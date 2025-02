Unglaubliche Dimensionen: Das sind die 5 größten Flughäfen der Welt

Wenn man vor einem Flug gehetzt zu seinem Gate eilt, muss man manchmal gefühlt eine ganze Stadt durchqueren. Bei den größten Flughäfen der Welt ist diese Vorstellung gar nicht ganz so abwegig, wie man meinen könnte.

Doch was sind die größten Flughäfen der Welt? Sind sie auch die Geschäftigsten? Die größten Flugplätze nach Fläche und Passagieraufkommen kennt TAG24.

Neben Bereichen für Sicherheitskontrollen und Gepäckabgabe findet man auf den Anlagen aufwendige Restaurants, große Verkaufsflächen, Spa-Bereiche, Schwimmbäder, Fitnessstudios, Kinos, Hotels und kleine Parks oder luxuriöse Brunnen, die an sich schon echte Attraktionen sind. Dieser Luxus braucht Platz.

Die Flugplätze umfassen längst viel mehr als Landebahn, Abflug- sowie Ankunftshalle und Co.

Mehrere Milliarden Menschen gehen jährlich in Flughäfen ein und aus - für Dienstreisen und um die Heimat oder Urlaubsziele zu erreichen.

Geht es allein um ihre Gesamtfläche, gelten die folgenden fünf Komplexe als größte Flughäfen der Welt. Sie sind teilweise so groß wie eine ganze Stadt.

Auf dem Gelände befinden sich nicht nur ein Terminal für Inlandsflüge und eines für internationale Flüge, sondern auch ein gesondertes Terminal für die Königsfamilie sowie Regierungsbeamte und andere VIPs. Dieses Terminal hat allein schon eine Fläche von 16.500 Quadratmetern, womit es fast zweieinhalb mal so groß ist wie ein Fußballfeld.

Zum Vergleich: Das gesamte Gelände des Flughafens ist etwa so groß wie das Nachbarland Bahrain (786,5 Quadratkilometer).

Optisch fällt das markante Dach auf, das weißen Zelten ähnelt und an die schneebedeckten Rocky Mountains erinnern soll. In den Gebäuden sind zudem wechselnde Kunstausstellungen mit Skulpturen und Wandgemälden verteilt.

Damit ist er deutlich kleiner als der Rekordhalter aus Saudi-Arabien, kommt nicht mal auf ein Fünftel dessen Größe. Abgesehen von seiner dennoch enormen Gesamtfläche gilt der Flughafen in Denver außerdem als einer der geschäftigsten Flughäfen der Welt.

Mit 100 Quadratkilometern liegt der Internationale Flughafen in Kuala Lumpur (Malaysia) auf Platz drei der größten Flughäfen der Welt. Das Gelände ist so groß, dass der New Yorker Central Park fast 29 Mal auf diese Fläche passen würde.

Beeindruckend ist jedoch nicht nur die Größe. Im Zentrum des Gebäudes befindet sich außerdem ein kleiner begehbarer Regenwald, der aus der Natur in den Flughafen transplantiert wurde.

Bei dem Flughafen handelt es sich um einen günstigen Zwischenstopp bei Flügen nach Australien und Neuseeland sowie Indonesien und auf die Philippinen.

Infos über den Internationalen Flughafen Kuala Lumpur: