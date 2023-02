Die top 7 Bioläden in Chemnitz: Deine Übersicht der besten Biomärkte

Für ökologische & regionale Produkte stehen Bioläden und Biomärkte in Chemnitz. Alle Adressen und Angebote hat TAG24 für Dich hier zusammengefasst!

Von Julia Kloß

Chemnitz - Bioläden und Biomärkte in Chemnitz gehören zur Stadt wie der Nischel. Welche Bioläden es gibt, ihre Angebote und alle Adressen hat TAG24 für Dich zusammengefasst!

Bioläden und Biomärkte in Chemnitz entdecken: Frische Produkte aus der Region schmecken der ganzen Familie! (Symbolbild) © 123RF/jackf Frisch, natürlich und saisonal: Die Bioläden und Biomärkte in Chemnitz erfüllen ihren Kunden beinah jeden Wunsch. Die Produkte stammen aus ökologischer Landwirtschaft und werden umweltfreundlich verarbeitet. Konventionell angebaute oder gentechnisch veränderte Lebensmittel findet man hier nicht. Bioläden in Chemnitz gibt es kleine bis große. Freunde von ökologisch nachhaltigen Produkten kommen in der drittgrößten Stadt Sachsens in Sachen Bioläden und Biomärkte voll auf ihre Kosten. TAG24 hat sich die Bioläden und Biomärkte in Chemnitz angesehen und stellt Dir die besten vor. Suchst Du noch mehr Tipps und Ideen für Deine Stadt? Entdecke jetzt Chemnitz!

Die besten Bioläden in Chemnitz: Angebote und Adressen

Die Bioläden und Biomärkte in Chemnitz sind daran beteiligt, dass Chemnitz seit April 2020 den Titel "FairTradeStadt" tragen darf.

Die Bioläden bieten eine große Auswahl an: Bio-Backwaren, täglich frischem Obst und Gemüse von sächsischen Bauern, Spezialitäten der Region und Fleisch aus höchster Haltungsstufe. Wer hier einkauft, tut seinem Gaumen, der Umwelt und vor allem der Region etwas Gutes! Sicherlich sind die Produkte keine Billigwaren: Die Erzeugnisse haben eine hohe Qualität und sind ihren Preis wert! Diese Naturkostläden sind sehr vielfältig. Dabei stehen die kleineren Bio-Geschäfte den großen in nichts nach: Das Angebot ist vielfältig, wenn auch auf kleinerem Raum verfügbar. Sowohl die großen als auch die kleinen Bioläden in Chemnitz sind bestrebt, jeden Kundenwunsch nach Bio-Lebensmitteln zu erfüllen.

Hinweis: Die Redaktion gibt keine Garantie auf Vollständigkeit. Die hier aufgeführten Bioläden in Chemnitz werden laufend aktualisiert.

1. Biolino: mit Spielecke und "Futterkrippe"

Kleiner Bioladen mit großem Angebot: "Biolino" in Chemnitz. © Biolino in Chemnitz/Gundula Scholz Der Bioladen Biolino nahe dem Tierpark hat ein großes Angebot auf kleinem Raum. Wer hier einkauft, findet neben Bio-Leckereien auch Reformhaus-Produkte, Lebensmittel für Allergiker und Spezialitäten wie Schokoladenkunst aus Dresden. Frische Waren direkt vom Bauern Die Inhaberin fährt jede Woche zum Bauern, um saisonale Produkte einzukaufen. Besonders beliebt bei den Kunden sind das Obst und Gemüse: Diese werden täglich frisch angeboten. Bioladen für Unverträglichkeiten: histaminarm und glutenfrei Im Biolino gibt eine Käse- und Wursttheke, regional erzeugte Säfte und auch eine Auswahl an histaminarmen und alkoholfreien Weinen. Vier bis fünf Bäcker versorgen den Bioladen in Chemnitz mit hochwertigen Backwaren. Biolino hat sich sogar auf glutenfreie Backwaren spezialisiert. Wer also mit Weizen ein Problem hat, findet hier sein täglich Brot. Nach eigenen Angaben schätzen die Biolino-Kunden die hohe Qualität und die regionale Herkunft der Produkte. Special für Familien und Kaffeeliebhaber

Für Familien mit Kindern kann der Einkauf entspannt verlaufen: Während sich die Eltern im Bioladen umsehen, können die Kinder die Zeit in der hauseigenen Spielecke verbringen. In den warmen Monaten stellt die Inhaberin des Biolino vor dem Geschäft die "Futterkrippe" auf. Es handelt sich um überdachte Sitz- und Stehgelegenheiten, einen Freisitz, auf dem man seinen frischen Kaffee genießen kann. Parkplätze vorhanden Wer mit dem Auto anreist, findet ausreichend Parkplätze vor dem Biolino und auch im Hinterhof. Bioladen Biolino Adresse: Oberfrohnaer Str. 43, 09117 Chemnitz

Oberfrohnaer Str. 43, 09117 Chemnitz Telefon: 0371 4002101

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr, samstags: 9 bis 12 Uhr

Webseite: www.biolino-chemnitz.de

Vier bis fünf Bäcker versorgen den Bioladen Biolino in Chemnitz mit hochwertigen Backwaren. © Biolino in Chemnitz/Gundula Scholz

2. Leckerbissen Naturkost: Mitglieder kaufen günstiger ein

"Solidarisch, fair und zukunftsorientiert", so beschreibt Leckerbissen Naturkost sein Konzept. Bei diesem Bioladen in Chemnitz handelt es sich um einen Mitgliederladen. Bioladen-Mitglieder können sparen Wer einen monatlichen Beitrag leistet und damit die fixen Kosten stützt, zahlt etwa 20 Prozent weniger beim Einkauf. Das soll sich nach Angaben der Ladeninhaberin Jana Borchart bei einem wöchentlichen Einkaufswert in Höhe von 20 bis 25 Euro lohnen. Wer keinen monatlichen Beitrag leistet, hat aber keine Nachteile: Alle Produkte können zu den ausgewiesenen Preisen gekauft werden. Naturkost-Vollsortiment: glutenfrei und frisch Der Bioladen in Chemnitz führt auf 70 Quadratmetern ein umfangreiches Sortiment aus kontrolliert biologischem Anbau wie frisches Obst und Gemüse, leckere Backwaren aus einer Naturbackstube sowie vegane und vegetarische Produkte. Auch glutenfreie Lebensmittel können hier eingekauft werden. Zudem gibt es eine kleine Käsetheke mit wechselndem Angebot an Käse aus Kuh-, Ziegen- oder Schafsmilch. Nachhaltig durch weniger Verpackungen Unverpackt findet man krumme Gurken, herzförmige Kartoffeln, knubbelige Möhren; eben alles, was die Natur, entsprechend der Jahreszeit, hergibt. Wer seine eigenen Dosen mitbringt, bekommt Lebensmittel wie Käse, Oliven oder Sauerkraut verpackungsfrei mit nach Hause. Selbst Naturkosmetik und biologische Wasch- und Reinigungsmittel findet man in diesem Bioladen in Chemnitz. Sommer-Terrasse & ausgefallene Wünsche Wer im Sommer noch etwas verweilen möchte, kann seine gekauften Waren wie Eis oder Limo auf der Terrasse genießen. Wünsche und Anregungen nimmt Ladeninhaberin gerne entgegen. Bioladen-Inhaberin Jana Borchart hat sogar den ein oder anderen ausgefallenen Wunsch erfüllt: große Abpackungen wie fünf Kilogramm Knoblauch, 25 Liter Waschmittel, mehrere 1,5-Liter-Flaschen Leinöl oder 25 Kilo Getreide. Die Inhaberin versorgt auch Schulklassen mit Lebensmitteln für Ausflüge und schnürt und liefert "Überlebenspakete" für erkrankte Kunden. Wie sie sagt, lege sie besonderen Wert auf eine große Auswahl an Obst und Gemüse sowie an Basisprodukten: "Vor dem Hintergrund vielfältiger Allergien, versteckter Inhalts- und Zusatzstoffe, Konservierungsmittel und nicht zuletzt dem eigenen Geldbeutel schmeckt selbst zubereitetes Essen aus frischen, regionalen und naturbelassenen Produkten doch einfach viel besser", so Jana Borchart. Parkplätze & barrierearmer Zugang vorhanden Wer mit dem Auto anreist, findet ausreichend Parkplätze. Es gibt einen barrierearmen Zugang zum Bioladen. Leckerbissen Naturkost Adresse: Konzepthaus, Jahnstraße 23, 09126 Chemnitz

Telefon: 0371 5612566

0371 5612566 Öffnungszeiten: montags bis freitags: 10 bis 18 Uhr, samstags: 9 bis 12 Uhr

Webseite: leckerbissennaturkost.de

"Leckerbissen Naturkost" ist ein Bioladen in Chemnitz mit einem Mitglieder-Konzept. © Bioladen Leckerbissen Naturkost/Jana Borchart

3. Bioladen* van de bio: unabhängiger Naturkost-Einzelhändler

Inhaberin Debbi Hurkmans legt besonderen Wert auf Frische und die regionale Herkunft der angebotenen Produkte. © van de bio/Christoph Schaarschmidt Auf einer Fläche von 280 Quadratmetern bietet der unabhängige Bioladen in Chemnitz 4000 Produkte für Naturkost-Liebhaber. Inhaberin Debbie Hurkmans hat den Bioladen im Jahr 2000 gegründet. Ihr verdankt er auch seinen Namen. Der Laden ist barrierefrei zugänglich. Kinder können sich die kleinen Einkaufswagen schnappen, damit sie mit Mama und Papa gemeinsam frische Produkte entdecken können. Regional und fair Das Herzstück bildet die Obst- und Gemüseabteilung mit frischen Produkten aus der Region und exotischen Früchten aus fairem Anbau. Seltene Käsesorten, Bio-Wurst und Feinkost

Nach eigenen Angaben hat der Bioladen van de bio "eine legendäre Käsetheke mit 150 Sorten Käse sowie frischen, unverpackten Tofu von der Tofubar Chemnitz". Hier steigen kräftig-würzige Düfte in die Nase: Heumilchkäse, Schaf- und Ziegenkäse sowie verschiedene andere Käsesorten. Wer sich nicht sicher ist, wird umfangreich beraten. An der Wursttheke gibt es 50 Sorten Wurst (Rind, Schwein, Lamm aus artgerechter Tierhaltung). Seltenes Antibiotika-freies Hähnchenfleisch kann man in diesem Bioladen bekommen. Die Kunden des Bioladens in Chemnitz können ebenso aus Feinkost und Oliven auswählen. Natur- und Keimbackstube

Täglich frische Backwaren werden von verschiedenen Bio-Bäckern und einer Keimbackstube geliefert. Bei van de bio gibt es Brote aus vollem Korn, Sauerteigbrote und unerhitzte Keimbrote. Brötchen und Kuchen runden das Angebot ab. Wer mag, kann sich seinen Kuchen im Bistro gleich schmecken lassen. Tagessuppe und Monatsangebote

Es gibt ein kleines Bistro mit Tischen im Innen- und Außenbereich. Kunden können sich die tägliche Tagessuppe (vegan) sowie Kaffee, Kuchen und kleine Snacks schmecken lassen. Wer die Leckereien mit nach Hause nehmen möchte, nutzt die von der Inhaberin bereitgestellten Weckgläser (Pfand) oder ReCup-Becher. Der Speiseplan ist auf der Webseite des Bioladens zu finden. Daneben gibt es monatlich wechselnde Produktangebote mit Rezeptideen. Auf der Suche nach Außergewöhnlichem Inhaberin von van de bio Debbi Hurkmans erklärt: "Wir legen großen Wert auf ein individuelles Sortiment und haben große Freude daran, Neues und Seltenes zu entdecken. Das bedeutet, dass man ständig ungewöhnliche Produkte bei uns entdecken kann: kleine Geschenke aus fairem Handel, Trockenblumen, spezielle Käsesorten, ausgefallene Obst- und Gemüsearten und vieles andere mehr." Parkplätze vorhanden Direkt vor der Tür gibt es einige Parkplätze, die man mit dem Einkaufswagen gut erreichen kann. Bioladen* van de bio Adresse: Leipziger Str. 62, 09113 Chemnitz

Telefon: 0371 3350554

Öffnungszeiten: montags bis freitags 9 bis 19 Uhr, samstags 9 bis 14 Uhr

Webseite: vandebio.de

Der Bioladen in Chemnitz "van de bio" bietet ca. 4000 Produkte für Naturkost-Liebhaber. © van de bio/Christoph Schaarschmidt

4. Natur pur - Bioladen in Chemnitz mit Lieferung

Der Bioladen Natur pur befindet sich im Norden von Chemnitz. Das Sortiment ist umfassend wie speziell: frisches Obst und Gemüse, vegane Naturkosmetik aus Deutschland und Siwak-Zahnbürsten aus Wurzelholz. Lieferung von Obst- und Gemüse-Kisten Wer mag, bekommt seine Bio-Kiste geliefert! Regionales Obst und Gemüse, aber auch exotische Früchte werden in diesem Bioladen in Chemnitz angeboten. Wer dem Verkaufsteam eine WhatsApp-Nachricht schreibt (Nummer auf der Webseite), bekommt eine eigene Frischekiste zusammengestellt und geliefert. Bio-Backwaren aus Naturbackstube Wer die Wahl hat ... Zwischen frischen Backwaren und Kuchen können die Kunden des Bioladens wählen, aber auch die entsprechende Getreidesorte: Dinkel, Roggen, Weizen, Kamut, gekeimtes Getreide, glutenfrei oder in Rohkostqualität. Hierbei wird Natur pur in Chemnitz von verschiedenen Bio-Backstuben beliefert. Molkerei-Produkte mit Bioqualität Käse, Joghurt, Quark, alle Molkerei-Produkte stammen vom regionalen Handel und Tieren, die artgerecht gehalten werden. Schaf, Kuh, Ziege werden außerdem mit ökologisch erzeugten Futtermitteln versorgt, was für die hohe Qualität der Produkte sorgt. Natürliche Körperpflege Wer genug hat von Inhaltsstoffen, deren Bezeichnungen schwer auszusprechen sind, findet in diesem Bioladen in Chemnitz Natur-Kosmetikartikel aus heimischen Kräutern. Es gibt auch Produkte für die natürliche Zahnpflege wie Siwak-Zahnbürsten, die aus dem Holz des Zahnbürstenbaumes gemacht werden. Vorbestellung und Lieferung

Keine Lust auf den Weg in den Norden von Chemnitz? Dann kannst Du Dich in den Bioladen-Verteiler eintragen: Wer in der Nähe wohnt, erhält seine Produkte wöchentlich nach Hause geliefert. Bestellungen und Wünsche können auch per E-Mail geschickt und im Bioladen abgeholt werden. Natur pur Chemnitz Adresse: Lohrstraße 31, 09113 Chemnitz (Ladeneingang auf der Further Straße, hinter dem Bäcker)

Telefon: 0371 27284543

Öffnungszeiten: montags ist der Laden geschlossen, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 12.30 Uhr und 14 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 12.30 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr

Webseite: www.natur-pur-chemnitz.de

Lieferung von Obst- und Gemüse direkt nach Hause: Bioladen "Natur pur" in Chemnitz liefert Frisches in Kisten. (Symbolbild) © 123rf/garrykosoff

Die Biomärkte Denns und knackfrisch in Chemnitz gehören dem Biomarkt-Verbund an. Sie beziehen 80 Prozent des Sortiments von der dennree GmbH. Bei diesen Bioläden kannst Du frisches Geflügel, Rind, Fisch und sogar Wild online bestellen und im Markt Deiner Wahl abholen. Alle drei Märkte haben eine große Auswahl an Obst und Gemüse. Sie bieten außerdem hochwertige Bio-Produkte wie Käse, Wurst und Backwaren an.

5. Denns BioMarkt

Denns BioMarkt befindet sich im Zentrum von Chemnitz. Der Zugang zum Biomarkt ist barrierefrei. Wer eine Kundenkarte besitzt, kann sich sogar einen Treuerabatt sichern. Jeden Freitag kann man im Denns ein vom Markt ausgewähltes Produkt geschmacklich testen. Welches Bio-Produkt probiert werden kann, wird auf der Webseite angekündigt. Dort wird auch der Bio-Wein des Monats vorgestellt. Denns in Chemnitz hat eine große Bio-Produktauswahl und ein Bistro. Vor dem Markt gibt es weitere Sitzmöglichkeiten, um die frischen Bio-Produkte in Ruhe zu genießen. Während die Eltern im Markt einkaufen, können es sich die Kinder in der Spielecke gemütlich machen. Denns BioMarkt Adresse: Straße der Nationen 12, 09111 Chemnitz

Telefon: 0371 35560636

Öffnungszeiten: montags bis samstags 9 bis 19 Uhr

Webseite: www.biomarkt.de/chemnitz-str-der-nationen-12/marktseite

Viel Auswahl an frischem Obst und Gemüse gibt es in den Bioläden in Chemnitz. (Symbolbild) © 123rf/ewastudio

6. BioMarkt knackfrisch Karola Krug

Der Biomarkt knackfrisch in der Zschopauer Straße in Chemnitz ist nicht sehr groß, hat aber ein sehr umfangreiches Sortiment: Bio-Obst und -Gemüse, verschiedene Backwaren, Kosmetikartikel, Tierfutter, Joghurt, Chips, Süßwaren und vieles mehr.

Der Biomarkt in Chemnitz bietet eine große Käseauswahl aus der Theke. Es gibt verschiedene Reis- und Nudelsorten, aber auch feine Öle und Gewürze. Gutscheine als Geschenkidee

Wer seine Lieben mit etwas Gesundem überraschen möchte, kann in diesem Bioladen in Chemnitz Gutscheine kaufen, die dann auch beim Bioladen knackfrisch in der Weststraße eingelöst werden können. Parkplätze vorhanden Genügend Parkplätze vor dem Bioladen sind vorhanden. BioMarkt knackfrisch Karola Krug Adresse: Zschopauer Str. 279, 09126 Chemnitz

Telefon: 0371 5601822



Öffnungszeiten: montags bis freitags 9 bis 19 Uhr, samstags 9 bis 14 Uhr

Webseite: www.biomarkt.de/chemnitz-zschopauer-strasse-279/marktseite

7. Biomarkt knackfrisch Kaßberg

Der Bioladen knackfrisch Kaßberg mit seiner großen Auswahl an Bio-Produkten befindet sich in der Weststraße in Chemnitz. Durch die gute Anbindung an den öffentlichen Personennahverkehr kann der Bioladen auch ohne Auto bequem erreicht werden. Rollstuhlfahrer gelangen problemlos ins Geschäft, da der Eingang ebenerdig ist. Backwaren und Käsetheke Es gibt viele verschiedene Backwaren und eine feine Käsetheke, die keine Wünsche offenlässt. Geschenkidee Gutschein

Geschenkgutscheine, die hier gekauft werden, können auch im Bioladen knackfrisch in der Zschopauer Straße in Chemnitz eingelöst werden können. Freisitz vorm Bioladen Ist das Wetter angenehm mild, kann man den Außenbereich des Bioladens in Chemnitz nutzen und seine Seele baumeln lassen. Biomarkt knackfrisch Kaßberg Adresse: Weststraße 49, 09112 Chemnitz

Telefon: 0371 66629604

Öffnungszeiten: montags bis samstags 8 bis 20 Uhr

Webseite: www.bio-kassberg.de

Die Käsetheke im Biomarkt knackfrisch Kaßberg lässt keine Wünsche offen. © 123rf/anmbph

Fazit: Die Bioläden in Chemnitz sind ein echter Gewinn