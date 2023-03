Bio-Lieferservice in Dresden: Hier kann man Obst & Gemüse einfach online bestellen

Dresden – Zu faul oder zu gestresst, um zum Bioladen zu gehen? Kein Problem: In Dresden gibt es zahlreiche Bio-Lieferdienste, die knackiges Gemüse & Co. direkt nach Hause liefern.

Das Angebot der Bio-Lieferdienste ist sehr breit aufgestellt: Es wird nicht nur Obst und Gemüse angeboten, sondern auch Fleisch, Molkereiprodukte, Honig, Eier, Öle, Essig und vieles mehr – natürlich auch in Bio-Qualität aus ökologischem Landbau.

Die Onlinebestellung von verschiedensten Produkten ist seit Langem extrem beliebt. Seit einigen Jahren boomt auch der Verkauf von Lebensmitteln via Internet – auch von Bio-Produkten.

Bio-Lieferservices in Dresden

Wer sich in Dresden Obst und Gemüse liefern lassen möchte, wird bei diesen Anbietern fündig:

So kauft man beim Hof Mahlitzsch ein

Die Preise für die Käsetüten und Ökokisten liegen zwischen 12 und 25 Euro. Pro Lieferung fällt eine Gebühr von 3,95 Euro an, wenn der Bestellwert von 50 Euro nicht überschritten wird.

Neben dem Einkauf direkt vor Ort im Hofladen bietet der Hof auch einen Lieferdienst an – er beliefert nämlich nicht nur zahlreiche Biomärkte in Dresden und der Umgebung, sondern auch private Kunden direkt zu Hause.

Der Hof Mahlitzsch ist ein Demeter-Bio-Bauernhof in Nossen mit einem umfangreichen Angebot an frischen und verarbeiteten Bio-Lebensmitteln sowie nachhaltigen Haushaltswaren. Der Bio-Hof hat sowohl eine breite Palette an eigens produzierten Waren, kauft aber auch zu von Bio-Erzeugern und kann im eigenen Hofladen alles anbieten, was ein normaler Bio-Supermarkt auch im Sortiment hat.

Mit einem deutschlandweiten Versand und einem nachhaltigen Konzept konnte sich der Bio-Lieferservice etepetete in den letzten Jahren einen Namen machen. Denn dieses Unternehmen hat sich den Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung ganz groß auf die Fahne geschrieben.

Verschwendet werden Lebensmittel nämlich nicht nur zu Hause, sondern schon bevor es im Supermarkt landet. Denn die normalen Supermärkte legen den Bauern strenge Auflagen auf, was die Form und das Aussehen von Obst und Gemüse angeht.



Gemüse, das in normalen Supermärkte keine Chance hätte, weil es beispielsweise krumm gewachsen oder zu klein ist, landet in der Bio-Kiste von etepetete, denn sie nehmen den Bauern die komplette Ernte ab und verkaufen es in der Gemüse- und Obstkiste.



Liefergebiet und Liefertage

Die Abo-Boxen werden in ganz Deutschland und nach Österreich versendet. In Deutschland wird Mittwoch, Donnerstag oder Freitag geliefert. In Österreich nur Mittwoch oder Donnerstag.

Preise

Die Boxen kosten zwischen 24,99 und 37,99 Euro.

Sortiment

Dieser Bio-Lieferservice in Dresden bietet Gemüse und Obst an sowie seit einiger Zeit auch die Retter-Snack-Box, die verarbeitete Produkte enthält mit kurzem Mindesthaltbarkeitsdatum (1 bis 5 Monate) oder Druckfehlern auf dem Label, die daher nicht mehr in Supermärkten verkauft werden.

So kauft man bei etepetete ein:

In einem wöchentlichen oder 14-tägigen Intervall kann man bei etepetete den Bio-Lieferservice in Dresden per Abo nutzen. Bei der Online-Bestellung kann man zwischen verschiedenen Obst- und Gemüsekisten wählen:

Gemüsekiste

Obstkiste

Mix-Kiste

Rohkostkiste

Retter-Snack-Box



Weitere Informationen