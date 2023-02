Die besten Bioläden in Dresden: Deine Übersicht & Infos

7 Top-Adressen für Bioläden in Dresden | Öffnungszeiten✓ Adressen✓ Lieferservice✓ Sortiment & weitere Informationen - jetzt auf TAG24!

Von Sonja Hollaender

Dresden - In Zeiten zunehmender Umweltprobleme, fragwürdiger Massentierhaltung und Lebensmittelskandale interessieren sich immer mehr Menschen für einen bewussten Konsum von gesunden und nachhaltig angebauten Nahrungsmitteln.

In Dresden gibt es eine große Auswahl an Bio-Supermärkten mit nachhaltig produzierten und teilweise regionalen Produkten. Viele Lebensmittel werden dabei sogar unverpackt verkauft wie hier in der VG Dresden. © Paule Kirchner Wer in der Stadt an der Elbe nach einem Bio-Supermarkt sucht, wird schnell fündig, denn es gibt eine Vielzahl an kleineren Bioläden in Dresden ebenso wie größere Biomärkte, die Waren in Bio-Qualität sowie Produkte aus ökologischem Landbau direkt aus Sachsen anbieten. TAG24 stellt Euch sieben Dresdner Bioläden vor, in denen man regional, nachhaltig und fair produzierte Waren wie Lebensmittel, Pflegeprodukte, Naturkosmetik, Haushaltsmittel und vieles mehr kaufen kann. Biomärkte in Dresden: Alnatura

Beste Biomärkte in Dresden nach Stadtteilen

Bevor die Bioläden in Dresden im Einzelnen vorgestellt werden, seien hier noch einmal alle Supermärkte nach Stadtteilen aufgelistet. So siehst Du auf einen Blick, ob Dein Stadtteil dabei ist und welche Biomärkte es dort gibt.

Dresdner Biomärkte: Adressen, Öffnungszeiten und Sortiment

Die Dichte an Bioläden ist in Dresden relativ hoch. Vor allem im Zentrum und in belebten Stadtteilen wie der Neustadt oder der Johannstadt gibt es gleich mehrere zur Auswahl. Welches Sortiment diese Bio-Supermärkte anbieten, wann sie geöffnet haben und weitere nützliche Informationen - TAG24 stellt die einzelnen Märkte vor. (Hinweis: Die Reihenfolge ist keine Rangliste!)

Die Angaben zu den Aktionen und Preisen sind vom Februar 2023 und ohne Gewähr.

Biomärkte wie zum Beispiel Alnatura versuchen, moderne Supermarkt-Konzepte mit ökologischem Anspruch zu verbinden. © Alnatura/Thommy Mardo

1. Alnatura Bio-Supermarkt Dresden

Alnatura gehört zu einer der bekanntesten Bio-Supermarkt-Ketten in Deutschland. Zusätzlich zu Kooperationen mit Anbietern wie Rossmann und Müller hat Alnatura in den vergangenen Jahren viele neue eigene Filialen eröffnet. Auch in Sachsen möchte Alnatura weiter expandieren. Seit dem 25. Juni 2020 gibt es neben dem Standort in Dresden Johannstadt einen zweiten in der Dresdner Neustadt. Sortiment des Biomarkts Das Angebot bei Alnatura reicht von frischen Bio-Lebensmitteln bis hin zu Convenience-Produkten in Bio-Qualität. Die landwirtschaftlichen Zutaten stammen zu 100 Prozent aus ökologischem Anbau, vorrangig aus Bio-Verbänden wie Demeter, Bioland oder Naturland.

Zudem wirbt Alnatura damit, bevorzugt Lebensmittel mit vergleichsweise geringerem Salz- und Zuckergehalt anzubieten. Standorte und Öffnungszeiten der Biomärkte von Alnatura in Dresden Alnatura Dresden-Johannstadt

Adresse: Straßburger Platz 1, 01307 Dresden

Telefon: +49 351 44695800

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr Alnatura Dresden-Neustadt

Adresse: Bautzner Straße 83, 01099 Dresden

Telefon: +49 351 81056590

Öffnungszeiten: montags bis samstags von 8 bis 21 Uhr Weitere Informationen: Website: alnatura.de/de-de

Ein großes Sortiment an Waren in Bio-Qualität bietet der Biomarkt Alnatura unter anderem hier in Dresden-Johannstadt an. © Alnatura/Marc Doradzillo

2. VG Verbrauchergemeinschaft eG - Biomarkt Dresden

Die Verbrauchergemeinschaft eG Dresden ist eine Genossenschaft, die sich aktiv für regionalen ökologischen Landbau einsetzt und die Produkte in Dresden vermarktet. "Regional" ist für die Verbrauchergemeinschaft Dresden nicht nur ein Wort, sondern wird klar definiert: Bis zu einem Umkreis von maximal 150 Kilometern um Dresden herum werden die Produkte, die in der VG Dresden angeboten werden, produziert und/oder verarbeitet.

