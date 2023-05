Beste Pizza in Leipzig: In welcher Pizzeria schmeckt es am besten?

Wo gibt es die beste Pizza in Leipzig? Top 8 Pizzerien in Leipzig stellt Dir TAG24 jetzt vor. Adresse✓ Öffnungszeiten✓ Preise✓

Von Clara Danneberg

Leipzig - Leckere Pizza mit fruchtiger Tomatensoße, dünnem Boden und knusprigem Rand frisch aus dem Ofen gibt es in vielen Pizzerien von Leipzig. Von TAG24 erfährst Du, welche der Pizzen zu den besten der Stadt zählen.

Wer in Leipzig Pizza essen will, hat eine große Auswahl, wie z. B. die neapolitanische Pizza von 60 seconds to napoli. © TAG24/CD In den verschiedenen Leipziger Pizzerien wird von original neapolitanischer Pizza frisch aus dem Steinofen oder Pizza im XXL-Format bis hin zu Pizza mit einem gemeinnützigen Zweck alles angeboten. Bei der großen Auswahl ist es gar nicht so einfach, die beste Pizza in Leipzig zu finden. Wenn Du noch ein wenig Orientierung brauchst, dann lies Dir die Empfehlungen von TAG24 durch. Eventuell entdeckst Du die passende Pizzeria in Deiner Nähe für die nächste Pizza in Leipzig. TAG24 stellt Dir acht Pizzerien in Leipzig und ihre Besonderheiten vor. Bei diesen Top acht Pizzerien in Leipzig handelt sich um persönliche Empfehlungen von TAG24. Welche Pizzeria die für Dich beste Pizza der Stadt bäckt, hängt von Deinem persönlichen Geschmack ab. Weitere Infos und Tipps zu Freizeitaktivitäten findest Du übrigens in dem Ratgeber "Leipzig entdecken".

Die besten Pizzerien in Leipzig

Welche Pizzeria in Leipzig ist die beste? Bei Pizza gibt es zum Teil große Unterschiede zwischen Teig, Belag und Zubereitungsart. Was eine Pizza zur besten macht, hängt von persönlichen Kriterien und auch vom Gesamteindruck der Pizzeria ab. Die Empfehlungen von TAG24 können Dir helfen, die perfekte Pizza in Leipzig zu finden. Die Angaben zu Preisen, Angeboten und Öffnungszeiten stammen von Mai 2023 und sind ohne Gewähr.

1. 60 seconds to napoli

Ein schöner Platz für alle Pizzaliebhaber in Leipzig ist 60 seconds to napoli. Die moderne Pizzeria verwöhnt die Gäste mit verschiedenen Pizzen frisch aus dem 485 Grad heißen "Izzo Forni Ofen", welche sich durch ihren dünnen Boden und den luftig knusprigen Rand mit "Leopardenmuster" auszeichnen. Das Konzept der Pizzeria 60 seconds to napoli basiert auf dem in Nepal liegenden Ursprung der Pizza. Auf der Karte finden sich unterschiedliche Variationen der original Pizza Napoletana. Der Standort Leipzig ist sogar als eine der wenigen Pizzerien in Deutschland Mitglied der "Associazione Verace Pizza Napoletana" und zertifiziert. Außerdem kreiert die Pizzeria in Kooperation mit Personen des öffentlichen Lebens wie Stefano Zarrella oder Kollegah spezielle Pizzen, welche für bestimmte Zeiträume das Angebot erweitern. Der Preis für eine Pizza mit einem Durchmesser von etwa 32 Zentimetern liegt zwischen 9 und 19 Euro. In dem modern und schlicht gestalteten Innenraum stehen 83 Sitzplätze zur Verfügung. Bei schönem Wetter können 56 Personen auf der Terrasse Platz nehmen. Eine Reservierung ist aber in jedem Fall empfehlenswert. Wer möchte, kann bei der neapolitanischen Pizzeria auch online bestellen und die Bestellung täglich zwischen 12 und 22 Uhr abholen. Pizzeria 60 seconds to napoli Öffnungszeiten: montags bis freitags von 11.30 bis 23 Uhr; samstags von 12 bis 24 Uhr; sonntags von 12 bis 23 Uhr; feiertags von 11.30 bis 24 Uhr

Adresse: Gottschedstraße 1, 04109 Leipzig



Telefonnummer: 03412 3045218

Website: 60secondstonapoli.de/leipzig

Original neapolitanische Pizza kannst Du in Leipzig in der Pizzeria 60 seconds to napoli genießen. © 60 seconds to napoli Leipzig

