Alt, älter, am Ältesten: Das sind die 5 ältesten Städte der Welt

Wo alles begann und welche Orte zu den ältesten Städten der Welt gehören, findest Du in diesem Ranking.

Das Ergebnis: eine Reise durch Jahrtausende - angefangen mit den fruchtbaren Tälern des Nahen Ostens bis in das antike Herz Persiens.

Archäologen, Historiker und Reisende beschäftigt seit Jahrzehnten eine Frage: Was ist die älteste Stadt der Welt?

Seit 2015 gehört Susa, mittlerweile Schush genannt, zum UNESCO-Weltkulturerbe. Viele Antiquitäten und Ausgrabungen der Stadt sind weltweit in Museen ausgestellt.

Auf dem vierten Platz befindet sich die heutige Hauptstadt Syriens: Damaskus. Einige Funde führen bereits auf eine Besiedlung um 4300 v. Chr. zurück, was bedeutet, dass die Stadt bereits eine nahezu ununterbrochene Geschichte von mehr als 6000 Jahren aufweist.

Schätzungen zufolge leben etwa 2,5 Millionen Menschen auf circa 77 Quadratkilometern in der Stadt, was sie außerdem zu einer der am dichtesten besiedelten Städte der Welt macht.

Seit 1979 zählt die Altstadt von Damaskus zum UNESCO-Weltkulturerbe.