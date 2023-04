Brunchen in Leipzig: Besondere Orte für guten Brunch

Leipzig - Gemeinsam mit Deinen Lieben in den Tag starten, gemütlich quatschen und nach Herzenslust schlemmen kannst Du beim Brunchen. Wo es in Leipzig Brunch zu genießen gibt, verrät Dir TAG24.

Wenn Dir schon das Wasser im Mund zusammenläuft, dann wirf einen Blick in die Vorschläge für Brunch in Leipzig von TAG24.

Nach dem Feiern am Samstagabend und durch langes Ausschlafen am Wochenende ist kurz nach dem Aufstehen eigentlich schon Zeit für das Mittagessen.

Wenn Du Lust auf einen ausgiebigen Brunch hat, dann wirst Du vielleicht in den Empfehlungen von TAG24 zum Brunchen in Leipzig fündig:

Ein historisches und gemütliches Restaurant etwas abseits vom Leipziger Stadtkern ist das Mückenschlösschen am Rosental. Der Name "Mückenschlösschen" beruht auf einer Legende, welche besagt, dass August der Starke einst an dieser Stelle ein Lustschloss bauen wollte. Er verwarf diese Idee aber aufgrund einer Mückenplage.

Für einen Brunch im schicken Loft einer Metropole muss man nicht erst nach New York reisen, denn das gibt es auch in Leipzig. Das Upper West befindet sich in Plagwitz in einer sanierten Gießerei.



Das Büffet besteht aus einer soliden Auswahl an Frühstücksprodukten wie z. B. Brötchen, Wurst, Käse, Marmelade und Obst. Als warme Speisen werden gutbürgerliche Gerichte mit modernem Touch angeboten. Saftige Kuchen und süße Desserts runden den Brunch ab. Im Preis inbegriffen sind Prosecco, Filterkaffee, Tee, Saft, Wasser, Milch und Hafermilch.

Brunch im Upper West