2. Amico Italienische Spezialitäten

Wenn Du Pizza in Leipzig im authentisch italienischen Ambiente essen möchtest, dann ist die kleine Pizzeria Amico Italienische Spezialitäten eine passende Adresse. Das kleine Restaurant ist mit Mehlsäcken, Schränken, Konserven, Plakaten und italienischer Dekoration liebevoll gestaltet und entführt die Gäste nach Italien. Der Besitzer macht hier fast alles selbst. Zu essen gibt es verschiedene Pizzen aus dem Steinofen, zu welchen Du Wein, Limoncello und andere italienische Getränke genießen kannst. Eine Pizza mit einem Durchmesser von etwa 33 Zentimetern kostet etwa 5,50 bis 13 Euro. Da nur wenige Plätze vorhanden sind, empfiehlt sich eine Reservierung. Es wird kein Abhol- und Lieferservice angeboten. Pizzeria Amico Italienische Spezialitäten

Öffnungszeiten: donnerstags bis sonntags von 17 bis 23 Uhr

Adresse: Großmannstraße 1, 04177 Leipzig

Telefonnummer: 0341 55019172



In der kleinen Pizzeria Amico Italienische Spezialitäten gibt es leckere Pizzen aus dem Steinofen. (Symbolbild) © unsplash/Yosuke Ota

3. La Strada Pizzeria & Eiscafé

"Bella Italia" kannst Du im Süden von Leipzig im italienischen Restaurant La Strada schon seit über 10 Jahren erleben. Gönne Dir mit den kulinarischen Spezialitäten Italiens eine kleine Auszeit vom Alltag. Das Restaurant an sich ist sehr dezent eingerichtet, damit sich die Gäste mit allen Sinnen auf die Speisen der traditionellen italienischen Küche konzentrieren können. Auf der Speisekarte finden sich neben einer großen Auswahl an klassischen und speziellen Pizzen auch Suppen, Antipasti, Salate, Pasta, Risotto sowie Fisch- und Fleischgerichte nach original italienischen Rezepten. Eine Pizza mit einem Durchmesser von 40 Zentimetern kostet 8,50 bis 14,50 Euro. Bei schönem Wetter können die Gäste auch im Außenbereich sitzen. Reservierung und Abholung sind bei La Strada Pizzeria & Eiscafé möglich. La Strada Pizzeria & Eiscafé Öffnungszeiten: täglich von 11 bis 23 Uhr

Adresse: Karl-Liebknecht-Straße 56A, 04275 Leipzig

Telefonnummer: 0341 3525934

Website: lastrada-leipzig.de

Italienische Pizza und andere Spezialitäten erwarten Dich im Restaurant La Strada im Süden von Leipzig. (Symbolbild) © unsplash/Food Photographer

4. Allegretto Ristorante & Pizzeria

Beim Verlangen nach knuspriger Pizza in Leipzig-Gohlis empfiehlt sich der Besuch des Allegretto Ristorantes. Im stilvoll eingerichteten Restaurant gibt es italienische Speisen, Spezialitäten und Getränke. Auf der Speisekarte des Ristorantes Allegretto findet sich eine bunte Auswahl aus der klassisch italienischen Küchen wie Antipasti, Pasta, Risotto, Calzone und Pizza sowie verschiedene Fisch- und Fleischgerichte. Eine Pizza mit einem Durchmesser von 30 Zentimetern kostet zwischen 8 und 13 Euro. Die kleine Kinder-Pizza Margherita mit einem Durchmesser von 24 Zentimetern gibt es im Kindermenü mit einem alkoholfreien Getränk und einer Kugel Eis für insgesamt 8,50 Euro. Ristorante Allegretto Öffnungszeiten: dienstags bis freitags von 17.30 bis 22 Uhr; samstags und sonntags von 11 bis 14 Uhr und 17.30 bis 22 Uhr

Adresse: Landsberger Straße 9, 04157 Leipzig

Telefonnummer: 0341 97480941

Website: allegretto-leipzig.de

Allegretto Ristorante & Pizzeria ist eine passende Adresse für knusprige Pizza in Leipzig-Gohlis. © Alexei Samsonian

5. PEKAR

Das Restaurant PEKAR ist eine bunte, einzigartige und etwas "alternativ" wirkende Pizzeria in Leipzig-Lindenau. Die Gäste sind dazu aufgerufen, in großer Runde zu essen, verschiedene Gerichte von der Speisekarte zu probieren und auch mal beim anderen zu kosten. Das Besondere am PEKAR ist, dass für die Zubereitung überwiegend saisonale Zutaten aus Leipzig und der Region verwendet werden, weshalb die Speisekarte alle zwei Monate wechselt. Um die Regionalität und zum Teil die Bio-Qualität zu gewährleisten, arbeitet PEKAR mit vielen lokalen Erzeugern zusammen. Zum Genießen gibt es Pizza-Klassiker, aufgefallene Kreationen und kleine Speisen der internationalen Küche sowie ausgewählte Weine, Bier und andere Getränke. Der selbstgemachte Pizzateig reift mindestens 72 Stunden, was ihn besonders bekömmlich macht. Eine Pizza kostet 8,50 bis 13 Euro. Eine telefonische Vorbestellung ist möglich. Es empfiehlt sich, einen Tisch zu reservieren.

