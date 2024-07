Mit diesen 6 Tipps lässt sich Bindungsangst überwinden

In Sachen Liebe steht man sich oft selbst im Weg: Die Angst, verletzt oder gar verlassen zu werden, lähmt die Gefühle und man kann oder will sich nicht richtig öffnen. Schlussendlich boykottiert man damit seine eigene Beziehung. Es ist zwar ein herausfordernder Weg, aber man kann Bindungsangst überwinden. Wie das gelingen kann, erfahrt Ihr jetzt.

Frei von Ängsten lieben: für viele Menschen eine Herausforderung. © 123rf/martinan

Fast jeder Mensch strebt nach Liebe. Der Mensch will glücklich sein, sich verlieben und aufrichtig geliebt werden. Und genau bei Letzterem liegt oft die Crux: Wird man ehrlich geliebt oder könnte es schon bald vorbei sein?

Die Angst, das Herz könnte in absehbarer Zeit in Trümmern liegen, kann derart lähmend sein, dass es erst gar nicht vollständig geöffnet wird.

Leidet man an Bindungsangst, kann man zwar Beziehungen eingehen, sie aber nie richtig vertiefen. Manchmal geht das so weit, dass man selbst der Grund für eine Trennung ist. Das wiederum schürt die Angst, dieser Schmerz könnte sich in der nächsten Partnerschaft wiederholen.

Kann man Bindungsangst überwinden oder ist das eine Abwärtsspirale der Emotionen? Erkennt man seine Bindungsangst, arbeitet an sich selbst und öffnet sich für neue Wege, kann dieses Zusammenspiel dazu führen, dass man schon bald in der Lage ist, sein Herz fühlen und sprechen zu lassen. TAG24 hat sechs Tipps für Euch, wie das gelingen kann.