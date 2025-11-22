Eislaufen in Dresden: Die besten Eisbahnen für den Winterspaß

Wo kannst Du Schlittschuhlaufen in Dresden und Umgebung? Alle Infos zum öffentlichen Eislaufen + Öffnungszeiten & Preise – jetzt auf TAG24!

Von Clara Danneberg

Dresden – Die kalten Wintertage sind ideal, um sich in Schlittschuhen auf das Eis zu wagen. Auf welchen Flächen Du in Dresden und der Umgebung auch ohne Minusgrade bedenkenlos Eislaufen kannst, verrät Dir TAG24. Mehr Tipps für die sächsische Landeshauptstadt bekommst Du im Dresden entdecken: Ratgeber von TAG24.

In Dresden Eislaufen kannst Du nicht nur auf dem zugefrorenen Zwingerteich in der Dresdner Altstadt. © dpa/Oliver Killig Wenn Du in Dresden Eislaufen möchtest, dann brauchst Du nicht darauf warten, dass die Gewässer im großen Garten oder beim Zwinger zufrieren. Auch besteht bei den inoffiziellen Flächen das Risiko einzubrechen oder andere Unfälle zu erleiden, ohne dass gleich Hilfe zur Stelle ist. Es empfiehlt sich, die offiziellen Eisbahnen in Dresden und Umgebung zu nutzen, um mit Schlittschuhen sicher über das Eis zu gleiten. Außer der Sicherheit bieten offizielle Eisflächen weitere Vorteile. Meist kannst Du dort auch Schlittschuhe ausleihen, Deine Kufen schleifen lassen, Hilfen für Kinder mieten und gastronomische Angebote nutzen. TAG24 stellt Dir die besten Eisflächen in Dresden und der Umgebung vor.

Eislaufen in Dresden

Powere Dich auf Dresdens Eisflächen richtig aus und zeige, wie gut Du auf Schlittschuhen laufen kannst. Wo genau Du in Dresden offiziell Eislaufen kannst, erfährst Du von TAG24. Auch das Eislaufen im Innenhof des Taschenbergpalais Kempinski entfällt im Winter 2025/26. Die Angaben zu den Öffnungszeiten und Preisen sind vom November 2025 und ohne Gewähr.

JOYNEXT Arena Dresden

Die JOYNEXT Arena (ehemals EnergieVerbund Arena) lädt die ganz Dresden zum öffentlichen Eislaufen ein. Unabhängig davon, ob Du Anfänger, Eissportprofi, Schnellläufer oder Eistänzer bist, kannst Du Dich in der Arena voll ausleben. Mit circa 5.600 Quadratmetern Eisfläche bietet die JOYNEXT Arena Dresden ausreichend Platz für alle. Außerdem kannst Du Dir mit Kollegen, Freunden oder Deiner Familie eine Bahn zum gemeinsamen Eisstockschießen mieten. Wer lieber feiern möchte, für den ist die Eisdisco genau das Richtige. Saison 2025/26 Außenoval: 26. Oktober 2025 bis zum 3. März 2026 Öffnungszeiten Eisschnelllaufbahn montags bis freitags: 10 bis 15 Uhr

montags, mittwochs und freitags: 20 bis 22 Uhr

dienstags und donnerstags: 19.30 bis 21.30 Uhr

samstags: 13 bis 18 Uhr

sonntags: 10 bis 18 Uhr Trainingseishalle mittwochs: 10 bis 13.30 Uhr (Spezial 50+)

freitags: 20 bis 22 Uhr

samstags: 19.30 bis 22.30 Uhr

sonntags: 15 bis 18 Uhr Eisdisco samstags von 19.30 bis 22.30 Uhr Abweichende Öffnungszeiten an Feiertagen und in den Schulferien. Eintrittspreise (2 Stunden) 4,50 Euro für eine Einzelkarte



3,50 Euro für die ermäßigte Einzelkarte

14 Euro für die Familienkarte (2 Erwachsene und maximal 3 Kinder bis 16 Jahre)



6 Euro für die Eisdisco

3,50 Euro pro Person für Spezial 50+

5 Euro für das Leihen von Schlittschuhen Besonderheiten Eisdisco am Samstag auf der Eisschnelllaufbahn und in der Trainingshalle

Eisstockschießen Montag bis Freitag auf separaten Bahnen für bis zu 20 Personen (Reservierung notwendig) Adresse Magdeburger Straße 10

