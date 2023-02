Dating-Trend: Ghosting! Warum es nicht an Dir liegt, wenn plötzlich Funkstille ist!

Und auf einmal ist Funkstille! Ghosting ist ein weit verbreitetes Phänomen beim Dating, kann aber extrem verunsichern, da man in der Regel keine Ahnung hat, warum man geghostet wird. Welche Gründe Ghosting haben und wie man damit umgehen kann, verrät der Ratgeber.

Lag es an mir? Habe ich etwas Falsches gesagt? Warum meldet er oder sie sich nicht? Diese Fragen bringen Dich kein Stück weiter. Du drehst Dich nur im Kreis.

Gestern war noch alles in Ordnung und am nächsten Tag bricht der Kontakt ab. Wie von Geisterhand. Darum nennt sich dieses Phänomen auch Ghosting (auf Engl. Ghost , Deutsch Geist ).

Wenn ich ghoste, dann muss ich mich nicht mit der anderen Person auseinandersetzen. In diesem Fall ist das Internet dann eher Fluch als Segen.

Die andere Person darf zu sich schauen und sich fragen, warum sie so handelt und Dich vor allem so behandelt. Es gibt zig Gründe, warum Menschen ghosten:

Soll ich nicht doch noch einmal versuchen, Kontakt aufzunehmen?



Das kannst Du gern machen. Ein Versuch kann nicht schaden. Wenn dann aber immer noch nichts zurückkommt, dann tue Dir selbst den Gefallen und mache einen Haken hinter diese Geschichte. Manchen Menschen fällt das alles andere als leicht. Für sie fühlt sich diese Situation ein bisschen so an wie Liebeskummer. Alte Wunden werden aufgerissen und zu vertrauen wird zukünftig noch schwerer. Aber auch das muss nicht so bleiben. Du darfst Dir hier gern professionelle Hilfe holen und Dir Deine Muster anschauen.

Das gilt für beide Seiten:

Wenn Du verstehst, warum Du andere Menschen ghostest, kannst Du beim nächsten Mal andere Wege gehen. Wie immer gilt: Wir können nur das verändern, was uns auch bewusst ist.