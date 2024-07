Love Scamming: Erkenne den gefährlichen Liebesbetrug im Internet

Mit gefälschten Profilen werden die Liebesopfer erst um ihre Gefühle, dann um ihr Geld betrogen: Love Scamming beginnt romantisch und endet in einer großen Gefahr für die eigene Existenz und Identität. Wie man Love Scammer identifizieren kann und welche Schutzmaßnahmen beim Online-Dating helfen, erfahrt Ihr hier.

Love Scamming ist die moderne Form des Heiratsschwindels. © 123rf/krsmanovic

Beim Love Scamming werden große Liebesgefühle vorgespielt, die nur einen Zweck erfüllen: das Erbeuten von Geld. Für diese Betrugsmasche werden gerne Online-Dating-Plattformen genutzt.

Beim Love Scamming handelt es sich folglich um die moderne Form des Heiratsschwindels.

Love Scams oder auch Romance Scams genannt, funktionieren folgendermaßen: Die Täter und Täterinnen legen gefälschte Online-Profile bei Instagram, Facebook und Co. an, nehmen Kontakt zu ihren Opfern auf und gaukeln ernstes Interesse an einer Affäre oder Liebesbeziehung vor.

Sie sind üblicherweise durch gefälschte Identitäten getarnt, überaus attraktiv und verhalten sich sehr zuvorkommend.

Love Scammer bauen über mehrere Wochen oder sogar Monate eine solide Vertrauensbasis zu ihren Opfern auf und vereinbaren beizeiten ein erstes Treffen. Sie bekunden häufig ihre große Vorfreude, um diese auch beim Gegenüber zu wecken und zu festigen. Dieses langersehnte Date wird dann, meist kurzfristig, unter dem Vorwand einer Notsituation abgesagt.

Ein großer Schicksalsschlag innerhalb der Familie soll Mitleid erregen und die daraus resultierende finanzielle Not soll das Opfer zu Geldzahlungen bewegen. Mittels Money-Transfer-Diensten, wie beispielsweise Western Union, sollen nun (hohe) Geldbeträge schnell und simpel überwiesen werden.

Durch die emotionale Abhängigkeit der Opfer, deren Gefühle inzwischen sehr groß sind, fließt das Geld weiter. Denn die Täter und Täterinnen erfinden weitere Notsituationen, wie Raub, Überfälle oder nötige Operationen.

Wie man Love Scammer identifizieren kann und sich effektiv vor Love Scamming schützt, erfahrt Ihr jetzt.