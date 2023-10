In Magdeburg shoppen: Auf kurzen Wegen einkaufen, was das Herz begehrt

Magdeburg - Entdecke die Stadt Magdeburg auf Einkaufstouren. In diesem Beitrag erfährst Du, welche Shoppingmeilen und kleineren Geschäfte Du aufsuchen kannst - inklusive Adressen und Parkmöglichkeiten. Freue Dich darauf, in Magdeburg shoppen zu gehen.

Jetzt geht es auf Einkaufstour durch Magdeburg. Shoppen in der Ottostadt an der Elbe ist auf kurzen Wegen kein Problem.

Jeder Stadtteil hat seine wundervollen Geschäfte, die es wert sind, besucht zu werden. Daher bietet dieser Beitrag eine Auswahl an Shopping-Locations, ohne Garantie auf Vollständigkeit.

In Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt gibt es viele Einkaufsmöglichkeiten: Große Shoppingcenter in der Innenstadt, aber auch kleinere Läden abseits des Mainstreams, deren Inhaber ihre Kunden mit viel Passion beraten.

Die Einkaufszentren City Carré, Allee-Center, Galeria (ehem. Karstadt) und C&A befinden sich im Stadtzentrum und in unmittelbarer Nähe zueinander. Die meisten Händler sind im Allee-Center zu finden: Es beherbergt mehr als 150 Shops und Gastronomiebetriebe.

Was auffällt, wenn man durch das Zentrum der Stadt läuft: Magdeburg besitzt wenig Altstadt und damit kaum historische Passagen oder Gässchen, wie man sie aus anderen Städten kennt.

Hier gibt es Spielangebote via Automaten: Kids und Erwachsene können zum Beispiel Air Hockey oder Fußball spielen, aber auch an Simulatoren Autorennen fahren. Die Nutzung ist kostenpflichtig.

Im oberen Geschoss können kleine Kinder im Playmobil-Store ihre eigene Spielfigur für zwei Euro zusammenbauen und mit nach Hause nehmen. Geht man oberhalb einige Meter weiter, gelangt man in die Action Zone.

Verteilt auf drei Ebenen bietet das Allee-Center ein Potpourri an Waren und Dienstleistungen: Hochwertige Kleidung, Schmuck, Alltagsartikel, Lebensmittel, Schuhe, aber auch Artikel aus den Bereichen Games und Merchandise kann man einkaufen. Es gibt Bücher, Floristen, Friseure, Handystores und natürlich Backstuben und Gastronomen.

Das Allee-Center befindet sich im Stadtteil Altstadt, nahe des Schleinufers der Elbe. Hier ist auch die Zufahrt zum kostenpflichtigen Parkhaus. Die Parkgebühr gehört zu den günstigen in der Innenstadt: Eine Stunde kostet 0,50 Euro, zwei Stunden einen Euro und drei Stunden 1,50 Euro.

Das Parken in der engen Tiefgarage ist vergleichsweise günstig: Wochentags liegt der Tagestarif bei 5,50 Euro für das unterste Parkdeck (via Einfahrt Süd). Andernfalls kostet eine Stunde 0,30 Euro, die zweite Stunde 0,80 Euro, jede weitere Stunde 1,20 Euro.

Die Auswahl an Shops ist nicht so groß wie im Allee-Center, aber man hat dementsprechend weniger Wartezeiten. Es gibt Geschäfte für Schuhe, Mode und Schmuck. Vor allem sind aber viele Gastronomen ansässig.

Wer beim Shoppen lieber an der frischen Luft unterwegs sein möchte und Wert auf kleinere Geschäfte legt, kann den Breiten Weg entlang schlendern und hier bummeln gehen. Verschiedene Geschäfte und Gastronomen haben sich im neu errichteten Domviertel angesiedelt.

Seit 2005 befindet sich am Breiten Weg die Grüne Zitadelle. Verschiedene Shops und Cafés sind in diesem rosafarbenen Gebäude mit goldenen Kugeln ansässig. Es vermittelt ein Altstadt-Gefühl, weil man hinter jeder Ecke ein anderes Geschäft besuchen kann. Besonders der Innenhof ist sehr idyllisch und man findet hier z. B. Boutiquen, Delikatessen und Wohnaccessoires.

Weiter Richtung Norden, gegenüber des Opernhauses und der Stadtbibliothek beginnt der Breite Weg. Die Fußgängerpassage ist sehr gut mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen. Hier geht man entspannt shoppen und hat die Möglichkeit, in verschiedenen Geschäften der Bereiche Kreativität, Smartphone, Drogerie, Kleidung, Herrenausstattung und Co. zu stöbern.

Empfehlenswert ist die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, da der Breite Weg zum Teil in eine Fußgängerzone übergeht. Wer motorisiert anreisen möchte, hat in der Innenstadt mehrere Möglichkeiten, sein Fahrzeug kostenpflichtig zu parken, um dann in Ruhe shoppen zu gehen.

Öffnungszeiten



montags bis freitags von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 14 Uhr (Kernöffnungszeit)

feiertags sind die meisten Geschäfte geschlossen

Anfahrt