01067 Dresden Weitere Informationen Website: dresden.de/eislaufen

Die JOYNXT Arena Dresden bietet öffentliches Eislaufen in der Trainingshalle und draußen auf der Eisschnelllaufbahn an. © Sebastian Weingart | wunderwaldphoto

Dresdner Winter auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch

Im Winter verspricht der Konzertplatz Weißer Hirsch Dresden mit über 1.250 Quadratmetern Eisfläche viel Spaß für die ganze Familie. Der Konzertplatz ist mit viel Liebe zum Detail winterlich gestaltet, sodass Du im schönen Ambiente und bei entspannter Atmosphäre den Dresdner Winter genießen kannst. Ob aufregende Familiennachmittage, romantisches Eislaufen zu zweit oder großer Winterspaß mit Freunden: der Dresdner Winter auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch ist für viele Anlässe die richtige Adresse. Wenn Du keine Kraft mehr hast, kannst Du Dich an einer der Feuerschalen bei leckeren Speisen und Getränken aus der Konzertplatz-Küche ausruhen. Saison 2025/26 14. November 2025 bis zum 22. Februar 2026 Öffnungszeiten montags bis mittwochs: 15 bis 21 Uhr

donnerstags und freitags: 15 bis 22 Uhr

samstags: 10 bis 22 Uhr

sonn- und feiertags: 10 bis 21 Uhr

sächsische Schulferien: an allen Tagen ab 10 Uhr



Heiligabend: 10 bis 16 Uhr Eintrittspreise (2 Stunden) 9 Euro für Erwachsene



6 Euro für den ermäßigtem Tarif

27 Euro für die Familienkarte (2 Erwachsene und maximal 2 Kinder)

4 Euro für das Leihen von Gleit- und Schlittschuhen Besonderheiten extra Kinder-Eisfläche

drei separate Eisstockbahnen jeweils für maximal 10 Personen (Reservierung notwendig)

Feuerschalen

Getränke und Speisen aus der Konzertplatz-Küche Adresse Stechgrundstraße (hinter dem Parkhotel)

01324 Dresden Weitere Informationen Website: konzertplatz-weisser-hirsch.de/winter/eisbahn

Das Eislaufen beim Dresdner Winter auf dem Konzertplatz Weißer Hirsch ist ein Spaß für die ganze Familie. © Ove Landgraf

Konzertplatz Weißer Hirsch - Highlights 2025

Feldschlößchen Eisarena - Dresdner Winterlichter

Seit dem Jahr 2023 gibt es die Feldschlößchen Eisarena auf der Prager Straße als Teil der Dresdner Winterlichter. Zwischen den festlich geschmückten Buden auf Dresdens berühmter Shoppingmeile können Jung und Alt gemeinsam Schlittschuh laufen. Saison 2025/26 27. November bis zum 23. Dezember 2025 Öffnungszeiten sonntags bis donnerstags: 11 bis 20 Uhr

freitags und samstags: 10 bis 21 Uhr Eintrittspreise 8 Euro für eine Einzelkarte



6 Euro für die ermäßigte Einzelkarte

20 Euro für die Familienkarte (2 Erwachsene und maximal 2 Kinder bis 14 Jahre)

5 Euro für das Leihen von Schlittschuhen

3 Euro für die Eislaufhilfe

in der letzten Stunde kostet der Eintritt jeweils nur die Hälfte Besonderheiten Eislaufhilfe für Kinder

Schlittschuhverleih Adresse Prager Straße 4

01069 Dresden Weitere Informationen Website: dresdner-winterlichter.de

Auch 2024 ist die Feldschlößchen Eisarena ein Teil des Weihnachtsmarktes Dresdner Winterlichter. © TAG24/CD

Dresdner Winterfest auf dem Altmarkt

Dass die kalte Jahreszeit kein Grund zum Trübsal blasen ist, beweist das Dresdner Winterfest auf dem Altmarkt. Im Mittelpunkt der Winterattraktion steht die 700 Quadratmeter große Eisfläche. Weitere Highlights sind der 120 Meter lange Iceway und die zwei Eisstockbahnen. Der Besuch des Dresdner Winterfestes ist auch für lohnenswert, denn auf dem Altmarkt gibt es ein großes historisches Karussell, einen riesigen lilafarbenen und beleuchteten Teddybären sowie eine weiße Kutsche, welche von Eisbären gezogen wird. Die kulinarische Versorgung von Thüringer Bratwurst bis hin zur afrikanischen Küche übernehmen die Holzhütten, die Marktstände in den Pagoden und die wettergeschützte Panoramatube mit Terrasse und Blick auf das Festgelände. Saison 2026 21. Januar bis zum 1. März 2026 Öffnungszeiten Eislaufen montags bis mittwochs: 11 bis 21 Uhr

donnerstags bis samstags: 11 bis 22 Uhr

sonntags: 11 bis 20 Uhr

Eisstockschießen von montags bis donnerstags: 11 bis 22 Uhr Eintrittspreise montags bis freitags 7 Euro für Erwachsene

4 Euro für den ermäßigten Tarif

20 Euro für Familien (2 Erwachsene, 2 Kinder) Sonderangebot von 11 bis 17 Uhr 5 Euro für Erwachsene

3 Euro für den ermäßigten Tarif

15 Euro für Familien (2 Erwachsene, 2 Kinder) samstags und sonntags: 8 Euro für Erwachsene

5 Euro für den ermäßigten Tarif

23 Euro für Familien (2 Erwachsene, 2 Kinder) Eisstockschießen 70 Euro pro Stunde ELBEPARK-Riesenrutsche 3 Euro für eine Rutschpartie

7,50 Euro für dreimal Rodeln Besonderheiten

Speisen und Getränke

donnerstags After-Work-Tag

freitags Eisdisko

verschiedene Events auf dem Eis

Attraktionen speziell für Kinder Adresse Altmarkt

01067 Dresden Weitere Informationen Website: dresdner-winterfest.de

Eislaufen und die kalte Jahreszeit feiern kann man beim Dresdner Winterfest auf dem Altmarkt. © Steffen Füssel

Eislaufen in der Umgebung von Dresden

Wer möchte, kann auch einen kleinen Trip zu einer Eisbahn in der Umgebung von Dresden unternehmen. TAG24 hat die schönsten Eisflächen zusammengestellt. Die Angaben zu den Öffnungszeiten und Preisen sind vom November 2025 und ohne Gewähr.

Hains Freizeitzentrum Freital

Nicht weit von Dresden entfernt befindet sich das Hains Freizeitzentrum Freital, wo Du auf 2.200 Quadratmetern überdachter Eisfläche ganz entspannt Deine Bahnen laufen kannst. Wer noch etwas Übung braucht, kann in einem extra Bereich trainieren, bevor es auf die große Eisfläche geht. Stärken kannst Du Dich mit Leckereien aus der Schirmbar. Ein besonderes Highlight ist die Eisdisco, die in der Regel jeden Freitag stattfindet. Lasse die Kufen glühen und starte mit den coolen Beats in Deine Freitagnacht. Saison 2025/26 November 2025 bis März 2026 Öffnungszeiten montags: 10 bis 18 Uhr

dienstags bis donnerstags: 10 bis 20 Uhr

freitags: 10 bis 21.30 (Eisdisco 17 bis 21 Uhr)



samstags: 9 bis 21.30 Uhr

sonntags: 9 bis 19 Uhr Abweichende Öffnungszeiten an Feiertagen und in den sächsischen Schulferien.

Abweichende Öffnungszeiten an Feiertagen und in den sächsischen Schulferien. Eintrittspreise (unbegrenzter Aufenthalt) montags bis freitags 6,50 Euro für Erwachsene



5,50 Euro für den ermäßigtem Tarif

21 Euro für die Familienkarte (2 Erwachsene und maximal 2 Kinder)

5 Euro für das Leihen von Hockey- und Eiskunstlaufstiefeln sowie Gleitschuhen für Kinder samstags, sonntags, feiertags und in den Schulferien 7 Euro für Erwachsene



6 Euro für den ermäßigtem Tarif

23 Euro für die Familienkarte (2 Erwachsene und maximal 2 Kinder)

5 Euro für das Leihen von Hockey- und Eiskunstlaufstiefeln sowie Gleitschuhen für Kinder Eisdisco 7 Euro pro Person Kinder bis zu 1 Meter Körpergröße und Geburtstagskinder mit entsprechendem Nachweis haben freien Eintritt. Besonderheiten Eisdisco jeden Freitag (außer in den Ferien) ab 17 Uhr

trainerbetreutes Eislaufen für Kinder montags von 15 bis 18 Uhr

separate Übungsfläche für Anfänger

Eisstockschießen (Reservierung notwendig)

