Von Clara Danneberg

Chemnitz – Wo gibt es das beste Eis in Chemnitz? Teste diese zehn Eisdielen und Eiscafés in Chemnitz und finde es heraus.

Probiere Dich durch die besten Eisdielen und Eiscafés in Chemnitz. (Symbolbild) © 123RF/zoranphotographer Eiscreme aus eigener Herstellung, ausgefallene Eisspezialitäten und Softeis aus originalen DDR-Eismaschinen sind nur wenige der Besonderheiten, die Chemnitzer Eiscafés ihren Gästen bieten. Die einen lieben Softeis, die anderen bevorzugen Eis als Kugel in der Waffel oder im Eisbecher mit einer extra Portion Sahne und manche wollen sich durch immer wieder neue überraschende Eissorten probieren. In der Stadt Chemnitz findet sich für jeden Geschmack das passende Eiscafé. Welche der Eisdielen in Chemnitz die beste ist, entscheidet man am besten selbst. TAG24 präsentiert zur Inspiration zehn der besten Eisdielen und Eiscafés in Chemnitz. Noch mehr Empfehlungen, Anregungen und Tipps für Deine Stadt findest Du im Ratgeber zum Leben in Chemnitz.

Eisdielen und Eiscafés in Chemnitz

Finde mit den zehn Tipps für Eiscafés in Chemnitz eine gute Eisdiele in Deiner Nähe. Ein Blick in die Karte der Eisdielen lohnt sich da auf jeden Fall. Die Angaben zu Preisen, Angeboten und Öffnungszeiten stammen von Juli 2023 und sind ohne Gewähr.

1) GRUNDMANNS Café & Eis

Gönne Dir leckere Eiscreme und eine entspannte Auszeit bei GRUNDMANNS Café & Eis auf dem Brühl Boulevard in Chemnitz. Das liebevoll gestaltete und inhabergeführte Café verwöhnt seine Gäste mit schmackhaften Eiskreationen, traumhaften Torten und feinsten Kaffeespezialitäten. Weitere Informationen zu GRUNDMANNS Café & Eis Öffnungszeiten: freitags bis montags von 14 bis 18 Uhr

Adresse: Untere Aktienstraße 12, 09111 Chemnitz

Website: grundmannscafe.eatbu.com

GRUNDMANNS Café & Eis auf dem Brühl Boulevard in Chemnitz verwöhnt Dich mit Eiscreme und anderen Leckereien. (Symbolbild) © Unsplash/Courtney Cook

2) Frollein Sommer

In Chemnitz durchaus noch ein kleiner Geheimtipp für leckeres Softeis ist die Eisdiele Frollein Sommer. Das kleine Eis-Paradies ist ein charmantes Ausflugsziel in Chemnitz für einen Spaziergang oder Ähnliches. Das tägliche wechselnde Angebot beinhaltet eine kleine Auswahl aus den mehr als 40 selbst gemachten Softeissorten des Eiscafés sowie Kaffee, Getränken und Snacks. Weitere Informationen zum Eisladen Frollein Sommer Kernöffnungszeiten: täglich von 12 bis 18 Uhr

Adresse: Bernsdorfer Straße 57, 09126 Chemnitz

Website: facebook.com/Frollein.Sommer

3) Eisgarten an der Kaßbergauffahrt

Ein echtes Chemnitzer Urgestein unter den Eisdielen ist der Eisgarten an der Kaßbergauffahrt, denn diesen gibt es schon seit 1949. Die Betreiber haben zwar gewechselt, aber die Rezeptur und die Eismaschine aus den 80er-Jahren sind geblieben. Neben dem besonders cremigen Softeis gibt es noch Eiskaffee, Eisschokolade und Milchshakes. Weitere Informationen zum Eisgarten an der Kaßbergauffahrt Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 18 Uhr

Adresse: Theaterstraße 60, 09111 Chemnitz

Website: facebook.com/eisgartenanderkaßbergauffahrt

Seit über 70 Jahren verwöhnt der Eisgarten an der Kaßbergauffahrt seine Gäste mit cremigen Softeis. © Maik Börner

4) Marschner's Eiscafé

Wer gerne neue und auch etwas ausgefallene Eissorten probiert, ist bei Marschner's Eiscafé in Chemnitz an der richtigen Adresse. Die traditionsreiche Eisdiele zeichnet sich durch abwechslungsreiche Eigenkreationen mit Gewürzen oder einer Gemüse-Note wie z. B. Rote-Bete-Himbeere, Joghurt-Kirschtomate-Basilikum, Joghurt-Gurke und Erdbeer-Rosmarin aus. Das Fruchteis ist meist laktosefrei, glutenfrei und vegan. Weitere Informationen zu Marschner's Eiscafé Öffnungszeiten: montags bis freitags von 12 bis 20 Uhr; samstags und sonntags von 11 bis 20 Uhr

Adresse: Zwickauer Straße 424, 09117 Chemnitz

Website: facebook.com/marschners

Bei Marschner's Eiscafé gibt es neben klassischen Eissorten auch ausgefallene Kreationen wie z. B. Erdbeer-Rosmarin-Eis. © Sven Gleisberg

5) Bellini Eiscafé Chemnitz City - Inh. Michel Trafojer

In den Chemnitzer Rathauspassagen gibt es vielleicht eine der besten Eiscremes der Stadt. Das ist zumindest der Anspruch des Bellini Eiscafés. In das traditionell hergestellte Speiseeis fließt viel Leidenschaft, um den einzigartigen Geschmack italienischer Eisspezialitäten nach Chemnitz zu bringen. Im Café kann man auch zahlreiche Getränke sowie süße und herzhafte Kleinigkeiten genießen. Weitere Informationen zum Bellini Eiscafé Chemnitz City Öffnungszeiten Eisfenster von April bis Oktober: montags bis samstags von 11 bis 18 Uhr; sonn- und feiertags von 12 bis 18 Uhr

Öffnungszeiten Café & Terrasse: montags bis samstags von 11 bis 18 Uhr; sonn- und feiertags von 12 bis 18 Uhr

Adresse: Innere Klosterstraße 4, 09111 Chemnitz

Website: chemnitz-city.eiscafe-bellini.de

6) Eiscafé Kohlebunker

Wo früher der Kohlebunker für das Heizkraftwerk in Chemnitz stand, kann man heute leckere Eiscreme genießen. Das Eiscafé Kohlebunker befindet sich in unmittelbarer Nähe zum Kappelbach. Das Eis stammt aus eigener Produktion, bei welcher auf künstliche Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe und zusätzlichen Fette verzichtet wird. So kann man mit gutem Gewissen die verschiedenen Frucht- und Milcheissorten als Kugel in der Waffel oder im Eisbecher genießen. Weitere Informationen zum Eiscafé Kohlebunker Öffnungszeiten: mittwochs bis freitags von 12 bis 17 Uhr; samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr

Adresse: Ulmenstraße 1, 09112 Chemnitz

Website: kohlebunker.de

7) Eiskaffee Glösa

Eine gute Adresse für ein außergewöhnliches "Eis-Erlebnis" in Chemnitz ist das Eiskaffee Glösa. Neben klassischer Eiscreme wie Schoko und Vanille kann man hier auch ausgefallene Kreationen wie Energy-Drink-Softeis probieren. Ein besonderes Highlight ist das Kalbsleberwurst-Eis für Hunde. Wer also während der Gassirunde Lust auf ein Eis verspürt, kann seinen Vierbeiner und sich selbst im Eiskaffee Glösa verwöhnen lassen. Weitere Informationen zum Eiskaffee Glösa Öffnungszeiten: donnerstags bis sonntags von 11 bis 18 Uhr

Adresse: Slevogtstraße 43, 09114 Chemnitz

Beim Eiskaffee Glösa wird das Eisessen zum richtigen Erlebnis und das auch dank des Eisverkäufers Peter Kölb. © Kristin Schmidt

8) Eiscafé Eis-Zapfen

In Chemnitz-Kaßberg lässt das Eiscafé Eis-Zapfen Eisträume wahr werden. Das wechselnde Angebot stammt aus eigener Herstellung und kann auch ausgefallene Hausspezialitäten wie das schwarze Glück-Auf-Eis und das sahnige Moskauer-Softeis beinhalten. Das Team vom Eiscafé Eis-Zapfen kann jedoch nicht nur leckere Eiscreme herstellen, sondern auch feinste Kaffeespezialitäten zubereiten. Weitere Informationen zum Eiscafé Eis-Zapfen Öffnungszeiten: montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr; samstags und sonntags von 13 bis 18 Uhr

Adresse: Uhlichstraße 18, Chemnitz, Germany

Website: eis-zapfen.business.site

9) Eiscafé Dolce Vita

Das Eiscafé Dolce Vita ist mit gleich drei Filialen und damit auch auf jeder Ebene in der Galerie Roter Turm Chemnitz vertreten. Wer nur schnell ein Eis essen möchte, geht am besten zum Eiskiosk im Erdgeschoss, wo man sich aus circa 16 verschiedenen Eissorten etwas zum Mitnehmen aussuchen kann. Hat man etwas mehr Zeit, dann bietet sich der Besuch der Cafébar im Untergeschoss oder des Eiscafés im Obergeschoss an. Neben verschiedensten Eiskreationen gibt es dort unterschiedliche Getränke, Snacks und Speisen. Weitere Informationen zum Eiscafé Dolce Vita Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 9 bis 20 Uhr; freitags und samstags von 9 bis 21 Uhr

Adresse: Neumarkt 2, 09111 Chemnitz

Website: eiscafe-dolce-vita.de

In der Galerie Roter Turm Chemnitz wirst Du auf allen Ebenen vom Eiscafé Dolce Vita mit leckerer Eiscreme versorgt. © Uwe Meinhold

10) Café Milchhäuschen

Das Café und Restaurant Milchhäuschen befindet sich in schönster Lage direkt am Schlossteich unterhalb des ehemaligen Klosters und der Schlosskirche Chemnitz. Hier empfiehlt sich auch der Blick auf die Eiskarte. Zu genießen gibt es verschiedenste Eisspezialitäten, welche aus der Saneto-Eismanufaktur in Neukirchen im Erzgebirge stammen. Weitere Informationen zum Café Milchhäuschen Öffnungszeiten: montags und dienstags von 11 bis 18 Uhr; mittwochs, donnerstags und sonntags von 11 bis 21 Uhr; freitags und samstags von 11 bis 22 Uhr

Adresse: Schloßteichstraße 20, 09113 Chemnitz

Website: cafemilchhaeuschen.de