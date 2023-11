Diese verfressenen Tiere verschlingen das Tausendfache ihres Körpers

Bären, Löwen und Vielfraße sind alles Tiere, die viel fressen, oder? In diesem Artikel wird klar, welches Tier tatsächlich richtig verfressen ist.

Kannst Du Dir beispielsweise vorstellen, Dein eigenes Körpergewicht an Nahrung an einem Tag zu Dir zu nehmen, geschweige denn ein mehrfaches?

So überraschen Tiere nicht nur mit ihrer Intelligenz, ihren akrobatischen Fähigkeiten oder ihren Hoch- und Weitsprungfähigkeiten, sondern auch mit ihrem außergewöhnlichen Hunger.

Die Tierwelt fasziniert uns mit all ihren ungewöhnlichen Fähigkeiten und bemerkenswerten Gewohnheiten, die bei Menschen unvorstellbar wären.

Die folgenden Tiere fressen am meisten - gemessen an der Menge relativ zu ihrem Körpergewicht.

Die des Nordamerikanischen Seidenspinners (Antheraea plyphemus) frisst sogar 86.000 Mal sein eigenes Körpergewicht in etwa zwei Monaten und ist damit das gefräßigste Tier. Wie man sieht, kommt die Idee der Raupe Nimmersatt nicht von ungefähr.

Wie viel Nahrung sie benötigen, ist abhängig von der Art des Schmetterlings. So soll die Raupe des Monarchfalters das zweihundertfache seines Körpergewichts in nur zwei Wochen vertilgen.

Raupen sind bekanntlich Schmetterlingslarven. Sie stellen ein Entwicklungsstadium der Raupe dar, das übrigens auch Fressstadium genannt wird, denn in diesem müssen die Tiere ausreichend Nahrung zu sich nehmen, um Reserven über ihre Zeit als Puppe und darüber hinaus zu haben. In dieser Zeit fressen sie ausreichend Pflanzen - z. B. Blätter von Bäumen und Sträuchern, Brennnessel, Salat, Kohl und mehr - um ein Nahrungspolster fürs nächste Larvenstadium zu haben.

Der Kolibri, auch Schwirrvogel genannt, ist vielleicht schon als Überflieger bekannt, denn er hält einige Rekorde. Sein schnelles Flügelschlagen, sein Talent, rückwärts zu fliegen sowie zudem sein hoher Puls machen ihn zu einem außergewöhnlichen, kleinen Vogel - er ist auch der kleinste Vogel der Erde.

Während sein Ruhepuls 400 Schläge pro Minute beträgt, kommt es während des Fluges zu wahnsinnigen 1200 Herzschlägen in der Minute. Das resultiert natürlich in einem hohen Energieverbrauch, weshalb der Kolibri auch eine Menge Nahrung benötigt. Diese findet er in Zucker aus Nektar, den er aus Blüten trinkt, sowie Insekten. Die Aufnahme der tierischen und pflanzlichen Nahrung erfolgt im Flug.

Mit täglich hunderten von Fruchtfliegen und Käfern sowie Nektar, den der Kolibri 13 Mal pro Sekunde mit seiner Zunge schleckt, deckt er einen Bedarf von mindestens dem Doppelten seiner Körpermasse - bei einigen sogar bis zum fünffachen.