Das sind die schönsten Freibäder in Dresden und Umgebung

Steigen die Temperaturen, dann ist es Zeit für eine Abkühlung. Wage den Sprung ins erfrischende Wasser und besuche die Freibäder in Dresden und der Region.

TAG24 stellt die besten Freibäder in Dresden und der Region mit den jeweils wichtigsten Informationen vor.

Wo Dresdens höchster Sprungturm steht, welche Bäder für Kinder besonders gut geeignet sind und welches Badewasser das natürlichste ist, erfährst Du in diesem Artikel.

Nimm ein Sonnenbad, schwimme 50-Meter-Bahnen, wage den Sprung vom 10-Meter-Turm oder spiele mit Deinen Lieben Volleyball. All das und noch viel mehr kann man in den Freibädern von Dresden und der Region tun.

Das Naturbad Mockritz verfügt außerdem über eine Kneippanlage mit zwei Becken (die Temperatur liegt zwischen 10 und 13 Grad), einen Beachvolleyballplatz, einen Spielplatz, einen kleinen Imbiss und eine weitläufige Liegewiese mit Schatten spendenden Bäumen. Alle Sportskanonen können sich außerdem an den aufgestellten Fitnessgeräten trainieren.

Am südlichen Stadtrand von Dresden befindet sich das idyllische Naturbad Mockritz. Das Zentrum des Freibads ist der große Badeteich, welcher aus den Tiefen des Börners gespeist wird. Bei den jüngeren Badegästen besonders beliebt sind die Breitrutsche und der Steg.

Ein besonderes Freibad in Dresden ist das am 1. Juni 2015 eröffnete Zschonergrundbad, weil es das einzige Naturbad in Dresden mit ausschließlich biologischer Selbstreinigung ist.

Das Bad verfügt über einen Nichtschwimmerbereich mit einer Tiefe bis zu 1,30 Meter und über einen Schwimmerbereich mit einer 33-Meter-Bahn. Eine weitere Besonderheit ist das Konzept, denn das Zschonergrundbad fungiert durch verschiedene Veranstaltungen, Bildungsangebote und mehr als "NaturKulturBad".

