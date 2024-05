Kleinste Stadt der Welt: Diese Stadt ist kleiner als ein halbes Fußballfeld

Weißt Du, welche die kleinste Stadt der Welt ist? In Kroatien wirst Du fündig.

Weniger als 30 Einwohner leben in der kleinsten Stadt der Welt namens Hum. Zu finden ist sie in der Region Istrien im Westen Kroatiens.

Noch heute kann man die erhaltene Stadtmauer oder auch kleine Kirchen dieser Zeit bewundern. Insgesamt kann die Stadt mit malerischer, mittelalterlicher Architektur begeistern.

Hum ist außerdem sehr traditionsreich. So besitzt jeder Einwohner beispielsweise einen Holzstab, in welchen für jede gute Tat eine Kerbe hineingeritzt wird. Wer am Ende des Jahres die meisten Kerben im Holz hat, wird der neue, ehrenamtliche Bürgermeister. Und auch für ihr traditionelles Getränk ist die kleinste Stadt der Welt bekannt: Der Mistelbrand namens Biska wird vor Ort hergestellt und soll laut Legenden positive gesundheitliche Eigenschaften aufweisen.

Aufgrund ihrer charmanten Atmosphäre und historischen Bedeutung mit spannenden Traditionen ist Hum als kleinste Stadt der Welt auf jeden Fall einen Besuch wert.