Die besten Eisdielen und Eiscafés in Dresden

Von Clara Danneberg

Dresden – Was gibt es Schöneres, als an einem sonnigen Tag leckere Eiscreme zu genießen? Eine große Auswahl der schönsten und beliebtesten Eisdielen in Dresden präsentiert Dir TAG24.

Welche Eisdiele in Dresden ist die beste? Fabelhafte Eiscafés in Dresden stellt TAG24 vor. (Symbolbild) © 123RF/kzenon Bist Du im Sommer in Dresden unterwegs, dann ist es meist nicht schwer, eine Eisdiele in Deiner Nähe zu finden. Vom hausgemachten Kugeleis, traditionellen Softeis und Streicheis nach Familienrezept bis hin zu einem Terence Hill Eis Saloon und einer Eisbar mit Hawaii-Flair hat die sächsische Landeshauptstadt alles zu bieten. Bei den Dresdner Eiscafés gibt es aber zum Teil sehr große Unterschiede in Bezug auf Herstellung, Qualität und den Geschmack. Wenn Du auf der Suche nach der besten Eisdiele in Dresden noch eine kleine Orientierungshilfe benötigst, dann lies Dir die Empfehlungen von TAG24 für die verschiedenen Stadtteile von Dresden durch. Die Angaben zu den Angeboten und Öffnungszeiten stammen von Juli 2023 und sind ohne Gewähr.

Mehr Tipps und Empfehlungen für die sächsische Landeshauptstadt bekommst Du im Dresden entdecken: Ratgeber von TAG24.

Eisdiele Dresden Altstadt

Dresdens Altstadt ist wunderschön und hat viele Aktivitäten zu bieten, weshalb sich dort viele Touristen und auch Einheimische tummeln. Aufgrund der großen Laufkundschaft haben sich im Stadtzentrum neben zahlreichen Hotels, Restaurants und Bars auch einige Eiscafés angesiedelt.

1) "original EiSBAR" Dresden - Inh. Heidi Haselbauer

Wie der Familienname der Inhaberin Heidi Haselbauer schon vermuten lässt, wird in der "original EiSBAR" Dresden echte Familientradition zum Leben erweckt. In der Familienchronik ist der Eisverkauf bis zum Jahr 1872 zurückzuführen. Das erste Mal in Dresden verkauft wurde das Eis 1949. Die "original EiSBAR" Dresden gibt es seit 2008. Wer auf der Prager Straße unterwegs ist, findet die gemütlichen Räumlichkeiten in der "Prager Zeile", links neben dem Hotel "Pullman Dresden Newa". Das Angebot reicht von Streicheis nach originaler Familienrezeptur, Softeis, Kugeleis und Eisbechern bis hin zu weiteren Spezialitäten und Getränken. Von Oktober bis März kann man außerdem frisch gebackene Waffeln genießen. Die wichtigsten Informationen zur "original EiSBAR" Dresden: Öffnungszeiten: montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr (im Sommer)

Adresse: Sankt Petersburger Straße 32, 01069 Dresden

Telefonnummer: 0351 49762282

Website: original-eisbar-dresden.de

In der "original EiSBAR" Dresden von Inhaberin Heidi Haselbauer gibt es Streicheis nach traditionellem Familienrezept. © 123RF/ayakochun

2) CAMONDAS Eiskontor

Wer von Schokolade gar nicht genug bekommen kann, ist bei CAMONDAS in Dresden stets an der richtigen Adresse. Die CAMONDAS Schokoladenwelt ist mit drei Schokoladenkontoren, der Kakaostube und drei Eis-Kontoren in der Stadt vertreten. Handgemachtes und geschmacklich sehr intensives Schokoladeneis in verschiedensten Variationen bekommen alle Naschkatzen beim CAMONDAS Schokoladen-Eis-Kontor in der Schloßstraße. Das Angebot umfasst das hauseigene "Eis am Stiel" sowie mehr als 15 Sorten Schokoladeneis, darunter zu finden ist Eis aus ganz speziellen Edelkakaosorten, weißes Schokoladeneis, grünes Schokoladeneis mit Pistazie, dunkles Schokoladensorbet, Fruchtsorbet und Vollmilchschokoladeneis veredelt mit Zutaten wie Karamell und Fleur de Sel oder mit Toppings wie warmes Nougat aus Piemont-Haselnüssen oder flüssige Schokolade. Das kultige "Eis am Stiel" sowie Eis aus weißer, dunkler oder Vollmilch-Schokolade und Eis mit flüssigem Nougat als Topping gibt es auch am Eisfenster des CAMONDAS Eiskontors am Dresdner Schloss. Ebenfalls sehr leckeres und ausgefallenes Eis bietet das CAMONDAS Eiskontor in der Sporengasse. Probiere Eiskreationen wie z. B. Sanddorn, Pampelmuse-Minze, Gurke-Wacholder, Kokos-Curry und Mango-Basilikum. CAMONDAS Schokoladen-Eis-Kontor in der Schloßstraße Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 12 bis 19.30 Uhr; freitags und samstags von 11 bis 20 Uhr; sonntags von 11 bis 18.30 Uhr

