Gigantische Bauten: Die größte Kirche der Welt nach Höhe, Länge und Co.

Der Kölner Dom ist nicht die größte Kirche der Welt. © Unsplash/Robby McCullough

Denkt man an riesige Kirchen, kommt einem vielleicht erst einmal der Petersdom in den Kopf. Die Basilika in der Vatikanstadt ist wohl die bekannteste und wichtigste der christlichen Religion. Und ja, sie zählt auch zu den größten Kirchen der Welt. Die allergrößte ist sie allerdings nicht zwangsläufig.

Verschiedene Maße müssen zur Klassifizierung einbezogen werden. Zu bedenken sind beispielsweise sowohl die Grundfläche als auch die Länge, Höhe und das Fassungsvermögen des jeweiligen Gotteshauses.

Welche architektonischen Meisterwerke sich ebenfalls in die Liste für einen Weltrekord einreihen und nach welchem Maßstab welche Kirche die größte ist, erfährst Du im Folgenden.