Wochenmärkte in Leipzig: Hier kannst Du regional und frisch einkaufen

Von Clara Danneberg

Leipzig – Wenn Du frische Lebensmittel, regionale Waren und Produkte direkt vom Erzeuger kaufen möchtest, dann ist ein Wochenmarkt genau der richtige Ort. Ob ein Wochenmarkt auch in Deiner Nähe stattfindet und wann genau Du die Wochenmärkte in Leipzig besuchen kannst, verrät Dir TAG24.

In Leipzig gibt es zahlreiche Wochenmärkte, auf denen Du frisch einkaufen kannst. (Symbolbild) © 123rf/spitzi1 Die Stadt Leipzig ist ihrem Ruf als Handels- und Messestadt auch heute noch treu. Beispielsweise finden an mehreren Tagen in der Woche verschiedene Märkte in vielen Teilen von Leipzig statt.

Das Schöne an den Wochenmärkten in Leipzig ist, dass Du dort frische und saisonale Waren oder handgefertigte Produkte von lokalen bzw. regionalen Anbietern erwerben kannst. Außerdem herrscht durch das rege Markttreiben an der frischen Luft eine ganz besondere Atmosphäre, sodass der Wocheneinkauf zu einem echten Erlebnis für Groß und Klein werden kann. Auch eine persönliche Beratung und freundliche Gespräche mit den Bauern, Produzenten und Verkäufern steigern die Einkaufsqualität. Wo und wann die Wochenmärkte in Leipzig stattfinden, erfährst Du von TAG24. Weitere Infos und Tipps zu Freizeitaktivitäten findest Du übrigens in dem Ratgeber "Leipzig entdecken".

Wochenmärkte in Leipzig – Übersicht nach Stadtteilen

Um auf einem Wochenmarkt frisch einzukaufen, musst Du in Leipzig nicht erst durch die ganze Stadt fahren. Die Standorte sind auf die ganze Messestadt verteilt. Die Angaben zu den Öffnungszeiten und Marktplätzen der Saison 2023 stammen von Mai 2023 und sind ohne Gewähr. An gesetzlichen Feiertagen finden keine Wochenmärkte statt.

Wochenmärkte in der Innenstadt von Leipzig

Ein Wochenmarkt in der Innenstadt von Leipzig ist der auf dem Richard-Wagner-Platz. © dpa/Peter Endig Mehrmals in der Woche macht der Marktplatz vor dem alten Rathaus in Leipzig seinem Namen alle Ehre und verwandelt sich in einen bunten Wochenmarkt, wo verschiedenste Waren wie Obst, Gemüse, Wurst, Käse und Backwaren angeboten werden. Finden Veranstaltungen auf dem Marktplatz statt, dann weicht der Wochenmarkt auf den Augustusplatz aus. Ein weiterer Wochenmarkt in der Leipziger Innenstadt ist der auf dem Richard-Wagner-Platz. Immer samstags kannst Du vor oder nach einer ausgiebigen Shoppingtour in den umliegenden Einkaufszentren auf dem Markt noch frisches Obst, Gemüse, Brot und andere Backwaren sowie Fleisch und Käse kaufen. Wochenmarkt Innenstadt Leipzig

Öffnungszeiten: dienstags und freitags von 9 bis 17 Uhr

Standort: Markt, 04109 Leipzig

Wochenmarkt Richard-Wagner-Platz Leipzig Öffnungszeiten: samstags von 10 bis 16 Uhr

Standort: Richard-Wagner-Platz, 04109 Leipzig

Wochenmärkte im Süden und Westen von Leipzig

Hole Dir frisches Obst und Gemüse auf den Wochenmärkten im Süden und Westen von Leipzig. (Symbolbild) © 123RF/animaflorapicsstock Auf den Wochenmärkten im Süden und Westen von Leipzig bekommst Du Obst, Gemüse, Brot, Milchprodukte, Fleischwaren, Fisch und andere frische Erzeugnisse aus der Region. Lass Dich von dem munteren Markttreiben mitreißen und hole Dir frische Waren direkt vom Erzeuger. Grünau Wohnkomplex 2 Öffnungszeiten: freitags von 9 bis 12 Uhr

Standort: Grünauer Allee/ Alte Salzstraße, 04209 Leipzig

Grünau Wohnkomplex 4 Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags von 9 bis 14 Uhr

Standort: Stuttgarter Allee/ Alte Salzstraße, 04209 Leipzig

Grünau Wohnkomplex 7 Öffnungszeiten: mittwochs von 9 bis 12 Uhr

Standort: Miltitzer Allee/Jupiterstraße, 04205 Leipzig

Lindenauer Markt Öffnungszeiten: mittwochs und freitags von 9 bis 16 Uhr

Standort: Lindenauer Markt, 04177 Leipzig Lößnig Öffnungszeiten: donnerstags 9 bis 14 Uhr und samstags von 08.30 bis 12 Uhr

Standort: Johannes-R.-Becher-Straße, 04279 Leipzig Liebertwolkwitz Öffnungszeiten: freitags von 8 bis 13 Uhr

