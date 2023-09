Flohmärkte in Leipzig: Hier macht Trödeln richtig Spaß

Leipzig – Ist noch Platz im Schrank, Schmuckkasten oder an der Wand, dann kann ein Besuch auf einem Leipziger Flohmarkt schnell Abhilfe schaffen. In Leipzig gibt es viele schöne Spots für den Second-Hand- und Vintage-Einkauf.

Die schönsten Flohmärkte in Leipzig stellt Euch TAG24 vor. Dann steht einer entspannten Bummel-Runde nichts mehr im Weg.

Gebrauchte Second-Hand-Waren, Antikes, geschichtsträchtige Sammlerstücke und vieles mehr wird an den Trödelständen geboten.

Wer auf der Suche nach einzigartiger Dekoration, Kleidung oder Schmuck ist, wird in normalen Geschäften kaum fündig. Zum Glück gibt es in Leipzig Trödel- und Flohmärkte.

Verschaff Dir eine Übersicht zu den schönsten Floh- und Trödelmärkte in Leipzig.

An die 200 Händler bieten ihre Schätze, Sammlerstücke und Trödelwaren den bis zu 3.000 Besuchern zum Verkauf an.

Auf diesem Flohmarkt bekommt man so ziemlich alles, was das Trödel- bzw. Vintage-Herz begehrt. Von Kleidung, Spielzeug, Bildern, Grafiken, Büchern, Schallplatten bis hin zu Küchenutensilien und Möbeln ist alles zu finden.

Regelmäßig bieten 500 bis 1.000 Händler aus ganz Deutschland und der Welt auf der nahezu zwei Hektar großen Verkaufsfläche ihre Antiquitäten, Sammlerstücke, Second-Hand-Waren, Raritäten und Kunstschätze zum Verkauf an.

Shopping in Leipzig: Die 7 besten Spots zum Einkaufen

Wochenmärkte in Leipzig: Hier kannst Du regional und frisch einkaufen

Am "Doppel-M", dem Wahrzeichen des Alten Leipziger Messegeländes in Markkleeberg, bauen 100 bis 200 Händler zur Freude aller Trödelfans und Sammler ihre Stände auf.

An den Ständen auf der Terrasse vor dem Tribünengebäude und entlang der grünen Allee am Elsterflutbecken verkaufen zahlreiche Hobby- und Profihändler ihre Schätze aus Kleiderschrank, Kinderzimmer, Keller oder vom Dachboden.

An fünf Wochenenden im Jahr verwandelt sich die Galopprennbahn Scheibenholz in einen bunten Antik- und Trödelmarkt.

Hinweis: Aufgrund der hohen Nachfrage findet am 23. September 2023 der Erwachsenenflohmarkt "Septembersause" mit kleiner Bühne satt, auf welchem es fast alles außer Kindersachen geben wird.

Kinder wachsen meist so schnell, dass man mit dem Kaufen neuer Sachen gar nicht hinterherkommt. Ein Kindersachenflohmarkt ist eine günstige Alternative zum Erwerb neuer Kleidung, Bücher und Spielsachen.

So einzigartig wie der Ort ist auch der Feinkost-Flohmarkt. Die Stände bieten Kleidung, Kunst, Spielzeuge, Dekoratives, Haushaltsgegenstände und vieles mehr an. Entdeckt nützliche, aber auch einfach nur schöne Gegenstände, welche die Seele erfreuen.

Hier werden Klamotten, Fahrräder, Bücher, Möbel, Second-Hand-Sachen und andere Kleinigkeiten zum Verkauf angeboten. Auf dem Kiezflohmarkt bekommt man so ziemlich alles außer Neuware.

Gemütlich Schlendern und allerlei Trödel entdecken können die Besucher auf dem Kiezflohmarkt im, am und um das Westwerk in Leipzig-Plagwitz herum.

Dieser "Flowmarkt" verspricht eine ganz besondere und sehr entspannte Atmosphäre. Wer Abstand zum Alltag braucht, schöne Gespräche führen und dabei vielleicht noch hübsche Schätze entdecken möchte, sollte in den schönen Garten des Cafés "Heiter bis Wolkig" auf dem Bürgerbahnhof Plagwitz kommen.

Allerhand Kleinigkeiten und Second-Hand-Sachen findet man auf den Trödelmarkt "Kram, Krempel & Klimbim" in Leipzig-Plagwitz.

Hinweis: Bei starkem Regen findet der Flohmarkt in der Halle statt.

Wenn man nicht gleich zum Shoppen ins nächste Geschäft rennen und Unmengen Geld ausgeben will, dann ist der "Ladyfashion Flohmarkt Leipzig" genau das Richtige.

Beim Blick in den Kleiderschrank findet man an manchen Tagen einfach nichts Passendes zum Anziehen und alle Outfits erscheinen langweilig.

Für günstige Kindersachen und Second-Hand-Spielsachen ist der Hosenscheisser-Flohmarkt in Leipzig eine gute Adresse. (Symbolbild) © 123RF/studiograndouest

Für Kinder gibt es so viele schöne Sachen, die leider viel zu schnell nicht mehr passen. Günstige Kleidung für Babys, Kinder und Teenager gibt es auf dem Hosenscheisser-Flohmarkt in Leipzig.

Angeboten wird alles, was Kinder brauchen und was ihnen Freude bereitet. Neben Sachen in allen Größen werden auch Bücher, Computerspiele, Fahrräder, Kuscheltiere, Spielzeuge und andere Second-Hand-Waren angeboten.

Hosenscheisser-Flohmarkt Leipzig