PEKAR Leipzig Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 17 bis 22 Uhr; freitags bis sonntags von 12 bis 22 Uhr

Adresse: Odermannstraße 11, 04177 Leipzig

Telefonnummer: 0157 31743332

Website: wir-sind-pekar.de

6. Da Salvo Ristorante & Pizzeria

Seit über 29 Jahren entführt das gemütliche Ristorante Da Salvo seine Gäste kulinarisch nach Italien. Besonders Pasta- und Pizzaliebhaber werden bei dem vielseitigen Angebot fündig. Auf der Karte stehen aber auch Suppen, Antipasti, Risotto, Fisch- und Fleischgerichte sowie weitere italienische Spezialitäten. Die Pizzen werden im Steinofen gebacken, was man vom Gastraum aus beobachten kann. Ebenso schön sind auch die Plätze im Wintergarten oder der Freisitz im Innenhof bei schönem Wetter. Im Da Salvo kostet eine Pizza zwischen 9,50 und 17,50 Euro. Die Pizzen gibt es gegen einen Aufschlag von 3,50 Euro auch glutenfrei. Vor allem abends empfiehlt es sich, vorher einen Tisch zu reservieren. Auch eine Bestellung zur Selbstabholung im Restaurant ist möglich. Da Salvo Leipzig Öffnungszeiten: täglich von 12 bis 14.30 Uhr (Mittagstisch) und von 17.30 bis 22.30 Uhr; Abholung bis 21.30 Uhr



Adresse: Philipp-Rosenthal-Straße 9, 04103 Leipzig

Telefonnummer: 0341 9649633 und 0173 6478207

Website: pizzeria-da-salvo-leipzig.de

Genieße knusprige Pizza aus dem Steinofen im Da Salvo in Leipzig. (Symbolbild) © unsplash/Louis Hansel

7. Pizzeria Del Cavaliere

Wer eine große und leckere Pizza zu einem verhältnismäßig kleinen Preis essen möchte, für den ist die Pizzeria Del Cavaliere die passende Adresse in Leipzig. In der Pizzeria hast Du die Wahl zwischen Pizza-Klassikern, neueren Variationen und hauseigenen Kreationen. Wer sich vegan ernährt, kann aus drei verschiedenen Pizzen oder Calzone wählen. Neben Pizza gehören auch Salate, Pasta, Burger, Fleischgerichte und weitere Speisen zum Angebot. Alle Pizzen haben einen Durchmesser von 40 Zentimetern und kosten 7 Euro. Die veganen Pizzen kosten 8 Euro. Pizzeria Del Cavaliere Öffnungszeiten: samstags bis donnerstags von 11.30 bis 22 Uhr; freitags von 15 bis 22 Uhr

Adresse: Grünewaldstraße 5, 04103 Leipzig

Telefonnummer: 0152 13990346 und 0341 97536562



Website: pizzeria-del-cavaliere.eatbu.com

Für den großen Hunger ist die Pizzeria Del Cavaliere eine passende Anlaufstelle in Leipzig. (Symbolbild) © unsplash/Sam Moghadam Khamseh

8. Pizza LAB

Das Pizza LAB ist keine klassische Pizzeria, sondern ein gemeinnütziges und ehrenamtlich betriebenes Projekt von Freiwilligen aus Leipzig und allen Teilen der Welt. Die monatlichen Gewinne werden für nachbarschaftsstärkende Events verwendet oder an lokale Projekte mit Bezug zu Nachhaltigkeit, Ökologie, veganer Ernährung und Tierrechten gespendet. Die Speisekarte des Pizza LAB ist außergewöhnlich und animiert die Gäste dazu, experimentelle Pizzen zu probieren. Das Ergebnis sind ofenfrische Pizzen, die ganz individuell auf die eigenen Ernährungsvorlieben abgestimmt sind. Im Pizza LAB gibt es einzigartige Kreationen wie die beliebte Schokopizza und Cocktails in labortauglichen Gefäßen. Wenn Du neue Leute kennenlernen und leckere Pizza in gemütlicher Gemeinschaft genießen willst oder Dich selbst aktiv einbringen möchtest, dann ist das Pizza LAB in Leipzig der richtige Ort für Dich. Reservierungen sind möglich. Pizza LAB Öffnungszeiten: dienstags bis samstags von 18 bis 22 Uhr

Adresse: Georg-Schwarz-Straße 10, 04177 Leipzig

Telefonnummer: 0176 66557313

Website: pizzalab.de

Ein außergewöhnliches und gemeinschaftliches Pizza-Erlebnis erwartet Dich im Leipziger Pizza LAB. (Symbolbild) © Unsplash/Klara Kulikova