedoch in Magdeburg, dann muss man den Winter keinesfalls zu Hause eingekuschelt auf dem Sofa verbringen. Denn in der Ottostadt kann man auch an kalten Tagen viel sehen, erleben und unternehmen.

Schaue gern in die Tipps für den Winter in Magdeburg. Vielleicht findest Du so Dein nächstes Ausflugsziel.

