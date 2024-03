Größter Fluss der Welt fasst mehr Wasser als die nächsten sechs zusammen

Weitere Superlative findest Du in der Rubrik " Naturr ekorde ".

Als größter Fluss der Welt gilt der mit dem größten Volumen, also der, der am meisten Wasser trägt.

Etwa 71 Prozent der Erde ist mit Wasser bedeckt. Darunter Meere und Seen, aber natürlich auch Flüsse. Über 300.000 Flüsse soll es laut Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Tübingen auf der Welt geben - darunter kleine und große. Aber welcher ist der größte?

Mit durchschnittlich 206.000 Kubikmeter Wasser pro Sekunde führt der Fluss mehr Wasser als die nächsten sechs größten Flüsse zusammen.

Zum Vergleich: Aus dem Rhein, als wasserreichsten Fluss Deutschlands, fließen etwa 2.300 Kubikkilometer pro Sekunde ab.

Der Amazonas trägt nicht nur den Titel als wasserreichster, sondern auch zweitlängster sowie breitester Fluss der Welt.

Der Amazonas ist 6.400 Kilometer lang und damit etwa so lang, wie Berlin und New York voneinander entfernt sind. Ein brasilianisches Forscherteam will jedoch mithilfe eines Satellitenbildes 6.992 Kilometer gemessen haben, und auch weitere umstrittene, abweichende Messergebnisse liegen vor.

Etwa 10.000 andere Flüsse münden auf dieser Strecke in den Amazonas.