Natürlich kommen Bananen nicht aus Sachsen, allerdings stammen die Produkte, die nicht in Deutschland bzw. in der Region produziert werden können, alle aus nachhaltigem Anbau, teilweise nach strengen Demeter-Richtlinien und Fairtrade-Standards. Sortiment des Biomarkts

Neben nachhaltig produzierten, frischen und verarbeiteten Lebensmitteln bieten die Biomärkte der VG Dresden auch Haushaltswaren wie Reinigungsmittel, Küchenzubehör und Naturkosmetik, einige Filialen sogar Textilien an - alles ökologisch, teilweise nach Fairtrade-Standards produziert.

Zwei Standorte verfügen zusätzlich über ein Bistro inkl. Backladen: VG Mitte und VG Strehlen. Die VG Neustadt, übrigens einer der kinderreichsten Stadtteile Deutschlands, bietet für ihre kleinsten KundInnen eine Spielecke an. Standorte und Öffnungszeiten der Biomärkte der VG Dresden Biomarkt Dresden-Mitte

Adresse: Jahnstraße 5a, 01067 Dresden

Telefon: +49 351 4843768 (Markt)/+49 351 43831912 (Bistro)



Öffnungszeiten Markt: montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr

Öffnungszeiten VG-Bistro: montags bis freitags von 9 bis 16 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr

Naturwarenladen Dresden-Mitte Adresse: Jahnstraße 5a, 01067 Dresden

Telefon: +49 351 4843968



Öffnungszeiten Markt: montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr

Biomarkt Dresden-Striesen Adresse: Schandauer Straße 34, 01309 Dresden

Telefon: +49 351 3123553



Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr

Biomarkt Dresden-Strehlen

Adresse: Reicker Straße 38d, 01219 Dresden

Telefon: +49 351 27091220 (Markt), +49 351 27091222 (Bistro), +49 351 27283090 (Backstand)



Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr

Biomarkt Dresden-Neustadt

Adresse: Fritz-Reuter-Straße 32, 01097 Dresden

Telefon: +49 351 4278147



Öffnungszeiten: montags von 11 bis 20 Uhr, dienstags bis freitags von 9 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr

Biomarkt Dresden-Johannstadt

Adresse: Elisenstraße 42, 01307 Dresden

Telefon: +49 351 56379026



Öffnungszeiten: montags bis freitags von 10 bis 19 Uhr, samstags bis 9 bis 14 Uhr

Biomarkt Balsamico Dresden-Loschwitz

Adresse: Pillnitzer Landstraße 8, 01326 Dresden

Telefon: +49 351 2682143



Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr, samstags von 9 bis 14 Uhr

Weitere Informationen: Website: vg-dresden.de

Viele Biomärkte in Dresden bieten nicht nur Lebensmittel an - die VG Dresden hat sogar einen eigenen Naturwarenladen in der Nähe vom Bahnhof Mitte. © Paule Kirchner

3. BIO COMPANY Dresden

Auch die BIO COMPANY ist eine gute Adresse für nachhaltige Produkte. Inzwischen gibt es zwei Filialen der Biomarkt-Kette in Dresden. Der Bioladen bemüht sich, viele der Naturkostwaren unverpackt anzubieten. In den Biomärkten der BIO COMPANY findet man außerdem eine Kinderspielecke sowie ein Bistro und Backwaren, die man auch vor Ort genießen kann.

Sortiment des Biomarkts Die BIO COMPANY bietet ein reichhaltiges Angebot an Lebensmitteln, Haushaltswaren und Naturkosmetik an. Zusätzlich verkauft die Biomarkt-Kette Produkte der eigenen Hausmarke "BIO COMPANY". Die Produkte erfüllen alle strengen Bio-Standards und sind teilweise Demeter-, Bioland- oder Naturland-zertifiziert. Viele der Produkte bzw. Rohstoffe stammen aus ökologischer Landwirtschaft aus Berlin und Brandenburg. Die Filialen in Dresden bieten zudem zahlreiche Produkte an, die von Bauernhöfen direkt aus Sachsen kommen. Standorte und Öffnungszeiten der BIO COMPANY in Dresden BIO COMPANY Königsbrücker Straße

Adresse: Königsbrücker Straße 34, 01099 Dresden

Telefon: +49 351 40754850



Öffnungszeiten: montags bis samstags von 8 bis 21 Uhr BIO COMPANY Dresden-Tolkewitz

Adresse: Tolkewitzer Straße 8-10, 01277 Dresden

Telefon: +49 351 31406170



Öffnungszeiten: montags bis samstags von 8 bis 20 Uhr Der Backstand hat in allen Filialen ab 7.30 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen: Website: biocompany.de

Wie hier in der BIO COMPANY in Tolkewitz erwartet KundInnen in den Dresdner Bioläden viel knackiges Gemüse, das nachhaltig und zu großen Anteilen regional angebaut wurde. © BIO COMPANY

4. Biomarkt Vorwerk Podemus in Dresden

Ein Biomarkt mit besonderer Historie: Vorwerk Podemus ist Naturschutzhof mit ganzheitlichem Konzept. © Vorwerk Podemus Das Konzept der Biomärkte von Vorwerk Podemus ist zwar ähnlich zu den anderen Bioläden in Dresden mit frischen, losen Lebensmitteln aus der Region, dahinter steckt aber etwas völlig anderes als ein Supermarkt. Vielmehr ist Vorwerk Podemus ein Naturschutzhof, also ein landwirtschaftlicher Betrieb, auf dem eigener Landbau nach strengen Bio-Kriterien betrieben wird. Die Naturkostwaren werden zudem direkt auf dem Bio-Hof verarbeitet. Es gibt neben den Biomärkten auch Hofläden, ein Restaurant und vieles mehr rund um Vorwerk Podemus zu entdecken. Mit acht Standorten hat Vorwerk Podemus außerdem eine starke Präsenz unter den Bioläden in Dresden.

Sortiment des Biomarkts Fleisch, Käse, Gemüse & mehr: Das Sortiment in den Vorwerk Podemus Märkten bietet alles, was KundInnen von einem Bioladen erwarten. Neben den regionalen Produkten gibt es allerlei Naturkostwaren bekannter Marken wie Rapunzel & Co.

Standorte und Öffnungszeiten von Vorwerk Podemus in Dresden Vorwerk Podemus Hofmarkt Dresden Adresse: Podemuser Ring 1, 01156 Dresden

Telefon: +49 351 6587950



Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 16 Uhr Vorwerk Podemus am Schillerplatz Dresden

Adresse: Hüblerstraße 3, 01309 Dresden

Telefon: +49 351 3124660



Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 14 Uhr

Vorwerk Podemus Gruna Dresden

Adresse: Winterbergstraße 31 a/b, 01277 Dresden Gruna

Telefon: +49 351 26990885



Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 16 Uhr

Vorwerk Podemus Neustadt Dresden

Adresse: Hans-Oster-Straße 2/Ecke Tannenstraße, 01099 Dresden Neustadt

Telefon: +49 351 81068460



Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 16 Uhr



Die Theke ist montags geschlossen. Vorwerk Podemus Tolkewitz Dresden

Adresse: Alttolkewitz 26, 01279 Dresden

Telefon: +49 351 25307990



Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 18 Uhr

Vorwerk Podemus Biomarkt Hauptbahnhof Dresden

Adresse: Wiener Platz 4, 01069 Dresden

Telefon: +49 351 86262636



Öffnungszeiten: montags bis sonntags von 9 bis 19 Uhr

Die Theke ist montags und dienstags geschlossen. Vorwerk Podemus Striesen Dresden

Adresse: Augsburger Straße 4, 01309 Dresden

Telefon: +49 351 32017152



Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 14 Uhr

Vorwerk Podemus Klotzsche Dresden

Adresse: Im historischen Bahnhof, Zur Neuen Brücke 4a, 01109 Dresden

Telefon: +49 351 87453816



Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis 16 Uhr

Weitere Informationen: Website: vorwerkpodemus.de/home.html

Wer qualitativ hochwertig und regional einkauft wie vom Biohof Vorwerk Podemus (im Bild), tut nicht nur sich selbst, sondern auch der Umwelt etwas Gutes. © Vorwerk Podemus

