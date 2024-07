"Hoovering": Ex akzeptiert Trennung nicht - So verhältst Du Dich richtig

Die Partnerin oder der Partner akzeptiert die Trennung nicht und zeigt toxische Rückgewinnungsversuche - eine sehr belastende Situation für die Betroffenen. Welche Gründe es für dieses Trennungsphänomen gibt und wie man sich am besten vor dem sogenannten Hoovering schützen kann, erfahrt Ihr jetzt.

Beim Hoovering werden viele Grenzen überschritten. © 123RF/jackf

Sobald eine Beziehung endet, trennen sich die Wege in der Regel. Aber was passiert, wenn der oder die Ex die Trennung nicht akzeptiert und sogar beängstigende Verhaltensweisen zeigt?

Grundsätzlich spricht nichts dagegen, den oder die Ex zurückgewinnen zu wollen.

Man sollte es grundsätzlich versuchen dürfen - mit Respekt und Herzblut. Schließlich haben viele Lieben eine zweite Chance verdient.

Was ist beim sogenannten Hoovering anders?

Dieser Begriff leitet sich aus dem Englischen ab und bedeutet so viel wie "aufsaugen" oder "festsaugen". Ziel des Hooverings ist zwar auch die Rückgewinnung des oder der Verflossenen, aber auf eine toxische Art und Weise. Denn beim Hoovering drängt man sich zurück ins Leben des oder der Ex, will ihn oder sie erweichen und wieder von seiner bzw. ihrer Energie zehren - ohne Kompromisse oder Einsicht.

Wie man Hoovering von ernsten Rückgewinnungsversuchen unterscheiden kann, es erkennt und beendet und sich nachhaltig vor diesem toxischen Trennungsphänomen schützt, erfahrt Ihr jetzt.