Getränke und Snacks in der österreichischen Schirmbar Adresse An der Kleinbahn 24

01705 Freital Weitere Informationen Website:

Website: hains.de/eislaufen

Die Eisdisco ist ein echtes Highlight im "Hains" Freizeitzentrum Freital. © "Hains" Freizeitzentrum

Eisbahn im Schloss in Freiberg

Eislaufen vor einer märchenhaften Kulisse kannst Du im Hof vom Schloss Freudenstein in Freiberg. Die 525 Quadratmeter große Eisfläche lädt Anfänger, Könner, Jung und Alt zum gemütlichen Eislaufen. Die Winterwelt mitten im Herzen von Freiberg verspricht viel Spiel, Spaß und Bewegung. Mit herzhaften Speisen, süßen Leckereien und Getränken aller Art versorgen Dich die Glühweinhütten, die beheizte Winterbar und das Schloss-Café. Saison 2025/26 15. November 2025 bis zum 22. Februar 2026 Öffnungszeiten montags bis freitags: 15 bis 20 Uhr

samstags und sonntags: 10 bis 20 Uhr

Schulferien und Feiertage: täglich von 10 bis 20 Uhr



Heiligabend: geschlossen

Silvester: 10 bis 16 Uhr

Neujahr: 15 bis 20 Uhr Eintrittspreise (pro Block) montags bis freitags 6 Euro für Erwachsene



5 Euro für den ermäßigtem Tarif

20 Euro für die Familienkarte (2 Erwachsene und maximal 2 Kinder)

4,50 Euro zuzüglich Pfand für das Leihen von Schlittschuhen samstags bis sonntags 6,50 Euro für Erwachsene



5,50 Euro für den ermäßigtem Tarif

20 Euro für die Familienkarte (2 Erwachsene und maximal 2 Kinder)

4,50 Euro zuzüglich Pfand für das Leihen von Schlittschuhen Abendtarif täglich von 19 - 20 Uhr 3 Euro pro Person Eisstockschießen inkl. 8 Eisstöcke 64 Euro pro Stunde (nur mit Reservierung) Besonderheiten zwei Bahnen zum Eisstockschießen (Reservierung notwendig)

Speisen und Getränke von der Winterbar im Schloss-Café Adresse Schlossplatz 4

09599 Freiberg Weitere Informationen Website:

Website: freiberg.de

Auf der Eisbahn im Schloss in Freiberg kannst Du bei märchenhafter Kulisse gemütlich Deine Runden drehen. © Marcel Schlenkrich

Eislaufen auf der Eisbahn am Elbufer in Königstein

Genieße den traumhaften Ausblick auf die Festung Königstein und den Lilienstein, während Du auf der 460 Quadratmeter großen Eisbahn am Elbufer Deine Runden drehst. Das Gelände im Herzen der Sächsischen Schweiz lädt alle Eissport zum gemütlichen Eislaufen ein. Neben Eislaufen und Eisstockschießen gibt es auch ein Imbissangebot, wo Du Dich mit Pizza und Glühwein stärken kannst. Willst Du lieber hoch hinaus, anstatt Dich auf das Glatteis zu begeben? Dann melde Dich für den Indoor-Hochseilgarten an. Saison 2025/26 2. Dezember 2025 bis zum 21. Februar 2026 Öffnungszeiten dienstags bis freitags: 14 bis 19 Uhr

samstags bis sonntags: 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 20 Uhr

Ferien und Feiertage: 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 20 Uhr

Heiligabend: 10 bis 13 Uhr

Silvester: 10 bis 13 Uhr

Neujahr: geschlossen Eintrittspreise 7,50 Euro pro Erwachsene

6 Euro für den ermäßigten Tarif

4 Euro für Kinder bis 12 Jahre

21 Euro für Familien (2 Erwachsene, 2 Kinder; weitere Abstufungen möglich)

4 Euro für das Ausleihen der Schlittschuhe/Gleitschuhe

2 Euro für die Eislaufhilfe Besonderheiten Eisstockschießen für maximal 8 Personen

Imbiss

Firmenfeiern und Kindergeburtstage (nach Vereinbarung)

Indoor-Hochseilgarten (Anmeldung vorab erforderlich) Adresse Schandauer Str. 17

01824 Königstein Weitere Informationen Website: kanu-aktiv-tours.de/winterangebote/

Genieße beim entspannten Eislaufen den Blick auf die Festung Königstein und den Lilienstein. © Kanu Aktiv Tours