Die schönsten Park- und Grünanlagen in Chemnitz

Fragt man sich, was es in Chemnitz Besonderes gibt, dann gehören verschiedene Parks und Grünflächen sicherlich nicht zu den ersten Gedanken. Dabei hat die Stadt auch in Bezug auf die Pflanzenwelt viel zu bieten.

Gibt es einen Park in Chemnitz zur Erholung und Freizeitgestaltung in Deiner Nähe? Eine bunte Mischung aus kleinen und großen Grünflächen findest Du im Folgenden.

Am Rande des Küchwaldparks an der Leipziger Straße im Norden der Stadt befindet sich der Botanische Garten Chemnitz. Auf der zwölf Hektar großen Fläche wird eine Mischung aus einem Schulbiologiezentrum, einem Naturschutzzentrum und einem Botanischen Garten angebaut.

Wer einen Ort zum Spazieren, Verweilen und Erholen sucht, ist im Stadtpark Chemnitz an der richtigen Adresse. Dank eines malerischen Sees als Mittelpunkt wird der Park zu allen Jahreszeiten zu einem schönen Fleck in Chemnitz.

Ein attraktives Idyll in Chemnitz ist das Areal um den Schloßteich, welches die Stadt in den 1860er Jahren erwarb.

Möchte man richtig lange Wanderungen unternehmen, dann begibt man sich am besten in den Rabensteiner Wald. Der Wald ist rund 900 Hektar groß und befindet sich in der Nähe der Burg Rabenstein auf dem "Rabensteiner Höhenzug" am westlichen Stadtrand von Chemnitz.

Der Großteil des Waldgebietes liegt im Landschaftsschutzgebiet Rabensteiner Wald. Vom ursprünglichen Baumbestand des Waldes sind kaum noch Bäume übrig, weil sich dort Fichten stark ausgebreitet und andere Arten verdrängt haben. Das Naherholungsgebiet Oberrabenstein, zu dem der Stausee Rabenstein und das Wildgatter Rabenstein gehören, wurde ab 1970 erschaffen.

Die höchste Erhebung im Rabensteiner Wald ist der Totenstein mit 479 Metern. Der Rabensteiner Wald ist ideal zum Spazieren, Joggen, Wandern, Fahrradfahren und Reiten. Außerdem gibt es einen Kletterwald.

Wer Glück hat, sieht in Wildgattern des Waldes ein paar Tiere - z. B. Wölfe, Luchse, Wildkatzen, Rotwild, Damwild und Rehwild.