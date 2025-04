Walpurgisnacht 2025: Hier brennen die schönsten Hexenfeuer in Chemnitz

Feiere den Übergang vom Winter in den Sommer in der Walpurgisnacht. Wo die schönsten Hexenfeuer in Chemnitz und Umgebung zu finden sind, erfährst Du in diesem Artikel.

Mittlerweile gleicht der alte Brauch einem heiteren Volksfest. Da der 1. Mai in Sachsen ein Feiertag ist, können die Chemnitzer bedenkenlos bis spät in die Walpurgisnacht hinein ums Feuer tanzen.

In der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai lodern in Chemnitz und der Region zahlreiche Feuer. Die sogenannten Hexenfeuer, auch Maifeuer, Höhenfeuer oder Tanz in den Mai genannt, haben eine lange Tradition.

In Deutschland werden die Feuer vielerorts entzündet, um den Übergang vom Winter in den Sommer zu feiern. Die Menschen kommen zusammen, feiern mit Musik und tanzen in den Mai hinein.

Wo gibt es in Chemnitz Hexenfeuer?

In der Walpurgisnacht werden an vielen Orten in und um Chemnitz Hexenfeuer entzündet. Die beliebtesten sind das große Hexenfeuer auf dem Hartmannplatz, das Feuer in Rabenstein an der Eselsbrücke und das Hexenfeuer in Chemnitz-Glösa.

Wann ist Hexenfeuer 2025?

Im Jahr 2025 werden die Hexenfeuer, auch Maifeuer genannt, in der Nacht vom 30. April auf den 1. Mai entzündet. Diese Nacht ist auch als Walpurgisnacht bekannt.

Wann ist Hexenfeuer in Sachsen?

In der Nacht zum 1. Mai finden die Hexenfeuer in Sachsen statt. Die Maifeuer werden nicht nur in den großen Städten Chemnitz, Dresden und Leipzig entzündet, sondern sind vor allem in den ländlichen Regionen wahre Spektakel.