Adresse: Schloßstraße 5, 01067 Dresden Eisfenster CAMONDAS Eiskontor am Schloss Öffnungszeiten: montags bis freitags von 11 bis 19 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr

Adresse: Schloßstraße 22, 01067 Dresden CAMONDAS Eiskontor der Sporergasse Öffnungszeiten: montags bis freitags von 12 bis 18 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr

Adresse: Sporergasse 9, 01067 Dresden Weitere Informationen Website: camondas.de

Handgemachtes Schokoladeneis in verschiedensten Variationen gibt es im CAMONDAS Schokoladen-Eis-Kontor in der Schloßstraße Dresden. © CAMONDAS

3) Sfizio Restaurant Dresden

"La dolce vita" zum Dahinschmelzen gibt es im Sfizio Dresden. Das kleine Restaurant liegt zwischen Postplatz und Altmarkt. Neben italienischen Spezialitäten wird auch leckere Eiscreme angeboten. Ob als Abkühlung, Dessert oder für den Geschmack Italiens ist die kleine Eistheke des Sfizio Restaurants auf jeden Fall empfehlenswert. Das Wichtigste zum Sfizio Restaurant Dresden: Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 23 Uhr

Adresse: Wilsdruffer Straße 20, 01067 Dresden

Telefonnummer: 0351 65352881

Website: italienisches-restaurant-dresden.de

An der kleinen Eistheke vom Sfizio Restaurant Dresden gibt es leckere italienische Eiscreme. (Symbolbild) © 123RF/ymgerman

4) Eiscafé Sinfonia

Das Eiscafé Sinfonia am Jüdenhof bietet seit Mitte November 2016 feinste Eiskreationen, die man entweder als Kugel in der Waffel für einen Spaziergang durch die Altstadt von Dresden oder in den edel und stilvoll eingerichteten Räumlichkeiten des Cafés genießen kann. Verwöhnt werden die Gäste im Eiscafé Sinfonia mit selbst gemachter Eiscreme im Eisbecher oder hausgemachten Kuchen und Torten. Aus Liebe zum Eis legt das Team um Geschäftsführerin Doreen Radtke hier Wert auf Vielfalt, Qualität und Service. Das Angebot ist eine bunte Mischung aus italienischen und Dresdner Süßspeisen. Alle Frühaufsteher können im Eiscafé Sinfonia ab 9 Uhr auch ein besonderes Frühstück genießen. Nützliche Informationen zum Eiscafé Sinfonia: Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr

Adresse: Jüdenhof 7, 01067 Dresden

Telefonnummer: 0351 48453924

Website: eiscafe-sinfonia.de

So wie die Einrichtung des Eiscafés Sinfonia eine Mischung aus klassischem Barock und Moderne ist, zeichnet sich auch das Angebot durch eine besondere Vielfalt aus. © Marie Granzotto

5) Eiscafé der Sächsischen Eismanufaktur

Gönne Dir während Deiner Shoppingtour auf der Prager Straße Dresden leckere Eiscreme. Seit 2013 verköstigt das Eiscafé der Sächsischen Eismanufaktur in der Centrum Galerie Dresden seine Gäste mit Speiseeis in unterschiedlichen Variationen. Die 40 verschiedenen Sorten Eis der Sächsischen Eismanufaktur werden in modernen Produktionsräumen in der Nähe von Dresden nach original italienischen Rezepten aus natürlichen Zutaten und ausgewählten Früchten hergestellt. Neben dem vielfältigen Angebot an leckeren Eisbechern gibt es im Café auch Kaffeespezialitäten zu genießen. Eckdaten zum Eiscafé der Sächsischen Eismanufaktur: Öffnungszeiten: montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr

Adresse: Prager Straße 15, 01069 Dresden



Telefonnummer: 035027 48604

Website: eis-manufaktur.de

Eisdiele Dresden Neustadt

Nicht nur zum Shoppen, Essen und Feiern ist der Dresdner Stadtteil Neustadt der richtige Anlaufpunkt, sondern auch zum Eisessen, denn in Bezug auf Eiscreme kann das Szeneviertel ebenfalls mit einer großen kulinarischen Vielfalt überzeugen.

1) Café Komisch

Das Café Komisch ist die Adresse für Softeis in der Dresdner Neustadt. Das Café befindet sich am Alaunpark, sodass man sich ein leckeres Softeis holen und dieses dann im Grünen genießen kann. Wer Glück hat, kann sich einen Platz auf der Hollywoodschaukel vor dem Café sichern. Vor allem an heißen Tagen bildet sich oft eine lange Schlange vorm Café Komisch. Das Warten lohnt sich in jedem Fall, denn von klassisch bis ausgefallen und "komisch" gibt es hier schmackhaftes Softeis in allen Kreationen. Eine kurze Übersicht zum Café Komisch: Öffnungszeiten: montags bis freitags von 11 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 20 Uhr

Adresse: Bischofsweg 50, 01099 Dresden

Verschiedenste Varianten von Softeis bekommst Du im Café Komisch. (Symbolbild) © 123RF/dontree

2) Terence Hill Eis Saloon - Gelateria Girotti

Passend zur kultigen Neustadt findet sich hier auch ein ganz besonderes Eiscafé - der Terence Hill Eis Saloon. Der Name ist tatsächlich auf die Familie Hill zurückzuführen, welche die Familieneisdiele zusammen mit den Dresdner Partnern in der Heimat von Terence Hills Mutter eröffnete. In Terence Hills Eis Saloon richtet man sich nach den Qualitätsstandards der Familie wie die ausschließliche Verwendung von Biozutaten und einen Fruchtanteil von mindestens 50 Prozent. Das Angebot umfasst Eis mit kreativen Namen aus Amelia, echten Terence Hill-Kaffee und verschiedene Kuchen. Auch vegane Eissorten sind erhältlich. Das Lieblingseis von Terence Hill ist übrigens Pistazie. Das Wichtigste zum Terence Hill Eis Saloon: Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 18 Uhr

Adresse: Hauptstraße 33, 01097 Dresden

Telefonnummer: 0351 899320

Website: gelateriagirotti.de

Der Terence Hill Eis Saloon ist die richtige Adresse für alle Eisliebhaber und echte Fans. © Moritz Bechert

3) Tiki Eisbar im Kunsthof

Hast Du Lust auf Eisessen inklusive Urlaubsfeeling? Die Einrichtung und das Angebot der Tiki Eisbar im Kunsthof erinnert an die Strandbars an den Küsten von Hawaii und Kalifornien. In der gemütlichen Eisbar kannst Du seit 2002 leckere Eiscreme von der Dresdner Traditionsmarke "Neumanns Eis" genießen. Die Eisspezialitäten gibt es auch vegan, gluten- und laktosefrei. Bei der Produktion wird trotz Herstellung in der Manufaktur auf künstliche Farben, gehärtete Fette, Halbfertigprodukte, Aromen und Konservierungsstoffe verzichtet. Die wichtigsten Informationen zur Tiki Eisbar im Kunsthof: Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 18 Uhr

Adresse: Görlitzer Straße 21, 01099 Dresden

Telefonnummer:

Website: facebook.com/tikiimkunsthof

4) Eiscafé Venezia

Genieße einen Eisbecher auf der großen Sonnenterrasse des Eiscafés Venezia am Goldenen Reiter Dresden mit Blick auf den Neustädter Markt und die historischen Bauten auf der anderen Elbseite. Man kann sich auch eine Kugel Eis in der Waffel auf die Hand holen und über die Hauptstraße weiter in Richtung Neustadt oder über die Augustusbrücke in Richtung Altstadt schlendern. Eröffnet wurde das Eiscafé Venezia am Goldenen Reiter 1991 als erste Filiale des Familienunternehmens, welches seit drei Generationen italienisches Eis herstellt. Wer möchte, kann im mittlerweile renovierten Innenraum oder bei schönem Wetter im Außenbereich Platz nehmen und sich durch das umfangreiche Angebot probieren. Für die Herstellung der handgemachten GAVA-Eiscreme werden Milch und Sahne aus Sachsen, Haselnüsse aus Piemont, Pistazien und Zitronen aus Sizilien sowie frisches und saisonales Obst verwendet. Auf künstliche Aromen oder Zusatzstoffe wird verzichtet. Das Fruchteis und das Bitterschokoladeneis sind sogar vegan. Eiscafé Venezia am Goldenen Reiter: Öffnungszeiten: sonntags bis donnerstags von 9 bis 23 Uhr; freitags und samstags von 9 bis 24 Uhr

Adresse: Hauptstraße 2a, 01097 Dresden

Telefonnummer: 0351 8023340

Website: venezia-dresden.de

Genieße traumhafte Eisbecher und Eistorten im Eiscafé Venezia am Goldenen Reiter Dresden. © Tobias Ritz

Eiscafés in Dresden

Fernab vom Zentrum und vom Szeneviertel Neustadt finden sich in Dresden ebenso gute Eiscafés, welche die Gäste mit leckeren Eiskreationen verwöhnen.

1) Café Lösch

Eine der traditionsreichsten Eisdielen Dresdens ist das Café Lösch, das vor allem mit dem Verkauf von ihrem Softeis am Eisfenster stadtbekannt wurde. Das Café von Hartmut und Gisela Lösch wurde 2008 samt der Rezepturen für das legendäre Lösch-Eis von Carolin Kallenbach und ihrer Familie übernommen. Über 40 Sorten Soft- und Kugeleis umfasst das täglich wechselnde Angebot. Das Team vom Café Lösch probiert immer wieder neue Kreationen aus, sodass es auch ausgefallene Eiscreme wie Schoko-Orange, Trüffel, Ananas und Sanddorn-Buttermilch zum Probieren gibt. Die Gäste können es sich im Café bei einem Eisbecher oder Kaffee und Kuchen aus der familieneigenen Striesener Bäckerei gut gehen lassen. Das Café verfügt ebenso über ein Eisfenster für den schnellen Verkauf auf die Hand. Das Softeis gibt es auch gefroren zum Mitnehmen für zu Hause. Café Lösch Kontaktdaten: Öffnungszeiten: mittwochs bis montags von 12 bis 18 Uhr

Adresse: Niederwaldstraße 22, 01277 Dresden

Telefonnummer: 0351 3102838

Website: cafe-loesch.de



Softeis und andere Leckereien gibt es in der traditionsreichen Eisdiele Café Lösch. (Symbolbild) © 123RF/lovelypeace

2) Eiszapfen

Wer Softeis, Kugeleis, Frozen Joghurt oder Ähnliches in Dresden-Plauen essen möchte, findet sich meist beim Eiszapfen Dresden wieder. Vor der kleinen Eisdiele kann sich an sonnigen Tagen schon einmal eine lange Schlange bilden. Seit über 15 Jahren ist der Eiszapfen ein familiengeführtes Unternehmen. Das Softeis wird stammt aus originalen DDR-Maschinen. Das Schoko-Vanille-Softeis ist zwar die beliebteste Eiscreme des Eiszapfens, wer aber mal etwas ausgefallene Kreationen probieren möchte, wird hier ebenfalls fündig. Auf der täglich wechselnden Karte steht neben Schoko-Vanille-Softeis auch immer eine kreative Sortenkombination wie zum Beispiel BlueGum-Vanille, Grüner Apfel, Pflaume-Vanille oder Rhabarber-Vanille. Auch Kugeleis, Eisbecher, Frozen Joghurt, Slush Eis, Milchshakes, Eiskaffee, Eisschokolade und verschiedene Kaffeespezialitäten gehören zum Angebot. Wenn es schmeckt, kann man das Eis auch als Frosteis mit nach Hause nehmen. Die wichtigsten Informationen zum Eiszapfen Dresden: Öffnungszeiten: täglich 12 bis 18 Uhr

