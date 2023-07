Wochenmarkt in Magdeburg: 6 Märkte für frische Lebensmittel

Magdeburg - Wann ist wieder Wochenmarkt in Magdeburg? Sechs Märkte werden wöchentlich in der Stadt aufgebaut. TAG24 gibt Dir eine Übersicht über Adressen, Angebote und Öffnungszeiten. Fühle Dich eingeladen, jetzt die Wochenmärkte zu erkunden!

Für einen Plausch nehmen sich die Händler Zeit: man hört Gespräche, Kinderlachen und insgesamt scheint die Welt auf dem Wochenmarkt in Magdeburg geerdet. Lerne jetzt diese sechs Märkte, Öffnungszeiten und Angebote kennen!

Diese sind frisch und saisonal: dicker Spargel, aromatische Frühkartoffeln, süße Erdbeeren, krumme Gurken, frische Blumen und Kräuter - es gibt, was die heimischen Äcker und die Wiesen hergeben.

Der Wochenmarkt in Magdeburg hat Tradition. Einheimische wie Besucher der Stadt freuen sich über das bunte Treiben unter freiem Himmel. Käsestand, Blumeninsel, Wagen mit frischen Wurst- und Fleischwaren sowie Eiern vom Biohof und die "Fressbuden" laden ein, zu probieren, Neues zu entdecken und ihre Produkte zu kaufen.

In diesem Beitrag werden sechs der wöchentlich stattfindenden Märkte näher beschrieben und aufgezählt, ohne eine Präferenz. Jeder Wochenmarkt ist sehenswert, reichhaltig und verlockend.

Wer das Besondere sucht, findet es auf dem Wochenmarkt in Magdeburg. In der Stadt gibt es verschiedene Plätze, auf denen regionale Händler regelmäßig ihre Verkaufsstände aufbauen und den Kunden auf Augenhöhe begegnen.

Jeden Mittwoch ist Markttag in Stadtfeld Ost in Magdeburg. Der Wochenmarkt befindet sich am Olvenstedter Platz und konzentriert sich auf der hiesigen Verkehrsinsel.

Auf dem Wochenmarkt in Magdeburg Stadtfeld Ost kann sich in Ruhe treiben lassen und mit den Händlern über die Herkunft der Waren sprechen.

Wochenmarkt auf dem Olvenstedter Platz Magdeburg