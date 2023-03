Die Top 5 Kinos in Chemnitz: Hier lohnt sich ein Besuch

Diese Kinos in Chemnitz musst Du kennen | Spielplan ✓Infos ✓Öffnungszeiten✓Adressen ✓Aktionen ✓Preise & mehr - jetzt auf TAG24!

Von Nadja Kocsis

Chemnitz - Wer in Chemnitz Kinos sucht, erfährt in dieser Übersicht alles über die kleinen und großen Kinosäle der Stadt. Vom charmanten Studentenkino "mittendrin" bis zum ältesten Kino Metropol im einst monumentalen Bauwerk.



Kino Chemnitz: Vom ausgewählten Programmkino bis zum großen Player bietet Chemnitz einiges an Spielstätten. © 123rf.com/nicoletaionescu Aktuelle Filme auf der großen Leinwand zu erleben, kann so viel intensivere Emotionen erzeugen als das Streamen der neuesten Streifen auf der heimischen Couch. Ein Besuch in einem Kino in Chemnitz ist die perfekte Gelegenheit für ein erstes Date oder einen Kurztrip in eine andere Welt. Der Duft von frischem Popcorn und die einmalige Sound- und Bildqualität bescheren diese ganz besondere Kino-Atmosphäre. Wann ist Kinotag und die Preise der Kinotickets damit besonders günstig? Empfiehlt sich eine Reservierung oder laufen aktuelle Filme sogar im Original? In der TAG24-Übersicht zu den bekanntesten Kinos in Chemnitz bekommst Du alle wichtigen Informationen von der Art des Kinoprogramms, besonderen Aktionen, den Preisen der Kinokarten bis hin zu den Öffnungszeiten und Adressen. Die Stadt Chemnitz hat vom beliebten Programmkino mit der ganz besonderen Auswahl bis zum großen Kino mit aktuellen Blockbustern eine gute Auswahl zu bieten. Der Chemnitz Ratgeber stellt Dir die besten Kinos in Chemnitz vor.

Die besten Kinos in Chemnitz - Deine Übersicht

Entdecke die Möglichkeiten, die Dir die beliebtesten Kinos in Chemnitz bieten. Einige Kinos dienen auch als Veranstaltungsort oder haben besondere Filme im Programm, die nicht jedes Kino zeigt. TAG24 gibt Dir einen kurzen Überblick, mit welchen Besonderheiten die Lichtspielhäuser punkten können. Die Angaben zu den Aktionen und Preisen sind vom März 2023 und ohne Gewähr.

1. CineStar Chemnitz - Am roten Turm

Wer eine große Auswahl an Filmen der verschiedensten Genres sucht, wird sicher fündig im CineStar Chemnitz. Kino im großen Rahmen zu genießen, ist in elf verschiedenen Sälen möglich. Vom aktuellen Actionfilm über die angesagte Komödie bis zum spaßigen Kinder Programm ist im Kino am roten Turm für jeden Geschmack das Passende dabei. Mit der CineStar App lassen sich Punkte sammeln und die Plätze vorab reservieren. Jeden Montag gibt es eine Überraschungspreview und jeden Dienstag lockt der Kinotag mit moderaten Preisen. Mit Bus und Bahn ist das zentral gelegene CineStar bestens zu erreichen. Informationen zum CineStar Chemnitz: Programm: Action, Science Fiction, Drama, Thriller, Horror, Fantasy, Komödie, Animationsfilm, Kinder- und Jugendfilm

Anzahl der Säle: 11 mit insgesamt 2302 Sitzplätzen

Barrierefreiheit: rollstuhlgerechter Zugang

Gastronomie: Softdrinks, Bier, Popcorn, Nachos etc.

Preise für Erwachsene: Parkett montags bis mittwochs 8,90 Euro, donnerstags bis sonntags 9,90 Euro plus eventuelle Zuschläge für Loge, 3D-Filme und 3D-Brille

Preise für Kinder U12: Parkett montags bis mittwochs 5,50 Euro, donnerstags bis sonntags 6,50 Euro plus eventuelle Zuschläge für Loge, 3D-Filme und 3D-Brille

Adresse: Neumarkt 2, 9111 Chemnitz

Website: cinestar.de/chemnitz-kino-am-roten-turm

Das Kino CineStar Chemnitz findest Du am Roten Turm. © 123/RFtupungato

2. Metropol Chemnitz - ein Kino mit bewegter Geschichte

Einst Theater, heute Kino: Das Metropol blickt auf eine über einhundertjährige bewegte Geschichte zurück. Das älteste Kino der Stadt Chemnitz bringt unter der Leitung von Maret Wolff ein buntes Kinoprogramm auf die Leinwand. Freunde des gepflegten Kinos freuen sich auch über Filme im Original mit Untertiteln (OmU) genauso wie über nicht nachsynchronisierte Originalfilme (OV). Das Metropol Publikum bekommt inmitten von Chemnitz eine gute Mischung aus aktuellen großen Filmen und spannendem Arthouse-Kino geboten. Am Familiensonntag bekommen die kleinen und großen Besucher ein herausragendes Kinder- und Jugendfilmprogramm zu sehen. Zudem gibt es das Babypol-Kinderwagenkino. Donnerstags bietet das Metropol ausgewählte Dokumentationen an. Am Dienstag, dem Kinotag, und am Familiensonntag kosten die Kinokarten für Erwachsene nur 5 Euro. Bei freier Platzwahl ist aufgrund der Größe des Kinosaals meist keine Reservierung nötig, Sondervorstellungen ausgenommen. Informationen zum Metropol Chemnitz: Programm: Kinder- und Jugendfilm, OmU Filme, OV Filme, Klassiker, Komödie, Thriller und weiteres

Anzahl der Säle: 1

Sitzplatzwahl: frei

Gastronomie: Popcorn, Getränke und Co. können erworben werden

Preise für Erwachsene: 6 Euro (5 Euro ermäßigt); bei Überlänge Zuschlag bis zu 2 Euro

Preise für Kinder: 4 Euro Kinderticket für Kinder bis 10 Jahre (nur Filme FSK0 und FSK6)

Adresse: Zwickauer Straße 11, 09112 Chemnitz

Website: metropol-chemnitz.com

Das Metropol Kino in Chemnitz lockt seine Besucher mit einem preisgekrönten Kinoprogramm. (Symbolbild) © 123RF/ aspi13

3. Clubkino Siegmar - das Programmkino der besonderen Art

Das Programmkino in Chemnitz-Reichenbrand bietet Filmfans die Möglichkeit, in bequemer und entspannter Atmosphäre ausgewählte Streifen zu sehen. Abseits des großen Mainstreamkinos ist das Clubkino Siegamar wegen seiner guten Filmauswahl und dem familiären Flair sehr beliebt bei den Gästen. Moderate Preise und bequeme Kinosessel laden zum Entspannen ein. Von der Chemnitzer Filmwerkstatt betrieben, gibt es hier noch ein Kino der besonderen Art. Karten können täglich ab 16 Uhr unter folgender Telefonnummer reserviert werden: 0371 851971. Informationen zum Clubkino Siegmar: Programm: Programmkino, Arthouse, Kinder- und Jugendfilme

Anzahl der Säle: ein großer und ein kleiner Kinosaal

Gastronomie: Snacks, Getränke

Preise für Erwachsene: normal 5 Euro; ermäßigt (Kinder, Schüler, Studenten, Azubis, Chemnitzpass, Arbeitslose): 3 Euro

Adresse: Zwickauer Straße 425

Website: clubkino-siegmar.com

Das Clubkino Siegmar erfreut sich bei den Chemnitzern größter Beliebtheit. (Symbolbild) © 123rf/destinacigdem

4. weltecho - das Kino mit Diskussionspotenzial

Wer mehr als Standard-Kino erleben möchte, ist im Kino des Ufer e. V. genau richtig. Ein ausgewähltes Kinoprogramm wird hier abgerundet durch Vorträge, Präsentationen und Diskussionsrunden. Im monatlichen Format Kinolog liegt der Fokus auf einem ganz konkreten Thema, zu dem die Besucher einen Film mit anschließender Expertendiskussion bekommen. Im Weltecho wird Film noch als Kunst verstanden. Unabhängige Filmemacher*innen erhalten hier eine Plattform. Die Öffnungszeiten sind täglich variabel. Informationen zum weltecho: Programm: Arthouse, Klassiker, Werkschauen, Retrospektive, OmU Filme, OV Filme, Kinderfilme, Musikfilme, Dokumentarfilme, nationale und internationale Kurzfilmprogramme

Größe: circa 70 Sitzplätze

Barrierefreiheit: Der Kinosaal im ersten Stock ist über einen Fahrstuhl erreichbar. Dort befindet sich auch eine entsprechende Toilette.

Gastronomie: Snacks, Getränke etc. an der Bar erhältlich

Preise: normal 5 Euro; ermäßigt 4 Euro (Überlänge Zuschlag 0,50 Euro)

Adresse: Annaberger Straße 24

Website: weltecho.eu/planer/film

Das Chemnitzer Kino Weltecho lädt dazu ein, miteinander ins Gespräch zu kommen. © Weltecho

5. Filmclub mittendrin - das Studentenkino

Der Filmclub mittendrin ist das kleine Studentenkino der TU Chemnitz. Das Kino auf dem Campus lockt überwiegend Studenten an, die hier für einen schmalen Taler tolle Filme sehen können. Von aktuellen Filmen bis hin zu Klassikern der Filmgeschichte erhalten die Besucher ein abwechslungsreiches Programm. Das alternative Kino in Chemnitz schont den Geldbeutel der Besucher und gibt leidenschaftlichen studentischen Cineasten die Möglichkeit, in geselliger Runde vom Alltagsstress abzuschalten. Hand anlegen an die Filmrollen und die Filmprojektoren dürfen Studenten, die den Filmclub mittendrin ehrenamtlich unterstützen. Dreißig Minuten vor Filmbeginn ist Einlass. In den Semesterferien (März, Mitte August bis Ende September, Weihnachten bis Neujahr) gibt es bis auf kleine Ausnahmen eine Spielpause. Im Keller des Mittelbaus unter dem Haupteingang laufen die Projektoren meist an den Hauptkinotagen Dienstag und Donnerstag 21 Uhr an. Montag oder Mittwoch kann es 20 Uhr schon mal eine Zusatzvorstellung geben. Informationen zum filmclub mittendrin: Programm: Klassiker, aktuelle Filme, OMU Filme

Anzahl der Säle: 1

Gastronomie: kleine Bar vorhanden

Preise für Erwachsene: Normalvorstellung 3,50 Euro

Adresse: Reichenhainer Straße 35-37

Website: tu-chemnitz.de/stud/club/mittendrin

Im Filmclub "mittendrin" können nicht nur Studenten zu moderaten Preisen ausgewählte Filme sehen. (Symbolbild) © 123rf/stockasso