Adresse: Tharandter Straße 82, Dresden

Telefonnummer: 0173 6912890

Website: facebook.com/eiszapfendresden

Der Eiszapfen in Dresden-Plauen lockt mit täglich wechselnden Softeis-Angebot und verschiedenen Eiskreationen. © Eiszapfen Dresden

3) Willy Vanilli

Im Stadtteil Dresden-Coschütz dort, wo sich zu DDR-Zeiten bereits eine Softeisdiele befand, wurde 1997 die erste Softeis-Milchbar von Willy Vanilli eröffnet. Mittlerweile gibt es fünf Standorte von Willy Vanilli in Dresden und einen in Freital. Einige Dresdner erinnert der Geschmack des Softeis von Willy Vanilli an ihre Kindheit. Genau diesen guten Geschmack soll das Softeis auch haben, weshalb für die Herstellung Stofteismaschinen aus der DDR sowie Rohstoffe von Anona und Komet verwendet werden. Vom Klassiker "Schoko-Vanilli" bis hin zu verschiedenen Fruchtsorten und exotischen Variationen stellt Willy Vanilli 40 verschiedene Sorten her. Willy Vanilli Altmarkt-Galerie: Öffnungszeiten: montags bis samstags von 11 bis 20 Uhr



Adresse: Dr.-Külz-Ring 13, 01067 Dresden

Willy Vanilli Arnold-Bad: Öffnungszeiten: montags bis sonntags von 11 bis 20 Uhr



Adresse: Helmut-Schön Allee 2b, 01069 Dresden Willy Vanilli Dresden-Coschütz: Öffnungszeiten: montags bis sonntags von 12 bis 19 Uhr



Adresse: Potschappler Straße 2, 01189 Dresden

Weitere Informationen: Website: willyvanilli.de

Der einzigartige Geschmack des Softeis von Willy Vanilli kann einen in eine andere Zeit versetzen. © Holm Helis

4) Piccolino Eiscafé

Das Fenster zu einer vielseitigen Eiscreme-Welt ist das Piccolino Eiscafé in Dresden-Plauen. Seit 2006 gibt es die familiengeführte Eisdiele. Die Eiscreme wird seit 2011 in Pirna selbst hergestellt, sodass im stetig wechselnden Angebot auch besondere Kreationen wie Schokolade-Chili zu finden sind. Zusätzlich zum Eis kann man im Piccolino Eiscafé auch hausgemachte Waffeln, Crêpes und frischen Kaffee genießen. Das Wichtigste zum Piccolino Eiscafé: Öffnungszeiten: mittwochs bis sonntags von 14 bis 18 Uhr

Adresse: Coschützer Straße 10, 01187 Dresden

Telefonnummer: 0351 4714050

Website: piccolino-eiscafe.de

Am Fenster des Piccolino Eiscafés gibt es kreative Eiscremekreationen aus eigener Herstellung. © TAG24/CD

5) Eiscafé Dolce Vita

Eine Shoppingtour durch den Elbepark Dresden kann ganz schön anstrengend sein. Da bietet es sich an, eine Pause im Eiscafé Dolce Vita zu machen. Das Team um Geschäftsführer Gianni Granzotto eint die Leidenschaft für Eiscreme. Bei der täglichen Eisherstellung nach verbesserten und verfeinerten Familienrezepten werden vorrangig frische und regionale Produkte verwendet. Jeden Öffnungstag können die Gäste aus 48 verschiedenen Eissorten und mehr als 100 verschiedenen Eisbechern wählen. Wer doch eher Hunger auf einen Snack verspürt, wird bei Baguette, Toast, Mini Pizzen und Crêpes sicherlich fündig. Die wichtigsten Informationen zum Eiscafé Dolce Vita: Öffnungszeiten: montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr

Adresse: Peschelstraße 33, 01705 Dresden

Telefonnummer: 0351 7957625

Website: eiscafe-dolce-vita.de

Das Eiscafé Dolce Vita im Elbepark Dresden ist ideal, um sich bei einem Eisbecher vom Einkaufen zu erholen. © Marie Granzotto