5. NahrungsQuell | Biomarkt in Dresden

NahrungsQuell-Bio in der Bienertmühle ist ein inhabergeführter Bioladen, der eine besondere Kundennähe anbietet. Die Produkte kommen von regionalen Direkt-Lieferanten, von den Großhändlern Naturkost Erfurt, Rapunzel und Biogarten sowie von kleineren überregionalen Betrieben. Eine Besonderheit bei NahrungsQuell ist die Möglichkeit, Getreide frisch zu Mehl vermahlen zu können. Dafür steht vor Ort eine Flockenquetsche für die KundInnen bereit. Sortiment des Biomarkts Im Biomarkt NahrungsQuell findet man die ganze Palette eines Bio-Supermarkts: Obst, Gemüse, Kräuter, Käse, Fleisch, Backwaren, Kosmetik- bzw. Pflegeprodukte sowie Haushaltswaren. Ab 11 Uhr gibt es zudem ein Mittagsangebot mit herzhaften und süßen Speisen. Neben den üblichen Produkten, die lose verkauft werden, wie Gemüse & Co. geht NahrungsQuell noch einen Schritt weiter: Seifen, Wasch- und Reinigungsmittel kann in dem Bioladen in der Bienertmühle vor Ort nachgefüllt werden. So können KundInnen helfen, Plastikmüll zu reduzieren. Standort und Öffnungszeiten des NahrungsQuell Biomarkts Bioladen NahrungsQuell Dresden Plauen Adresse: Altplauen 19, 01187 Dresden

Telefon: +49 351 5002261



Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 19 Uhr, samstags von 8 bis13 Uhr Weitere Informationen: Website: nahrungsquell.de

Im Bioladen NahrungsQuell werden regionale Bio-Produkte angeboten. (Symbolbild) © unsplash/Mike Dierken

6. Denns BioMarkt Dresden

Denns BioMarkt ist eine große Bio-Supermarkt-Kette, die in größeren deutschen Städten kaum noch wegzudenken ist. In Dresden gibt es den Biomarkt dieser Marke gleich zweimal in der Neustadt. Neben dem Bio-Supermarkt finden KundInnen bei Denns BioMarkt auch ein Bistro mit Sitzmöglichkeiten sowie eine Käse- und Backwarentheke.

Sortiment des Biomarkts Das Sortiment von Denns BioMarkt reicht von frischen Lebensmitteln mit Bio-Siegel, darunter auch zahlreiche regionale Produkte, bis hin zu Fertigprodukten - alles aus kontrolliert biologischem Anbau. Ein Großteil der angebotenen Waren stammen aus streng kontrolliertem Landbau nach Demeter-, Bioland und Naturland-Richtlinien. Standorte und Öffnungszeiten von Denns BioMarkt in Dresden Denns BioMarkt Dresden Äußere Neustadt Adresse: Königsbrücker Str. 76, 01099 Dresden

Telefon: +49 351 8044466



Öffnungszeiten: montags bis samstags von 8 bis 21 Uhr Denns BioMarkt Dresden Äußere Neustadt

Adresse: Alaunstr. 8, 01099 Dresden

Telefon: +49 351 81191333



Öffnungszeiten: montags bis samstags von 8 bis 21 Uhr Weitere Informationen: Website: biomarkt.de

Bei den Produkten aus Denns BioMarkt wird auf streng kontrollierten Landbau nach Demeter-, Bioland und Naturland-Richtlinien geachtet. (Symbolbild) © Unsplash/Markus Spiske

7. Biowelt Viola Kaufmann e.K. | Biomarkt in Dresden

In der Biowelt von Viola Kaufmann gibt es Bio-Produkte in Hülle und Fülle. Die Kombination aus purem Genuss und nachhaltiger Produktion steht für das Team im Fokus. Derzeit gibt es nur einen Standort in Dresden, allerdings hat der Bioladen noch eine zweite Filiale außerhalb der Stadt, die für Dresdner am Stadtrand interessant ist: Biowelt Viola Kaufmann in Radeberg. Sortiment des Biomarkts

Wie in den meisten großen Biomärkten bietet die Biowelt frische Lebensmittel, verarbeitete Naturkost, Naturwaren für den Haushalt und Naturkosmetik an, alles hergestellt in nachhaltigen, ökologischen Prozessen. Darüber hinaus gibt es noch eine Vinothek mit Bioweinen. Im Bistro kann man zudem verschiedene kleine Speisen genießen. Standorte und Öffnungszeiten von der Biowelt Viola Kaufmann e.K. Biowelt in Dresden-Weißig

Adresse: An der Prießnitzaue 1-3, 01328 Dresden

Telefon: +49 351 25307224



Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr Biowelt in Radeberg

Adresse: An der Ziegelei 2, 01454 Radeberg

Telefon: +49 3528 4162781



Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 20 Uhr, samstags von 9 bis 18 Uhr

Weitere Informationen: Website: biowelt-kaufmann.de/startseite

In der Biowelt von Viola Kaufmann gibt es alles, was das Herz begehrt. (Symbolbild) © unsplash/Iñigo De la Maza