Standort: Liebertwolkwitz Marktplatz, 04288 Leipzig



Der Samstagsmarkt in der Plagwitzer Markthalle ist ein wunderbarer Treffpunkt für Familien. © Sandrino Donnhauser Ein weiterer Wochenmarkt im Leipziger Westen ist der Samstagsmarkt in der Plagwitzer Markthalle. Jeden Samstag kannst Du Dich von 9 bis 14 Uhr von dem persönlichen und familien­freundlichen Marktgeschehen treiben lassen. Entdecke regionale, saisonale und teils unverpackte Lebensmittel, Waren und Produkte sowie kleine Köstlichkeiten, Kuchen und herzhafte Snacks. Genieße leckeren Kaffee oder ein anderes Getränk und lasse den bunten Samstagsmarkt auf Dich wirken. Auch Blumen, Keramik und anderes Kunsthandwerk sind auf dem Markt vertreten. Samstagsmarkt Leipzig Öffnungszeiten: samstags von 9 bis 14 Uhr

Standort: Plagwitzer Markthalle, Markranstädter Straße 8, 04229 Leipzig Weitere Informationen sind auf der Website samstagsmarkt.de zu finden.

Markt am Sportforum Leipzig

Auf dem Markt am Sportforum Leipzig werden verschiedene Lebensmittel und Waren angeboten. © Lachmann Nordwestlich der Leipziger Innenstadt am Sportforum findet samstags ebenfalls ein kleiner Markt statt, welcher zum entspannten Einkaufen lädt. Von 9 bis 16 Uhr kannst Du hier verschiedene Lebensmittel wie z. B. Eier, Fisch, Fleisch- und Wurstwaren, regionales sowie exotisches Obst und Gemüse erwerben. Auch Blumen, Stoffe, Textilien, Taschen und Schmuck gehören zum Angebot. Den Markt am Sportforum Leipzig findest Du an der Jahnallee. Markt am Sportforum Leipzig Öffnungszeiten: samstags von 9 bis 16 Uhr

Standort: Am Sportforum 1, 04105 Leipzig Mehr Informationen sind auf der Website markt-am-sportforum.de zu finden.

Wochenmärkte im Norden und Osten von Leipzig

Frische Lebensmittel und weitere Waren findest Du auf den Wochenmärkten im Norden und Osten von Leipzig. (Symbolbild) © 123RF/ibanna79 Im Norden und Osten von Leipzig finden ebenfalls einige Wochenmärkte statt, wo Du frische Lebensmittel und andere Waren kaufen kannst. Saisonales und frisches Obst und Gemüse in bester Qualität bieten verschiedene Erzeuger an ihren Ständen an. Stöbere durch die Wochenmärkte und freue Dich auf nette Gespräche mit den Händlern oder anderen Marktbesuchern. Bayrischer Platz Öffnungszeiten: mittwochs und freitags von 9 bis 17 Uhr

Standort: Zentrum-Süd, 04107 Leipzig Paunsdorf Öffnungszeiten: donnerstags von 9 bis 14 Uhr



Standort: Waldzieststraße, 04329 Leipzig Torgauer Platz Öffnungszeiten: donnerstags von 9 bis 14 Uhr



Standort: Torgauer Platz, 04315 Leipzig

Gohlis-Arkaden Öffnungszeiten: mittwochs von 9 bis 15 Uhr



Standort: Lützowstraße/Georg-Schumann-Straße, 04155 Leipzig Gohlis-Park Öffnungszeiten: dienstags und donnerstags von 9 bis 16 Uhr

Standort: Landsberger Straße/Max-Liebermann-Straße, 04157 Leipzig Wiederitzsch Öffnungszeiten: donnerstags von 9 bis 12 Uhr



Standort: Hugo-Krone-Platz, 04158 Leipzig

Weitere Märkte in Leipzig

Saisonale Märkte wie der Leipziger Weihnachtsmarkt sind auch für Touristen attraktiv. © 123RF/klug Zusätzlich zu den Wochenmärkten finden saisonale Märkte in Leipzig statt, die auch Touristen in die Stadt locken. Leipziger Weinfest

Datum: 28.06. bis zum 09.07.2023

Ort: auf dem Marktplatz

Leipziger Markttage

Datum: 22.09. bis zum 03.10.2023



Ort: im Stadtzentrum Leipziger Weihnachtsmarkt Datum: 28.11. bis zum 23.12.2023



Ort: im Stadtzentrum Ostermarkt und Historische Leipziger Ostermesse Datum: Ostern 2024

Ort: im Stadtzentrum Da diese Spezialmärkte zum Teil auf den Flächen der Wochenmärkte wie z. B. dem Marktplatz stehen, sind diese innerhalb dieser Zeiträume an anderen Standorte in Leipzig zu finden.

Kontakt zum Marktamt Leipzig

Aktuelles, Standortwechsel und Terminänderungen findest Du auf der Website der Stadt Leipzig leipzig.de/freizeit-kultur-und-tourismus/einkaufen-und-ausgehen/maerkte/wochenmaerkte.

Wenn Du noch eine Frage oder ein Anliegen zu einem der Wochenmärkte in Leipzig hast, dann kann Dir das Marktamt der Stadt Leipzig sicherlich weiterhelfen. Kontaktdaten Marktamt der Stadt Leipzig, Außenstelle Cottaweg: Marktamt - Außenstelle Cottaweg (Verwaltungsgebäude Kleinmesseplatz)

Telefon: 0341/1235980 und 0341/1235981

E-Mail-Adresse: marktamt@leipzig.de Sprechzeiten der Außenstelle Cottaweg: dienstags: 10 bis 16 Uhr

donnerstags: 13 bis 15 Uhr

nach Vereinbarung