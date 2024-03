Welche Museen in Dresden sind spannend für Kinder?

Dresden - Viele der Museen in Dresden haben verstanden, dass Kinder am besten durch Spiele, Spaß und Abenteuer lernen. Aus diesem Grund gibt es viele familienfreundliche Ausstellungen und Angebote speziell für Kinder.

Was auf den ersten Blick wie ein Spielplatz aussieht, ist das Erlebnisland Mathematik in den Technischen Sammlungen Dresden. Bei der Ausstellung handelt es sich um eine Kooperation der Technischen Sammlungen Dresden mit der Fachrichtung Mathematik der Technischen Universität.

Sowohl in der Vergangenheit als auch in der Gegenwart und ebenso in der Zukunft ist die Frage, wie man sich möglichst schnell zu Land, zu Wasser und in der Luft fortbewegen kann, für die Menschen von großer Bedeutung.

Die Geschichte der Mobilität kann man im Verkehrsmuseum Dresden erleben. Für Kinder ist das Museum besonders interessant, weil viele Exponate zum Anfassen und Stationen zum Mitmachen in die ständigen Ausstellungen zu Schifffahrt, Luftfahrt, Straßen- und Schienenverkehr integriert sind.

Außerdem gibt es einen Experimentierraum zum Thema Luftfahrt, wo die Kleinen eigenständig herausfinden können, warum Flugzeuge und Ballons fliegen.

Weitere Angebote sind der speziell für Kinder entwickelte Rundgang, das Rätselheft mit Aufgaben zum Museum und die Möglichkeit, Kindergeburtstage mit Rätsel-Rallye und Bobbycar-Führer­schein im Verkehrsmuseum Dresden zu feiern.

Die Eckdaten für einen Besuch des Verkehrsmuseums Dresden: