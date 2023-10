In Dresden kannst Du auch bei Regen viel erleben

Dresden - Wenn dicke Regenwolken über der Stadt hängen, dann weiß man manchmal nicht so recht, wie man den Tag gestalten soll . Dabei gibt es in Dresden auch bei schlechtem Wetter viel zu sehen und zu erleben.

Was man bei Regen in Dresden machen kann, verrät Dir TAG24.

Wer also noch ein paar Inspirationen für die eigene Freizeitgestaltung sucht, wird bei den Indoor-Tipps für schlechtes Wetter sicherlich fündig.

Unternehmungslustige müssen jedoch nicht zu Hause auf dem Sofa versauern, denn in der sächsischen Landeshauptstadt gibt es auch bei Regen viel zu erleben.

Selbst so eine schöne Stadt wie Dresden kann bei schlechtem Wetter ganz schön grau und trist wirken.

Einen Blick in das aktuelle Programm, den Spielplan oder auf die derzeitigen Ausstellungen zu werfen, ist in jedem Fall empfehlenswert.

Bei schlechtem Wetter eine gute Zeit verbringen kann man in Dresdens Kultureinrichtungen. In der Stadt finden sich zahlreiche Museen, Galerien, Theater sowie andere Schauspiel- und Konzerthäuser, welche mit ihrem Angebot die vielseitige Kultur der Stadt bereichern.

The Mission Dresden

Euch erwarten knifflige Rätsel, schwierige Aufgaben und herausfordernde Denkspiele, die Eure Köpfe zum Rauchen bringen. Findet Ihr innerhalb einer Stunde den Ausgang? Das Ganze kann man zu zweit oder in Gruppen spielen.

Wie gut funktioniert Ihr als Team? Besucht die Escape-Rooms in Dresden und findet es heraus. Löst gemeinsam das Geheimnis des Raumes, um zu entkommen.

BLACKLUXX Schwarzlicht 3D Minigolf in Dresden

Die Dresdner Minigolf-Locations bieten ein besonderes Spielerlebnis, denn sie werden nur mit Schwarzlicht beleuchtet. Die Löcher sind genau wie die Wandbemalung in Neonfarben gestaltet, sodass sie besonders schön hervorstechen.

Vollkommen unabhängig von der Witterung Golf spielen kann man beim 3D-Indoor-Minigolf in Dresden. Ein Vorteil bei dieser Variante des Spiels ist, dass keine Windböe den Schlag vermiesen wird.

Klettern oder Bouldern ist ein intensives Training für den ganzen Körper, denn es braucht so ziemlich jede Muskelgruppe, um sich an der Wand zu halten. In Dresden gibt es einige Kletterhallen und -wände, wo man unabhängig vom Wetter und dem persönlichen Erfahrungsstand trainieren kann.

Kletterarena Dresden

Öffnungszeiten: montags von 15 bis 22 Uhr, dienstags bis freitags von 10 bis 22 Uhr, samstags und sonntags von 9 bis 22 Uhr

Adresse: Zwickauer Str. 42, 01069 Dresden

Website: kletterarena-dresden.de

Mandala - Boulderhalle Dresden

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 8 bis 23 Uhr, samstags sowie sonn- und feiertags von 9 bis 22 Uhr

Adresse: Königsbrücker Straße 96, 01099 Dresden;

Website: boulderhalle-dresden.de

Bouldercity Dresden

Öffnungszeiten bis 15. Oktober 2023: montags und freitags von 15 bis 22 Uhr; dienstags und donnerstags von 9 bis 22 Uhr; mittwochs von 11 bis 22 Uhr; sonntags von 12 bis 20 Uhr

Öffnungszeiten ab 16. Oktober 2023 bis zum 30. April 2024: montags, mittwochs und freitags von 11 bis 22 Uhr; dienstags und donnerstags von 9 bis 22 Uhr; samstags von 10 bis 20 Uhr; sonntags von 12 bis 20 Uhr

Adresse: Bischofsweg 32 (2. Hinterhof), 01099 Dresden

Website: bouldercity-dresden.de

SBB Kletterhalle

Öffnungszeiten: montags bis freitags von 9 bis 23 Uhr, samstags sowie sonn- und feiertags von 9 bis 22 Uhr

Adresse: Papiermühlengasse 10, 01159 Dresden

Website: bergsteigerbund.de/kletterhalle

XXL Kletterhalle und Boulderanlage