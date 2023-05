Beste Pizza in Dresden: Kennst Du diese 10 Pizzerien in Dresden?

Wenn Du richtig gute Pizza in Dresden in Deiner Nähe essen möchtest, dann ist unter den zehn Empfehlungen von TAG24 vielleicht auch die passende Pizzeria für Dich dabei.

Pizza wie an der Nord-Küste von Sizilien gibt es in der Pizzeria Fantina in Dresden-Johannstadt. Der Name "Fantina" ist der des Dorfes, aus welchem der Inhaber Daniel Roccadoro stammt. Die authentische Pizzeria verzaubert die Besucher mit ihrem sizilianischen Charme. Die Räumlichkeiten bieten innen 40 Plätze. Bei schönem Wetter stehen auf der Terrasse 60 Sitzplätze zur Verfügung.

Zu essen gibt es verschiedene italienische Speisen wie Antipasti, Pasta und Panini. Sehr umfangreich ist das Pizzaangebot. Vegetarier haben hier ebenfalls eine große Auswahl. Von klassisch wie Margherita, Funghi und Capricciosa bis hin zu außergewöhnlichen Kreationen wie "Pizza Deutschland" und Lucifero, die schärfste Pizza der Welt, ist alles dabei.

Mit einem Durchmesser von etwa 35 Zentimetern kostet eine Pizza circa sieben bis 16 Euro. Eine Reservierung ist empfehlenswert. Die Pizzeria Fantina Dresden bietet auch einen Lieferservice für Dresden-Johannstadt und Umgebung an.

Pizzeria Fantina